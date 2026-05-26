Roland Garros: buona la prima per Sabalenka [VIDEO]. Bene Jovic, Navarro e Osaka, Sakkari ferma Noskova

Continuano i match di primo turno al Roland Garros. Tra la mattinata e il primo pomeriggio di martedì 26 maggio sono scesi in campo nomi importanti per quanto riguarda il tabellone femminile. Uno su tutti, quello di Aryna Sabalenka, prima giocatrice in classifica. Oltre al suo match, sono andati in scena molti altri incontri interessanti. Iva Jovic contro Alexandra Eala, Emma Navarro contro Janice Tjen, Linda Noskova contro Maria Sakkari e Naomi Osaka contro Laura Siegemund. Di seguito, il resoconto di queste partite.

[1] A. Sabalenka b. J. Bouzas Maneiro 6-4 6-2

Tre su tre, e sempre in due set, per Aryna Sabalenka nei confronti di Jessica Bouzas Maneiro. Con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora e un quarto sul Philippe Chatrier, la numero 1 del mondo si è sbarazzata della tennista spagnola. Solo nel primo set c’è stata un po’ di incertezza tra le parti. Avanti 4-0, poi 5-2, la bielorussa si è fatta rimontare fino al 5-4 30-30 in risposta. Da quel momento, però, la tennista iberica non ha più saputo impensierirla e ha così finito per cedere.

Se la stagione sul rosso non è partita come sperava, tra le sconfitte brucianti a Madrid e Roma, a Parigi ora Sabalenka spera di poter ottenere il primo sigillo, lei che è la finalista uscente. La strada verso il titolo è ancora lunga. Intanto, però, ha mantenuto la sua imbattibilità nei primi turni Slam da sei anni a questa parte – l’ultima sconfitta risale all’Australian Open 2020 -, grazie a una prestazione che l’ha sì vista mettere a segno più del doppio degli errori della sua avversaria (22 a 10), ma anche e soprattutto più di quattro volte i suoi vincenti (25 a 6). Adesso, per un posto al terzo turno del Roland Garros, la bielorussa sfiderà Elsa Jacquemot o Linda Fruhvirtova.

[17] I. Jovic b. A. Eala 6-4 6-2

Molto amiche fuori dal campo, feroci combattenti dentro al rettangolo da gioco. Iva Jovic e Alexandra Eala hanno messo in piedi un match intenso. Con un 6-4 6-2 un po’ bugiardo, nel loro primo scontro diretto, l’americana l’ha spuntata a seguito di cento minuti di tennis. Nonostante la rimonta quasi compiuta nel primo parziale – da 1-5 a 4-5 – e un break di vantaggio nel secondo set, la filippina ha finito per crollare dinanzi alla pesantezza di palla della sua avversaria. Con 34 vincenti messi a segno (Eala 15 appena), Jovic, che a livello Slam in questa stagione ha raggiunto i quarti di finale all’Australian Open, avanza quindi al secondo turno. Qui se la vedrà con la connazionale Emma Navarro.

E. Navarro b. J. Tjen 6-4 6-3

Bella vittoria per Emma Navarro, campionessa recente a Strasburgo. L’americana, per la prima volta dallo US Open 2023 non presente tra le teste di serie di uno Slam, ha regolato Janice Tjen con un buon 6-4 6-3, in un’ora e quarantatré minuti, nel loro primo testa a testa. Pur non essendo troppo a suo agio sul rosso – è la sua prima stagione su questa superficie nel circuito maggiore -, l’indonesiana rimane sempre un’avversaria insidiosa da affrontare. La tennista a stelle e strisce è però riuscita a commettere meno gratuiti (35 a 44), in una partita non bella, ma importante per lei in termini di fiducia per quanto riguarda il rendimento su questi palcoscenici importanti.

[16] N. Osaka b. L. Siegemund 6-3 7-6(3)

Buona la prima per Naomi Osaka, che supera per 6-3 7-6(3) Laura Siegemund, 49 WTA.

La ex numero 1 del mondo impiega un’ora e 54 minuti per piegare la resistenza della tedesca, che sul 5-3 del secondo set manca l’opportunità di pareggiare il computo dei parziali con il servizio.

Al secondo turno del Roland Garros, la testa di serie numero 16, mai oltre il terzo turno a Parigi, se la vedrà con Donna Vekic.

Siegemund prova con il suo tennis non convenzionale a spostare Osaka per non consentirle di colpire da ferma. E nei primi game la tedesca pare riuscire nei propri intenti. Tuttavia, scambio dopo scambio Naomi prende le misure ai colpi della rivale, che in potenza non può certo competere con la ex numero 1 del mondo. Dopo qualche occasione da entrambe le parti, a decidere il primo set è il break messo a referto dalla 16esima favorita del tabellone nel sesto gioco. Siegemund prova a rimanere attaccata al parziale cancellando un set point sul 5-2, ma Osaka chiude comunque al servizio al terzo set point del gioco, il quarto totale.

Il secondo parziale segue una traiettoria differente. Le smorzate, soprattutto dalla parte del rovescio, sono una fucina di punti per la 38enne di Stoccarda, che è la prima a procurarsi palla break sul 3-2. La numero 16 del mondo rintuzza le minacce dell’avversaria e salva il turno di servizio. L’appuntamento con il break per Siegemund è solamente rimandato, perché nell’ottavo gioco strappa la battuta a Naomi e si innalza a servire per pareggiare i conti. Le sorprese non sono finite. Nonostante qualche défaillance, la tedesca si guadagna il set point. Una serie di errori, però, non solo le negano il parziale, ma le costano persino il turno di servizio. E sul 5-5 rischia di capitolare definitivamente. A Osaka non bastano tre palle break e il set si conclude al tiebreak, grazie al quale la nipponica suggella il match per 7 punti a 3.

M. Sakkari b. [12] L. Noskova 7-5 7-6(3)

Una delle sorprese del giorno porta il nome di Maria Sakkari. La greca, numero 49 del mondo, elimina al termine di quasi due ore di gioco e due set durissimi la 12esima forza del seeding Linda Noskova. Il punteggio finale di 7-5 7-6(3) restituisce l’equilibrio di un match che per lunghi tratti fatica ad avere una padrona.

Sakkari è encomiabile a dimenticare le occasioni sprecate e a capitalizzare i pressure points nei momenti caldi. In entrambi i set va avanti di un break, ma subisce il rientro di Noskova. Addirittura nel secondo parziale perde quattro giochi consecutivi, ricentrandosi nonostante tutto. Nel primo set il break a fare la differenza è il terzo della frazione. Sul 5-5 Maria strappa il servizio a 15 alla numero 12 WTA e si guadagna la chance di servire per il vantaggio.

Nel secondo parziale la ceca reagisce al break in apertura e ci avvantaggia fino al 5-2, quando ha tre set point consecutivi in risposta. A Linda difetta di cinismo e, mancata una ghiotta serie di occasioni, cede a sua volta la battuta a 0, rimettendo il set on serve. È il tiebreak allora a consegnare la vittoria a Sakkari, che, con due minibreak sul finale, si impone per 7 punti a 3.

La ex numero 3 del mondo e semifinalista del Roland Garros nel 2021, adesso in vantaggio nei confronti diretti con Noskova per 2-1, avanza al secondo turno dove sfiderà Claire Liu. Per la 21enne di Vsetin pesano gli otto doppi falli, un rendimento insufficiente con la seconda di servizio – che le frutta solo 12 punti su 32 – e i 37 gratuiti messi a referto, a fronte di 25 vincenti.

Gli altri risultati

La prima tennista capace di chiudere il suo match in questa giornata al Roland Garros è stata Donna Vekic. La croata, medaglia d’argento in questi campi meno di due anni fa, ha regolato per 6-3 6-2 la wild card francese Alice Tubello. Vittoria anche per la qualificata Claire Liu, che avanza al secondo turno grazie al ritiro della nipponica Moyuka Uchijima sul punteggio di 3-6 6-0 4-1 in favore dell’americana.

Avanza la testa di serie numero 30 Ann Li, vittoriosa in due set, 6-4 6-2, su Shuai Zhang, 61 WTA, dopo appena un’ora e 5 minuti di gioco. Mayar Sherif, 129 del mondo proveniente dalle qualificazioni, si impone per 7-5 6-4 su Dalma Galfi, 115 WTA, e si guadagna la sfida alla campionessa uscente Coco Gauff.

(Ha collaborato Beatrice Becattini)