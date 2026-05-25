WTA Ranking: Navarro sale al n.25, Marcinko sfiora la top 50

Aspettando Parigi, gli Internationaux de Strasbourg presented by Mammotion e il Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem di Rabat non rimescolano le carte della classifica, almeno ai piani alti. Le prime 19 posizioni restano infatti immutate e il primo movimento arriva soltanto al n.20, dove Clara Tauson torna grazie soprattutto al crollo di Liudmila Samsonova (-7, n.27), finalista a Strasburgo un anno fa, più che ai risultati maturati in campo. Questo, però, non significa che in top10 non accada nulla. Elena Rybakina, ad esempio, ha rinunciato a difendere il titolo in Francia e perde 392 punti, addirittura più di quelli guadagnati a Roma la scorsa settimana. Ne approfitta Aryna Sabalenka, che torna così ad avere un margine di 1647 punti in classifica. Victoria Mboko, invece, pur sconfitta in finale a Stoccarda, raccoglie 315 punti preziosi per consolidare la nona posizione mondiale. Fuori dalla top20 si rivede Emma Navarro. La vittoria nel WTA 500 di Strasburgo le vale un balzo di 14 posizioni e il ritorno al n.25 del ranking. Guadagna sette posti anche Lois Boisson, che si piazza al n.43. La francese, dopo la sorprendente semifinale raggiunta al Roland Garros un anno fa, ha raccolto ben poco e, a meno che non riesca nella improbabile impresa di ripetere il risultato dell’anno scorso, sarà destinata a scivolare molto indietro in classifica tra qualche settimana. Nella ranking live, infatti, è al n.147. Sfiora invece la top50 la giovane croata Petra Marcinko, vincitrice a sorpresa del torneo di Rabat grazie al ritiro di Anhelina Kalinina in finale. Il successo le vale un salto di 25 posizioni, fino al nuovo best ranking di n.51. Kalinina, invece, si consola con 29 posti guadagnati e il 60° posto. Considerato che a inizio stagione occupava la posizione n.199, può (infortunio a parte) essere, tutto sommato, soddisfatta. Capitolo note dolenti. Oltre a Samsonova, perde terreno anche Maya Joint, vincitrice del torneo di Rabat nel 2025, che esce dalla top50 lasciando per strada 18 posizioni e scivolando al n.52. Non sorride nemmeno Magda Linette: la polacca perde 16 posti e precipita al n.73, lontanissima dal best ranking di n.19. Ancora peggio va all’ex n.10 del mondo Beatriz Haddad Maia. La brasiliana, semifinalista a Strasburgo nella scorsa edizione del torneo, crolla al n.105 con un pesantissimo -27 in classifica.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 19 9960 2 0 Elena Rybakina 22 8313 3 0 Iga Swiatek 19 7273 4 0 Coco Gauff 19 6749 5 0 Jessica Pegula 20 6286 6 0 Amanda Anisimova 17 5958 7 0 Elina Svitolina 15 4315 8 0 Mirra Andreeva 21 4181 9 0 Victoria Mboko 21 3710 10 0 Karolina Muchova 19 3318 11 0 Belinda Bencic 19 3145 12 0 Linda Noskova 22 3054 13 0 Jasmine Paolini 20 2787 14 0 Ekaterina Alexandrova 27 2679 15 0 Marta Kostyuk 19 2387 16 0 Naomi Osaka 20 2341 17 0 Iva Jovic 23 2306 18 0 Sorana Cirstea 25 1985 19 0 Madison Keys 20 1962 20 +1 Clara Tauson 23 1920 21 +2 Elise Mertens 21 1858 22 +2 Leylah Fernandez 29 1844 23 +2 Diana Shnaider 25 1796 24 -2 Anna Kalinskaya 21 1792 25 +14 Emma Navarro 26 1719 26 0 Hailey Baptiste 24 1683 27 -7 Liudmila Samsonova 24 1635 28 -1 Marie Bouzkova 24 1631 29 +1 Ann Li 28 1601 30 -2 Anastasia Potapova 21 1470 31 -2 Jelena Ostapenko 21 1464 32 +1 Jaqueline Cristian 27 1414 33 -2 Cristina Bucsa 26 1406 34 -2 Xinyu Wang 26 1371 35 0 Sara Bejlek 22 1369 36 0 Katerina Siniakova 21 1362 37 +1 Alexandra Eala 30 1340 38 +2 Elisabetta Cocciaretto 25 1320 39 -2 Emma Raducanu 20 1301 40 +1 Janice Tjen 28 1292 41 +1 Barbora Krejcikova 18 1271 42 +1 Tereza Valentova 18 1265 43 +7 Lois Boisson 17 1264 44 0 Marketa Vondrousova 15 1263 45 0 Dayana Yastremska 26 1246 46 +3 Magdalena Frech 24 1238 47 -1 Laura Siegemund 19 1230 48 -1 Mccartney Kessler 26 1229 49 -1 Maria Sakkari 25 1208 50 +1 Jessica Bouzas Maneiro 25 1200

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Jasmine Paolini, che ha annunciato la rinuncia alla difesa del titolo di doppio a Parigi, resta stabile al n.13 del ranking. Guadagna ancora qualche posizione Elisabetta Cocciaretto, in salita di due gradini al n.38. Fa registrare il proprio best ranking anche Tyra Grant. Grazie al successo conquistato a Kosice, la giovane azzurra guadagna 35 posti, entra per la prima volta in top200 al n.184. Ottima settimana pure per Martina Colmegna, finalista a Klagenfurt, che risale di 15 posizioni fino al n.391. Segnali decisamente meno incoraggianti, invece, per Camilla Rosatello e Francesca Pace: la prima perde 30 posti e scivola al n.329, mentre la seconda ne lascia sul campo 24, precipitando al n.376.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 13 0 Jasmine Paolini 20 2787 38 +2 Elisabetta Cocciaretto 25 1320 138 0 Lisa Pigato 26 551 152 +2 Lucrezia Stefanini 28 495 163 +2 Nuria Brancaccio 29 463 172 +1 Lucia Bronzetti 32 448 184 +35 Tyra Caterina Grant 19 404 258 -1 Jessica Pieri 26 270 261 -2 Samira De Stefano 29 268 267 -3 Jennifer Ruggeri 23 266 284 -2 Silvia Ambrosio 19 246 301 -1 Dalila Spiteri 26 230 302 -6 Giorgia Pedone 26 228 329 -30 Camilla Rosatello 20 202 330 -3 Noemi Basiletti 24 201 356 -3 Federica Urgesi 28 176 364 -2 Diletta Cherubini 28 173 365 +11 Miriana Tona 22 173 376 -24 Francesca Pace 14 167 391 +15 Martina Colmegna 19 160

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nel ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006, i 18 posti in meno in classifica generale fanno scivolare Maya Joint di due posizione fino al n.6.

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA 1 0 Mirra Andreeva 2007 8 2 0 Victoria Mboko 2006 9 3 0 Iva Jovic 2007 17 4 +1 Sara Bejlek 2006 35 5 +1 Tereza Valentova 2007 42 6 -2 Maya Joint 2006 52 7 0 Nikola Bartunkova 2006 69 8 0 Lilli Tagger 2008 90 9 0 Alina Korneeva 2007 117 10 0 Kaitlin Quevedo 2006 126

LA RACE TO THE WTA FINALS

Anche nella RACE sono stabili le prime 20 posizioni. Fuori dalla top20, Emma Navarro sale di ben 56 posizioni e si porta al n.28. Perdono terreno le italiane: un posto in meno per Elisabetta Cocciaretto (n.25), ne lascia per strada quattro Jasmine Paolini (n.33).