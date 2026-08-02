ATP Montreal, le cinque domande della vigilia: la truppa italiana e le prospettive dei big

L’ATP Masters 1000 di Montreal è alle porte. Dal 2 al 13 agosto andrà in scena l’Omnium Banque National présenté par Rogers, sesto torneo 1000 stagionale. Come accaduto anche nel 2025, non saranno presenti ai nastri di partenza i tre nomi più importanti del circuito mondiale: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Ognuno ha deciso di saltare l’appuntamento canadese per una motivazione diversa. Tutti e tre torneranno in campo in occasione del Masters di Cincinnati, che si svolgerà subito dopo il torneo di Montreal, in un incastro di due eventi 1000 in sole tre settimane.

A Montreal, nella giornata di sabato primo agosto, scenderanno in campo nomi come Stefanos Tsitsipas, Kei Nishikori e l’ex campione Alexei Popyrin nel tabellone di qualificazioni del terzo torneo più longevo del mondo dopo Wimbledon e lo US Open. Essendo un turno unico, chi vincerà approderà direttamente nel main draw, che è stato sorteggiato venerdì 31 luglio. Andiamo ora ad analizzare i temi principali alla vigilia del torneo, soffermandoci sulle prospettive dei nostri portacolori (qui il loro percorso) e di alcuni tra i big presenti in Canada, anziché su ciò a cui non si potrà assistere a causa dei nobili forfait.

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