WTA Ranking: Navarro sale al n.25, Marcinko sfiora la top 50

Aspettando Parigi, gli Internationaux de Strasbourg presented by Mammotion e il Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem di Rabat non rimescolano le carte della classifica, almeno ai piani alti. Le prime 19 posizioni restano infatti immutate e il primo movimento arriva soltanto al n.20, dove Clara Tauson torna grazie soprattutto al crollo di Liudmila Samsonova (-7, n.27), finalista a Strasburgo un anno fa, più che ai risultati maturati in campo. Questo, però, non significa che in top10 non accada nulla. Elena Rybakina, ad esempio, ha rinunciato a difendere il titolo in Francia e perde 392 punti, addirittura più di quelli guadagnati a Roma la scorsa settimana. Ne approfitta Aryna Sabalenka, che torna così ad avere un margine di 1647 punti in classifica. Victoria Mboko, invece, pur sconfitta in finale a Stoccarda, raccoglie 315 punti preziosi per consolidare la nona posizione mondiale. Fuori dalla top20 si rivede Emma Navarro. La vittoria nel WTA 500 di Strasburgo le vale un balzo di 14 posizioni e il ritorno al n.25 del ranking. Guadagna sette posti anche Lois Boisson, che si piazza al n.43. La francese, dopo la sorprendente semifinale raggiunta al Roland Garros un anno fa, ha raccolto ben poco e, a meno che non riesca nella improbabile impresa di ripetere il risultato dell’anno scorso, sarà destinata a scivolare molto indietro in classifica tra qualche settimana. Nella ranking live, infatti, è al n.147. Sfiora invece la top50 la giovane croata Petra Marcinko, vincitrice a sorpresa del torneo di Rabat grazie al ritiro di Anhelina Kalinina in finale. Il successo le vale un salto di 25 posizioni, fino al nuovo best ranking di n.51. Kalinina, invece, si consola con 29 posti guadagnati e il 60° posto. Considerato che a inizio stagione occupava la posizione n.199, può (infortunio a parte) essere, tutto sommato, soddisfatta. Capitolo note dolenti. Oltre a Samsonova, perde terreno anche Maya Joint, vincitrice del torneo di Rabat nel 2025, che esce dalla top50 lasciando per strada 18 posizioni e scivolando al n.52. Non sorride nemmeno Magda Linette: la polacca perde 16 posti e precipita al n.73, lontanissima dal best ranking di n.19. Ancora peggio va all’ex n.10 del mondo Beatriz Haddad Maia. La brasiliana, semifinalista a Strasburgo nella scorsa edizione del torneo, crolla al n.105 con un pesantissimo -27 in classifica.
LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Aryna Sabalenka
|19
|9960
|2
|0
|Elena Rybakina
|22
|8313
|3
|0
|Iga Swiatek
|19
|7273
|4
|0
|Coco Gauff
|19
|6749
|5
|0
|Jessica Pegula
|20
|6286
|6
|0
|Amanda Anisimova
|17
|5958
|7
|0
|Elina Svitolina
|15
|4315
|8
|0
|Mirra Andreeva
|21
|4181
|9
|0
|Victoria Mboko
|21
|3710
|10
|0
|Karolina Muchova
|19
|3318
|11
|0
|Belinda Bencic
|19
|3145
|12
|0
|Linda Noskova
|22
|3054
|13
|0
|Jasmine Paolini
|20
|2787
|14
|0
|Ekaterina Alexandrova
|27
|2679
|15
|0
|Marta Kostyuk
|19
|2387
|16
|0
|Naomi Osaka
|20
|2341
|17
|0
|Iva Jovic
|23
|2306
|18
|0
|Sorana Cirstea
|25
|1985
|19
|0
|Madison Keys
|20
|1962
|20
|+1
|Clara Tauson
|23
|1920
|21
|+2
|Elise Mertens
|21
|1858
|22
|+2
|Leylah Fernandez
|29
|1844
|23
|+2
|Diana Shnaider
|25
|1796
|24
|-2
|Anna Kalinskaya
|21
|1792
|25
|+14
|Emma Navarro
|26
|1719
|26
|0
|Hailey Baptiste
|24
|1683
|27
|-7
|Liudmila Samsonova
|24
|1635
|28
|-1
|Marie Bouzkova
|24
|1631
|29
|+1
|Ann Li
|28
|1601
|30
|-2
|Anastasia Potapova
|21
|1470
|31
|-2
|Jelena Ostapenko
|21
|1464
|32
|+1
|Jaqueline Cristian
|27
|1414
|33
|-2
|Cristina Bucsa
|26
|1406
|34
|-2
|Xinyu Wang
|26
|1371
|35
|0
|Sara Bejlek
|22
|1369
|36
|0
|Katerina Siniakova
|21
|1362
|37
|+1
|Alexandra Eala
|30
|1340
|38
|+2
|Elisabetta Cocciaretto
|25
|1320
|39
|-2
|Emma Raducanu
|20
|1301
|40
|+1
|Janice Tjen
|28
|1292
|41
|+1
|Barbora Krejcikova
|18
|1271
|42
|+1
|Tereza Valentova
|18
|1265
|43
|+7
|Lois Boisson
|17
|1264
|44
|0
|Marketa Vondrousova
|15
|1263
|45
|0
|Dayana Yastremska
|26
|1246
|46
|+3
|Magdalena Frech
|24
|1238
|47
|-1
|Laura Siegemund
|19
|1230
|48
|-1
|Mccartney Kessler
|26
|1229
|49
|-1
|Maria Sakkari
|25
|1208
|50
|+1
|Jessica Bouzas Maneiro
|25
|1200
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Jasmine Paolini, che ha annunciato la rinuncia alla difesa del titolo di doppio a Parigi, resta stabile al n.13 del ranking. Guadagna ancora qualche posizione Elisabetta Cocciaretto, in salita di due gradini al n.38. Fa registrare il proprio best ranking anche Tyra Grant. Grazie al successo conquistato a Kosice, la giovane azzurra guadagna 35 posti, entra per la prima volta in top200 al n.184. Ottima settimana pure per Martina Colmegna, finalista a Klagenfurt, che risale di 15 posizioni fino al n.391. Segnali decisamente meno incoraggianti, invece, per Camilla Rosatello e Francesca Pace: la prima perde 30 posti e scivola al n.329, mentre la seconda ne lascia sul campo 24, precipitando al n.376.
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|13
|0
|Jasmine Paolini
|20
|2787
|38
|+2
|Elisabetta Cocciaretto
|25
|1320
|138
|0
|Lisa Pigato
|26
|551
|152
|+2
|Lucrezia Stefanini
|28
|495
|163
|+2
|Nuria Brancaccio
|29
|463
|172
|+1
|Lucia Bronzetti
|32
|448
|184
|+35
|Tyra Caterina Grant
|19
|404
|258
|-1
|Jessica Pieri
|26
|270
|261
|-2
|Samira De Stefano
|29
|268
|267
|-3
|Jennifer Ruggeri
|23
|266
|284
|-2
|Silvia Ambrosio
|19
|246
|301
|-1
|Dalila Spiteri
|26
|230
|302
|-6
|Giorgia Pedone
|26
|228
|329
|-30
|Camilla Rosatello
|20
|202
|330
|-3
|Noemi Basiletti
|24
|201
|356
|-3
|Federica Urgesi
|28
|176
|364
|-2
|Diletta Cherubini
|28
|173
|365
|+11
|Miriana Tona
|22
|173
|376
|-24
|Francesca Pace
|14
|167
|391
|+15
|Martina Colmegna
|19
|160
NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Nel ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006, i 18 posti in meno in classifica generale fanno scivolare Maya Joint di due posizione fino al n.6.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Anno
|Classifica WTA
|1
|0
|Mirra Andreeva
|2007
|8
|2
|0
|Victoria Mboko
|2006
|9
|3
|0
|Iva Jovic
|2007
|17
|4
|+1
|Sara Bejlek
|2006
|35
|5
|+1
|Tereza Valentova
|2007
|42
|6
|-2
|Maya Joint
|2006
|52
|7
|0
|Nikola Bartunkova
|2006
|69
|8
|0
|Lilli Tagger
|2008
|90
|9
|0
|Alina Korneeva
|2007
|117
|10
|0
|Kaitlin Quevedo
|2006
|126
LA RACE TO THE WTA FINALS
Anche nella RACE sono stabili le prime 20 posizioni. Fuori dalla top20, Emma Navarro sale di ben 56 posizioni e si porta al n.28. Perdono terreno le italiane: un posto in meno per Elisabetta Cocciaretto (n.25), ne lascia per strada quattro Jasmine Paolini (n.33).
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Elena Rybakina
|9
|4318
|2
|0
|Aryna Sabalenka
|8
|4080
|3
|0
|Elina Svitolina
|9
|3460
|4
|0
|Jessica Pegula
|9
|3185
|5
|0
|Mirra Andreeva
|11
|2928
|6
|0
|Coco Gauff
|9
|2573
|7
|0
|Karolina Muchova
|9
|2280
|8
|0
|Victoria Mboko
|11
|2262
|9
|0
|Marta Kostyuk
|9
|1715
|10
|0
|Iga Swiatek
|9
|1583
|11
|0
|Sorana Cirstea
|13
|1425
|12
|0
|Belinda Bencic
|9
|1372
|13
|0
|Iva Jovic
|12
|1297
|14
|0
|Linda Noskova
|9
|1163
|15
|0
|Anastasia Potapova
|11
|1152
|16
|0
|Amanda Anisimova
|6
|1130
|17
|0
|Jelena Ostapenko
|12
|1106
|18
|0
|Hailey Baptiste
|11
|1083
|19
|0
|Elise Mertens
|9
|950
|20
|0
|Alexandra Eala
|13
|873
|25
|-1
|Elisabetta Cocciaretto
|12
|803
|33
|-4
|Jasmine Paolini
|10
|693