Boulter e De Minaur a spasso per il Parco del Retiro: “Quanta strada fatta insieme…”

Il Parco del Retiro a Madrid fa parte del cosiddetto Paisaje de la Luz, un complesso che dal luglio del 2021 è stato dichiarato Patrimonio mondiale dell’UNESCO e che mette a disposizione dei visitatori un’offerta variegata, che spazia dalla botanica alle arti e alle scienze naturali. Più di cento ettari di giardini e sentieri dove possiamo quindi essere pervasi dallo spirito pedagogico che permea il sopraddetto sito, ammirando quindi la valenza civica di una semplice passeggiata. Se magari non è il momento e vogliamo fare un hanging around senza troppi pensieri, magari per rilassarci con la nostra dolce metà, lo spazio e… le panchine non mancano.

E su una di queste un giorno si siedono, con modo, senza svaccarsi, due illustri metà tennistiche della mela: Katie Boulter ed el niño di Sydney Alex De Minaur. La pagina Instagram del Mutua Madrid Open ingaggia le bellezze cittadine (Madrid nun fa la stupida ‘sto pomeriggio) e pubblica una nota filmata di questa passeggiata: “Relationships, love and life on tour: Retiro Park Reflections”. La giornata di sole e la bellezza dello scenario invita i due a secondare il proprio reciproco affetto, scherzando davanti a due piccioni che, dapprima vicini, si separano: “tu sei la picciona arrabbiata” – scherza Alex – “io sono quello che se ne va”. “Il nostro primo appuntamento, quando ti ho portato in quel caffè, sarebbe stato più bello in un parco come questo?” – prova a chiedere lui – “Eh, magari sì” – risponde ridendo lei. “Insomma ho sbagliato tutto…”.

Tutto no, ora non farti cadere le braccia Alex. E lui prova con i ricordi, quelli belli, degli early stages, i primi tempi della liason: “rimembri quando facevamo colazione in tavoli separati e in momenti diversi, per non dare adito a pettegolezzi?”. “Si certo” – lo canzona lei – “momenti diversi tipo dieci minuti dopo…”. Lei ride, lui è quello più serio e prova a colpire con un “adesso purtroppo ci si vede di più” come dire che una certa magia è svanita, ma lei para e chiude lo scambio a suo favore con un “io sono l’elemento in più”, la grande aggiunta.

Alex allora introduce la riflessione su quanto il tennis sia andato avanti, di quanto sia più dura rimanere agganciato ai migliori, e questa volta lei conviene con il suo boyfriend; ripensando alla strada fatta, Katie non può non essere soddisfatta: “un anno fa” – dice – “ero la numero 150 del mondo, giocavo in Giappone, e mi dicevo: non parteciperò mai a un torneo sulla terra rossa… e ora eccomi qui a Madrid”. “Non sai quanto piacere io provi a dirti “te l’avevo detto!””. In cauda venenum, ecco all’ultimo fotogramma il Demone si materializza e piazza la stoccata vincente… Qui in realtà non vince nessuno o al limite vincono entrambi; coppia tranquilla, sicuramente meno paparazzata o estroversa magari di Badosa e Tsitsipas, ma simpatica e mossa quanto basta dalle uscite di lei, un pochino più spice del compassato Alexander. E adesso aspettiamo sulla panca Tsitsi e Paula…