Indian Wells, italiani in campo domenica 10 marzo: Sinner in seconda serata, ma prima c’è Paolini. Quote e orari [VIDEO]

Gli Stati Uniti (quasi tutti) sono passati all’ora legale questa domenica, quindi al BNP Paribas Open si comincia quando in Italia sono le 19. Un po’ meglio. In ogni caso, cambia il tempo ma noi no, sempre qui a raccontare quello che accade e potrebbe accadere. Se il sabato californiano ha offerto un 3-2 nella sfida azzurri vs altri colori in forza delle vittorie di Luca Nardi su Zhang, Lucia Bronzetti su Kalinina e Lorenzo Musetti su Shapovalov (sconfitti invece Lorenzo Sonego e Fabio Fognini), oggi il palcoscenico è per i nostri numeri 1 che si giocano un posto negli ottavi dei rispettivi tabelloni,

Indecisi se partire dando priorità alla posizione assoluta in classifica oppure seguendo l’ordine (presunto) di entrata in campo o ancora adottando il ladies first, partiamo dal premio Stefan Edberg – non quello ufficiale per la sportività, ma per le volée. Cominciamo dunque da Jasmine Paolini, che contro Tatjana Maria si è esibita in veri e propri numeri nei pressi della rete. Dopo Tiafoe vs Tsitsipas che alle 19 italiane aprono lo Stadio 2, ma non prima delle 21, la numero 14 (quattordici!) del mondo affronta di nuovo Anna Kalinskaya, battuta due settimane fa in finale a Dubai. Al WTA 1000 di Dubai, precisiamo.

Non sarà facile per Jasmine ripetere l’ultima prestazione di fronte alla venticinquenne e n. 25 WTA, anch’ella supportata dal suo miglior tennis della carriera, che negli Emirati era arrivata all’ultimo atto partendo dalle qualificazioni e dopo aver battuto la n. 9 Ostapenko, la n. 3 Gauff e la n. 1 Swiatek. La vedono così anche i bookies, per i quali il vantaggio di 2-1 a favore di Jasmine nei confronti diretti conta poco. D’altra parte, la vittoria azzurra del 2021 a Portorose (avevamo provato ad andarci, ma il mondo si era messo di traverso) è ormai “scaduta” dal punto di vista tecnico; all’ultimo Australian Open era stato netto il successo di Anna, che aveva “quasi vinto” (per quello che significa a tennis) anche l’ultimo confronto. A ogni modo, Snai paga 1.70 la vittoria di Kalinskaya contro il 2.15 del successo di Paolini.

Per quanto riguarda Jannik Sinner, l’ostacolo ha il nome di Jan-Lennard Struff, n. 25 ATP. Si tratta di un duello inedito tra il classe 2001 di Sesto Pusteria e il trentatreenne tedesco che in questa stagione ha un bilancio di 5 vittorie e 6 sconfitte. Probabilmente inutile ricordarlo ma non rinunciamo al piacere nel farlo, Jannik vanta un simpatico 13-0 quest’anno. E da metà ottobre ha perso un solo match. L’incontro è il terzo sullo Stadio 1, dopo Auger-Aliassime vs Alcaraz in campo non prima delle 21.

Semifinalista sconfitto da Carlos Alcaraz nella passata edizione, Sinner va a caccia del titolo nel deserto e del numero 2 del ranking, posizione che virtualmente occupa in questo momento nella classifica “live” che ha già sottratto i punti del 2023. Studiato Kokkinakis nelle fasi iniziali del suo esordio, Jannik ha poi dilagato contro l’australiano e anche questa domenica si tratterà di trovare contromisure alla prima di servizio di Struff che in media gli porta 3 punti su 4.

Dando un’occhiata alle quote (qui nel dettaglio), pare che non ci sarà gara tra Jannik e Jan-Lennard (ma noi la guarderemo comunque). Bet365 e Snai pagano 10 volte la vittoria tedesca a fronte dell’ottimismo di Planetwin con 7.90. Più o meno tutti concordi sull’1,06 della vittoria azzurra, con Bwin e William Hill che offrono 1,07.

ITALIANI IN CAMPO DOMENICA 10 MARZO

ATP 1000 Indian Wells – terzo turno

[3] J. Sinner vs [25] J-L. Struff (ore 22.30 circa)

WTA 1000 Indian Wells – terzo turno

[13] J. Paolini vs [21] A. Kalinskaya (non prima delle 21)