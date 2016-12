Federer si fa desiderare: sei mesi di trattativa per portarlo alla Hopman Cup

Un ingaggio stellare, un video di presentazione dell’evento e innumerevoli telefonate intercontinentali: ecco come la Hopman Cup è riuscita ad avere Roger Federer ai nastri di partenza

Avere Federer fra i partecipanti di un torneo è certamente una garanzia per ogni organizzatore. Il suo nome assicura sempre un gran numero di spettatori e, di conseguenza, un incasso maggiore, così come è successo quest’anno a Stoccarda. Ecco perché Paul Kilderry, direttore della Hopman Cup, ha deciso di rivolgersi al governo dell’Australia Occidentale per riuscire a battere la concorrenza del Brisbane International e soprattutto degli sceicchi del Qatar che avrebbero voluto il campione svizzero ai nastri di partenza del torneo di Doha.

La trattativa per portare Federer a Perth è iniziata addirittura all’Australian Open di quest’anno quando lo stesso Federer si complimentò con Kilderry per l’atmosfera incredibile che riserva la Hopman Cup anche a chi, come lui, la guardava in TV (mentre era a Brisbane).

Da quel momento Kilderry, insieme a Tennis Australia e al governo dell’Australia Occidentale hanno lavorato duramente per convincere il 17 volte campione slam che Perth sarebbe stato il luogo migliore dove scaldare i motori in vista dell’Australian Open. Secondo il tabloid australiano The Sunday Times, l’investimento fatto dal governo, che da sempre sponsorizza la Hopman Cup, è il più grande mai fatto per la storica competizione a squadre, sebbene non si conosca la cifra esatta.

Questa per Federer non è la prima partecipazione: nel 2001 fece coppia con Martina Hingis, mentre l’anno successivo giocò al fianco della sua ragazza Mirka Vavrinec, oggi moglie e madre dei loro quattro figli. Negli ultimi 15 anni Perth è cambiata molto e gli organizzatori sanno quanto Federer sia sempre più stimolato a giocare in posti nuovi. L’astuto Kilderry e il suo team hanno infatti realizzato un video di presentazione che mostrasse a tutta la famiglia Federer tutto ciò che l’evento e la città avesse da offrire.

Dopo decine di telefonate tra Australia, Svizzera e Ohio, dove risiede il manager dello svizzero, Tony Godsick, e sei mesi di trattativa, la conferma della sua partecipazione è arrivata durante Wimbledon.

A Perth Federer sarà supportato dalla giovane e talentuosa Belinda Bencic; questo sarà il rientro ufficiale nelle competizioni e non c’è dubbio che tutti gli occhi saranno puntati su di lui e sulla Hopman Cup.