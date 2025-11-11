ATP Finals, i pronostici: de Minaur parte favorito su Musetti. Alcaraz-Fritz sembra scontata ma…

Quote e bonus ATP Finals 2025

Il mondo del tennis attende due nomi: Sinner e Alcaraz. Torino è in visibilio per una lotta al n.1 che potrebbe decidersi alle Finals, come non accadeva dal 2016 con Murray e Djokovic. E sono chiaramente i grandi indiziati per vincere i rispettivi gironi ed incrociarsi poi in quella che sarebbe una storica finale dei sogni. Su quest’asse va la proposta di Goldbet e Lottomatica: con questa speciale offerta, sarà possibile ricevere un bonus ad ogni partita vinta da uno dei due fenomeni del tennis mondiale.

Come ottenere il bonus?

Registrati su Lottomatica o Golbet e valida il Conto Gioco;

o Golbet e valida il Conto Gioco; Effettua la prima scommessa in singola, di almeno 10€, sull’ Antepost – ATP Finals 2025 selezionando il VINCENTE tra: Jannik, Sinner o Carlos, Alcaraz ; oppure effettuare la prima scommessa in singola, di almeno 10€, su chi sarà per te il vincitore della finale del 16 Novembre;

selezionando il tra: o ; oppure effettuare la prima scommessa in singola, di almeno 10€, su chi sarà per te il vincitore della finale del 16 Novembre; riceverai 20€ di Bonus Sport per ogni MATCH VINTO dal tennista che hai scelto (Sinner o Alcaraz) durante gli incontri in Singolare Maschile dal 10 Novembre alla finale del 16 Novembre, fino a un massimo di 100€ di Bonus.

L’iniziativa è valida solo per i nuovi iscritti Lottomatica che avranno soddisfatto i requisiti di partecipazione e che risulteranno correttamente associati ai tracking link che attivano l’offerta promozionale.

VALIDITÀ: dal 06 Novembre al 16 Novembre 2025