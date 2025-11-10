ATP Finals, Sinner sfida Auger-Aliassime, preview: atto sesto tra i migliori giocatori indoor

Un lunedì tutto italiano si appresta a tingere d’azzurro le ATP Finals. Il pubblico di Torino già da giorni si è riversato a seguire gli allenamenti degli otto migliori giocatori del 2025 – in realtà sei, data l’incertezza sul nome dell’ultimo dei qualificati e sulla presenza di Novak Djokovic, che tra l’altro era a Atene. Superato l’impasse e dipanati gli ultimi dubbi circa la composizione dei gironi, si parte. Nella giornata di domenica a battezzare il Campo Centrale è stato Carlos Alcaraz, che, con il successo su Alex de Minaur, è a due vittorie dal numero 1 di fine anno.

Jannik Sinner è adesso chiamato a rispondere al rivale. Il suo esordio alla fine sarà contro Feix Auger Aliassime, l’ottavo della Race. Per un gioco di incastri, si è evitato il derby tra l’altoatesino e Lorenzo Musetti, che entra nella competizione al posto di Djokovic nel Gruppo Jimmy Connors.

Auger Aliassime in forma, ma sconfitto tre volte da Sinner in pochi mesi

Dopo aver conosciuto il primo verdetto del girone intitolato a Bjorn Borg, con la vittoria di Alexander Zverev su Ben Shelton, l’attenzione è tutta per il debutto di Sinner. Dall’altra parte della rete ci sarà Felix Auger-Aliassime, uno dei grandi protagonisti delle ultime settimane tennistiche.

La prima metà di stagione non è stata certo entusiasmante per il canadese, che ha i meriti di aver raddrizzato un 2025 che stava scivolando verso l’anonimato. Il 25enne di Montreal ha costruito la propria classifica – e di conseguenza la qualificazione alle Finals – a partire dall’estate. La semifinale dello US Open, persa proprio contro Jannik, ha restituito a Auger-Aliassime le certezze smarrite negli anni e una certa fiducia nel proprio tennis. Solidità, servizio e accelerazioni. Oltre a una condizione atletica straripante.

Se a Shanghai si è fermato ai quarti di finale, il ritorno in Europa è stato un monito per tutti gli avversari, con uno sprint verso Torino che ha lasciato sul posto Musetti. Trionfo a Bruxelles, quarti a Basilea, dove si è ritirato per un problemino fisico, e finale a Parigi. Auger-Aliassime si conferma uno dei migliori interpreti del cemento indoor. Forse il migliore attualmente, se non ci fosse Sinner. Ed è proprio l’azzurro a sancire il suo ritorno alle Finals, per la sua seconda partecipazione dopo quella del 2022.

Jannik sta cullando il sogno di chiudere l’anno da numero 1 del mondo, ma sa che non tutto dipende da lui e dalla magia dei suoi colpi. Certo, se l’altoatesino dovesse confermare il titolo da imbattuto, costringerebbe Alcaraz, attualmente favorito per il trono di fine anno, a vincere almeno 3 match in Piemonte.

La lotta per la vetta è stata riaperta unicamente da Sinner, a suon di vittorie. Dopo i crampi di Shanghai sembrava quasi impossibile, invece i trofei a Vienna e Parigi, con la conseguente eliminazione all’esordio di Carlos, gli hanno fatto riassaporare la vertigine del tetto del mondo. Proprio la vittoria nella capitale francese nell’ultimo Master 1000 della stagione contro Auger-Aliassime gli ha consentito di aggiungere una settimana alle statistiche da numero 1. Contro il medesimo avversario proverà a mettere pressione a distanza allo spagnolo. “A Torino per giocare il mio miglior tennis, poi vedremo cosa succederà” aveva dichiarato serafico, consapevole di non essere, almeno in questo caso, padrone del proprio destino.

I precedenti parlano di un un 3-2 in favore di Sinner. Jannik ha vinto i tre incontri disputati nel 2025 – a Cincinnati, US Open e Parigi – con i due successi di Felix datati 2022 – Madrid e Cincinnati.

A che ora e dove vedere il match

Non ci resta che specificare i dettagli dell’appuntamento. Sinner affronterà Auger-Aliassime alle ore 20.30 sul Campo Centrale dell’Inalpi Arena, dopo il match di doppio Heliovaara/Patten – Harrison/King che inaugura la sessione serale alle 18.

Tutti i match delle ATP Finals sono visibili sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.