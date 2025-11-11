ATP Finals, i pronostici: de Minaur parte favorito su Musetti. Alcaraz-Fritz sembra scontata ma…

La terza giornata delle Nitto ATP Finals di Torino è alle porte. Martedì 11 novembre sarà dedicato interamente al girone intitolato a Jimmy Connors. Alle ore 14 scenderanno in campo i vincitori delle prime due partite: Carlos Alcaraz, vittorioso in due set su Alex de Minaur, e Taylor Fritz, che ha avuto la meglio su Lorenzo Musetti sempre senza lasciare per strada parziali.
Il bilancio degli scontri diretti racconta di un netto 4-1 in favore del 22enne spagnolo, capace di sconfiggere il 28enne statunitense nell’ultimo precedente che risale alla finale del 500 di Tokyo (giocata sul duro outdoor) andata in scena a fine settembre (qui invece la preview del loro prossimo incrocio). Per quanto riguarda le sfide su cemento indoor, entrambi si sono aggiudicati un match contro l’altro in Laver Cup. L’iberico nel 2024, l’americano nel 2025. Ma le quote sono ampiamente sbilanciate verso l’attuale numero 1 al mondo, che su GoldBet e Lottomatica è dato a 1.21. Il sesto tennista in classifica, invece, viaggia lontano a 4.50 sia in questi due siti, ma anche su Bet365, dove una vittoria di Carlitos avrà un moltiplicatore di 1.20.
Quote e bonus ATP Finals 2025
Il mondo del tennis attende due nomi: Sinner e Alcaraz. Torino è in visibilio per una lotta al n.1 che potrebbe decidersi alle Finals, come non accadeva dal 2016 con Murray e Djokovic. E sono chiaramente i grandi indiziati per vincere i rispettivi gironi ed incrociarsi poi in quella che sarebbe una storica finale dei sogni. Su quest’asse va la proposta di Goldbet e Lottomatica: con questa speciale offerta, sarà possibile ricevere un bonus ad ogni partita vinta da uno dei due fenomeni del tennis mondiale.
Come ottenere il bonus?
- Registrati su Lottomatica o Golbet e valida il Conto Gioco;
- Effettua la prima scommessa in singola, di almeno 10€, sull’ Antepost – ATP Finals 2025 selezionando il VINCENTE tra: Jannik, Sinner o Carlos, Alcaraz; oppure effettuare la prima scommessa in singola, di almeno 10€, su chi sarà per te il vincitore della finale del 16 Novembre;
- riceverai 20€ di Bonus Sport per ogni MATCH VINTO dal tennista che hai scelto (Sinner o Alcaraz) durante gli incontri in Singolare Maschile dal 10 Novembre alla finale del 16 Novembre, fino a un massimo di 100€ di Bonus.
L’iniziativa è valida solo per i nuovi iscritti Lottomatica che avranno soddisfatto i requisiti di partecipazione e che risulteranno correttamente associati ai tracking link che attivano l’offerta promozionale.
VALIDITÀ: dal 06 Novembre al 16 Novembre 2025
Storia diversa, invece, per lo scontro tra il 23enne azzurro e il 26enne australiano che inizierà alle 20:30 (qui la preview). Demonè uscito con il sorriso dal primo testa a testa (l’unico giocato su cemento) andato in scena all’Australian Open nel 2022. Ma nelle ultime tre sfide – erba del Queen’s 2024, rosso di Monte Carlo e Madrid 2025 – è stato superato dal carrarino, che però, nonostante questo, non è il favorito secondo le quote. Su Bet365, GoldBet e Lottomatica i moltiplicatori sono identici: 1.36 per de Minaur, 3.20 per Musetti, che proverà ad adattarsi in maniera migliore alle condizioni del campo – a detta sua la palla rimbalza parecchio – rispetto al suo primo incontro giocato. In palio ci sarà per entrambi il primo successo in assoluto in questo evento.