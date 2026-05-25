Ranking

WTA Ranking: Navarro sale al n.25, Marcinko sfiora la top 50

Sono stabili le prime diciannove posizioni del ranking. Jasmine Paolini si conferma al tredicesimo posto. Due gradini in più per Elisabetta Cocciaretto, che rientra tra le prime quaranta del mondo

Di Claudio Gilardelli
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Emma Navarro - Wimbledon 2024 (foto X @WTA)

Aspettando Parigi, gli Internationaux de Strasbourg presented by Mammotion e il Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem di Rabat non rimescolano le carte della classifica, almeno ai piani alti. Le prime 19 posizioni restano infatti immutate e il primo movimento arriva soltanto al n.20, dove Clara Tauson torna grazie soprattutto al crollo di Liudmila Samsonova (-7, n.27), finalista a Strasburgo un anno fa, più che ai risultati maturati in campo. Questo, però, non significa che in top10 non accada nulla. Elena Rybakina, ad esempio, ha rinunciato a difendere il titolo in Francia e perde 392 punti, addirittura più di quelli guadagnati a Roma la scorsa settimana. Ne approfitta Aryna Sabalenka, che torna così ad avere un margine di 1647 punti in classifica. Victoria Mboko, invece, pur sconfitta in finale a Stoccarda, raccoglie 315 punti preziosi per consolidare la nona posizione mondiale. Fuori dalla top20 si rivede Emma Navarro. La vittoria nel WTA 500 di Strasburgo le vale un balzo di 14 posizioni e il ritorno al n.25 del ranking. Guadagna sette posti anche Lois Boisson, che si piazza al n.43. La francese, dopo la sorprendente semifinale raggiunta al Roland Garros un anno fa, ha raccolto ben poco e, a meno che non riesca nella improbabile impresa di ripetere il risultato dell’anno scorso, sarà destinata a scivolare molto indietro in classifica tra qualche settimana. Nella ranking live, infatti, è al n.147. Sfiora invece la top50 la giovane croata Petra Marcinko, vincitrice a sorpresa del torneo di Rabat grazie al ritiro di Anhelina Kalinina in finale. Il successo le vale un salto di 25 posizioni, fino al nuovo best ranking di n.51. Kalinina, invece, si consola con 29 posti guadagnati e il 60° posto. Considerato che a inizio stagione occupava la posizione n.199, può (infortunio a parte) essere, tutto sommato, soddisfatta. Capitolo note dolenti. Oltre a Samsonova, perde terreno anche Maya Joint, vincitrice del torneo di Rabat nel 2025, che esce dalla top50 lasciando per strada 18 posizioni e scivolando al n.52. Non sorride nemmeno Magda Linette: la polacca perde 16 posti e precipita al n.73, lontanissima dal best ranking di n.19. Ancora peggio va all’ex n.10 del mondo Beatriz Haddad Maia. La brasiliana, semifinalista a Strasburgo nella scorsa edizione del torneo, crolla al n.105 con un pesantissimo -27 in classifica.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Aryna Sabalenka199960
20Elena Rybakina228313
30Iga Swiatek197273
40Coco Gauff196749
50Jessica Pegula206286
60Amanda Anisimova175958
70Elina Svitolina154315
80Mirra Andreeva214181
90Victoria Mboko213710
100Karolina Muchova193318
110Belinda Bencic193145
120Linda Noskova223054
130Jasmine Paolini202787
140Ekaterina Alexandrova272679
150Marta Kostyuk192387
160Naomi Osaka202341
170Iva Jovic232306
180Sorana Cirstea251985
190Madison Keys201962
20+1Clara Tauson231920
21+2Elise Mertens211858
22+2Leylah Fernandez291844
23+2Diana Shnaider251796
24-2Anna Kalinskaya211792
25+14Emma Navarro261719
260Hailey Baptiste241683
27-7Liudmila Samsonova241635
28-1Marie Bouzkova241631
29+1Ann Li281601
30-2Anastasia Potapova211470
31-2Jelena Ostapenko211464
32+1Jaqueline Cristian271414
33-2Cristina Bucsa261406
34-2Xinyu Wang261371
350Sara Bejlek221369
360Katerina Siniakova211362
37+1Alexandra Eala301340
38+2Elisabetta Cocciaretto251320
39-2Emma Raducanu201301
40+1Janice Tjen281292
41+1Barbora Krejcikova181271
42+1Tereza Valentova181265
43+7Lois Boisson171264
440Marketa Vondrousova151263
450Dayana Yastremska261246
46+3Magdalena Frech241238
47-1Laura Siegemund191230
48-1Mccartney Kessler261229
49-1Maria Sakkari251208
50+1Jessica Bouzas Maneiro251200

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Jasmine Paolini, che ha annunciato la rinuncia alla difesa del titolo di doppio a Parigi, resta stabile al n.13 del ranking. Guadagna ancora qualche posizione Elisabetta Cocciaretto, in salita di due gradini al n.38. Fa registrare il proprio best ranking anche Tyra Grant. Grazie al successo conquistato a Kosice, la giovane azzurra guadagna 35 posti, entra per la prima volta in top200 al n.184. Ottima settimana pure per Martina Colmegna, finalista a Klagenfurt, che risale di 15 posizioni fino al n.391. Segnali decisamente meno incoraggianti, invece, per Camilla Rosatello e Francesca Pace: la prima perde 30 posti e scivola al n.329, mentre la seconda ne lascia sul campo 24, precipitando al n.376.

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
130Jasmine Paolini202787
38+2Elisabetta Cocciaretto251320
1380Lisa Pigato26551
152+2Lucrezia Stefanini28495
163+2Nuria Brancaccio29463
172+1Lucia Bronzetti32448
184+35Tyra Caterina Grant19404
258-1Jessica Pieri26270
261-2Samira De Stefano29268
267-3Jennifer Ruggeri23266
284-2Silvia Ambrosio19246
301-1Dalila Spiteri26230
302-6Giorgia Pedone26228
329-30Camilla Rosatello20202
330-3Noemi Basiletti24201
356-3Federica Urgesi28176
364-2Diletta Cherubini28173
365+11Miriana Tona22173
376-24Francesca Pace14167
391+15Martina Colmegna19160

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nel ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006, i 18 posti in meno in classifica generale fanno scivolare Maya Joint di due posizione fino al n.6.

PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
10Mirra Andreeva20078
20Victoria Mboko20069
30Iva Jovic200717
4+1Sara Bejlek200635
5+1Tereza Valentova200742
6-2Maya Joint200652
70Nikola Bartunkova200669
80Lilli Tagger200890
90Alina Korneeva2007117
100Kaitlin Quevedo2006126

LA RACE TO THE WTA FINALS

Anche nella RACE sono stabili le prime 20 posizioni. Fuori dalla top20, Emma Navarro sale di ben 56 posizioni e si porta al n.28. Perdono terreno le italiane: un posto in meno per  Elisabetta Cocciaretto (n.25), ne lascia per strada quattro Jasmine Paolini (n.33).

PosizioneVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Elena Rybakina94318
20Aryna Sabalenka84080
30Elina Svitolina93460
40Jessica Pegula93185
50Mirra Andreeva112928
60Coco Gauff92573
70Karolina Muchova92280
80Victoria Mboko112262
90Marta Kostyuk91715
100Iga Swiatek91583
110Sorana Cirstea131425
120Belinda Bencic91372
130Iva Jovic121297
140Linda Noskova91163
150Anastasia Potapova111152
160Amanda Anisimova61130
170Jelena Ostapenko121106
180Hailey Baptiste111083
190Elise Mertens9950
200Alexandra Eala13873
25-1Elisabetta Cocciaretto12803
33-4Jasmine Paolini10693
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