Classifica ATP: Cecchinato torna in top 100, nuovo best ranking per Rublev

E così abbiamo una nuova vincitrice slam e top20. Si tratta, ovviamente, di Iga Swiatek (+37, n.17), che si è aggiudicata il torneo parigino senza perdere un set e lasciando per strada solo 28 giochi. Come già sottolineato da altri, si tratta della seconda miglior prestazione di sempre al Roland Garros in Era Open (Steffi Graf nel 1988 ne lasciò per strada 20) e l’ottava di sempre in uno Slam femminile a pari merito con l’US Open 1997 di Hingis e l’Australian Open 1994 di Graf. In questa speciale classifica, le 10 migliori performance sono firmate da grandissime campionesse che hanno fatto la storia del tennis: compaiono 3 volte Graf, 2 volte Navratilova ed Evert, una volta Hingis, Seles e, appunto Swiatek.



Per sottolineare ulteriormente la dimensione dell’impresa compiuta dalla giovane polacca, in questa graduatoria manca una come Serena Williams, che di Slam dominati ne ha vinti più di uno. Quindi siamo di fronte a una campionessa in grado, non dico di dominare e di diventare n.1, ma di vincere con continuità e destinata a diventare una top player stabile?

Nonostante le ottime premesse, a mio avviso, è ancora presto per sbilanciarci. Innanzitutto, perché dalla top ten dista la bellezza di 1120 punti e quindi se ne riparlerà nella stagione 2021, con tutte le ben note problematiche che porterà con sé. E poi perché non possiamo dimenticarci come è andata alle baby campionesse che sono salite alla ribalta in uno slam negli ultimi anni. Ostapenko su tutte, che con Swiatek condivide parecchie analogie: ha vinto il Roland Garros a 19 anni (Iga, per la precisione ha qualche mese in meno) da n.47 del mondo, la vittoria l’ha proiettata in top20, al n.12. La lettone si è issata fino alla posizione n.5 del ranking, ed è rimasta in top20 per poco meno di un anno e mezzo durante il quale ha centrato pure una semifinale a Wimbledon. Dopodiché è pressoché sempre mancata all’appuntamento importante, ritornando nei ranghi, da dove era venuta, e cioè tra il 40° e il 50° posto (attualmente è n.44).



Ma ci sono anche, con i dovuti distinguo, Marketa Voundrousova e Bianca Andreescu. Entrambe, a causa di un infortunio (polso per la ceca, ginocchio prima e piede successivamente per la canadese), non sono riuscite a confermare i risultati del 2019 e sono state “graziate” dal sistema di calcolo del ranking introdotto con l’avvento del covid. Questo per ribadire, se ce ne fosse bisogno, che per essere una top player in grado di competere per i titoli major e per la vetta del ranking non serve solo il talento e la forza mentale ma anche una salute di ferro.

Cambiando discorso, con la sconfitta di Halep a Parigi, proprio per mano di Swiatek, Ashleigh Barty concluderà per il secondo anno la stagione al n.1. C’è chi storcerà il naso, visto che l’australiana non gioca da fine febbraio. A questi ricordiamo che nella prima parte dell’anno Barty ha vinto il torneo di Adelaide, è arrivata in semifinale sia a Melbourne che nel Premier 5 di Doha. E il sistema che le permette di non scartare i risultati del 2019 pur non giocando è lo stesso che nell’ATP consente, ad esempio, a Federer o a Berrettini di restare in top10.

Vediamo, infine, quali sono i movimenti più rilevanti. Cominciamo dalla top10: raggiunge il best ranking Sofia Kenin (+2, n.4), esce dalla top5 Pliskova (-2, n.6), rientra in top ten Kvitova (+3, n.8), che “ruba” il posto a Bencic (-1, n.11). In top20, l’ingresso di Swiatek fa scendere Mertens al n.21.

Alle spalle delle prime 20, i progressi maggiori li registrano la semifinalista a Parigi Nadia Podoroska e la nostra bravissima Martina Trevisan. L’argentina fa un balzo di 83 posti e sale al n.48, mentre l’italiana si deve “accontentare” di 76 posti in più e del n.83. Per entrambe è la prima volta in top100. Altri movimenti degni di nota sono quelli di Fiona Ferro (+7, n.42), Danielle Collins (+11, n.46), Laura Siegemund (+16, n.50), Paula Badosa (+18, n.69), Barbora Krejcikova (+29, n.85) e Leylah Fernandez (+11, n.89).

Tra le atlete in discesa segnaliamo l’ex finalista a Parigi Sloane Stephens (-5, n.39), Kristina Mladenovic (-5, n.47), Polona Hercog (-5, n.52), Anastastasija Sevastova (-6, n.54), le giovanissime Cori Gauff (-4, n.55) e Anastasia Potapova (-7, n.99).

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Ashleigh Barty 17 8717 2 0 Simona Halep 17 7255 3 0 Naomi Osaka 16 5780 4 2 Sofia Kenin 25 5760 5 0 Elina Svitolina 25 5260 6 -2 Karolína Plískova 20 5205 7 0 Bianca Andreescu 10 4555 8 3 Petra Kvitova 16 4516 9 -1 Kiki Bertens 26 4505 10 -1 Serena Williams 13 4080 11 -1 Belinda Bencic 25 4010 12 0 Aryna Sabalenka 25 3675 13 0 Johanna Konta 18 3152 14 0 Victoria Azarenka 17 3122 15 0 Garbiñe Muguruza 17 3016 16 0 Madison Keys 16 2962 17 37 Iga Swiatek 16 2960 18 -1 Petra Martic 23 2850 19 -1 Elena Rybakina 28 2696 20 -1 Marketa Vondrousova 17 2538 21 -1 Elise Mertens 28 2490 22 -1 Anett Kontaveit 20 2330 23 1 Maria Sakkari 26 2300 24 -2 Angelique Kerber 21 2271 25 -2 Alison Riske 23 2256 26 -1 Jennifer Brady 24 2165 27 0 Yulia Putintseva 26 2015 28 -2 Karolína Muchova 17 1982 29 -1 Dayana Yastremska 25 1925 30 -1 Amanda Anisimova 20 1905 31 -1 Donna Vekic 25 1880 32 3 Ons Jabeur 22 1803 33 -2 Ekaterina Alexandrova 29 1775 34 -2 Qiang Wang 23 1706 35 4 Shuai Zhang 26 1693 36 -3 Svetlana Kuznetsova 18 1631 37 0 Barbora Strycova 21 1630 38 0 Anastasia Pavlyuchenkova 23 1630 39 -5 Sloane Stephens 22 1573 40 -4 Magda Linette 29 1573 41 -1 Saisai Zheng 24 1510 42 7 Fiona Ferro 26 1497 43 2 Caroline Garcia 28 1495 44 -1 Jeļena Ostapenko 25 1485 45 -4 Julia Görges 21 1483 46 11 Danielle Collins 20 1475 47 -5 Veronika Kudermetova 29 1388 48 83 Nadia Podoroska 29 1356 49 -5 Kristina Mladenovic 28 1335 50 16 Laura Siegemund 26 1331



CASA ITALIA

Grazie ai quarti raggiunti a Parigi, Martina Trevisan diventa la nuova n.2 d’Italia e tallona Camila Giorgi. Con l’ingresso di Trevisan, sono 3 le nostre atlete in top100, sebbene posizionane nella parte bassa della classifica. La buona prestazione a Parigi permette a Sara Errani di guadagnare 13 posizioni in classifica generale e potarsi al n.137.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Punti Tornei 74 1 Camila Giorgi 940 24 83 76 Martina Trevisan 879 27 95 -1 Jasmine Paolini 785 30 131 -1 Elisabetta Cocciaretto 568 22 137 13 Sara Errani 554 28 164 -8 Giulia Gatto-Monticone 432 27 189 6 Martina Di Giuseppe 354 30 292 -2 Jessica Pieri 209 28 303 -3 Martina Caregaro 195 19 311 -1 Stefania Rubini 186 22 318 -1 Bianca Turati 177 14 336 -1 Federica Di Sarra 158 17 341 -1 Lucia Bronzetti 155 24 359 -1 Cristiana Ferrando 136 23 392 -2 Lucrezia Stefanini 122 25 412 -1 Deborah Chiesa 112 20 436 -2 Camilla Scala 100 14 438 -1 Camilla Rosatello 99 18 465 -3 Gaia Sanesi 91 16 471 -3 Angelica Moratelli 89 21



NEXT GEN RANKING

La novità, manco a dirlo, è il balzo di 3 posti di Iga Swiatek, che si posiziona al n.2. Bel Progresso anche di Leylah Fernandez: 2 posti in più e n.6 del ranking dedicato alle under20. Guida sempre Andreescu e non ci sono nuovi ingressi nemmeno questa settimana. (Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2000).