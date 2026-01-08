Qinwen Zheng salterà l’Australian Open: “Non ho ancora raggiunto la condizione che mi ero prefissata”

Qinwen Zheng non giocherà l’Australian Open 2026. La 23enne cinese, attuale numero 24 del mondo – ma quarta tennista in classifica nel giugno 2025 – lo ha rivelato in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. “Ciao a tutti. Dopo un’attenta valutazione da parte del mio team e seguendo il parere medico, purtroppo ho deciso di ritirarmi dall’Australian Open 2026”, ha affermato la finalista dello Slam australiano nel 2024. “Prendere questa scelta è stato veramente difficile per me. Melbourne è il mio ‘posto fortunato’ dove ho vinto la mia prima partita in un tabellone principale di uno Slam e nel quale ho vissuto le migliori esperienze. Ho una connessione speciale con quel luogo ed ero impaziente di iniziare il 2026 a Melbourne Park”.

L’operazione al gomito, subita durante l’estate, sta però ancora lasciando delle scorie nella tennista cinese, che ha preferito dunque rimanere ai box per qualche altra settimana, così da recuperare la miglior condizione possibile. “Nonostante il mio recupero stia procedendo bene, e la mia off-season si sia conclusa senza intoppi, giocare uno Slam richiede ai giocatori di mantenere una condizione fisica estremamente competitiva”, ha aggiunto Zheng. “Al momento non ho ancora raggiunto la miglior condizione che mi ero prefissata. Non potrò mai ringraziare tutti abbastanza per il continuo supporto. Non vedo l’ora di tornare in campo al 100% per vivere al massimo la stagione 2026”.

Le difficoltà del 2025

Già all’Australian Open del 2025 c’era stato qualche segnale per Zheng che non lasciava presagire nulla di buono. La sconfitta contro Laura Siegemund, al secondo turno, era arrivata come un fulmine a ciel sereno. I quarti di finale a Indian Wells, Miami e soprattutto al Roland Garros sembravano però aver rilanciato la cinese. Così come il penultimo atto a Roma, con tanto di prima vittoria su Aryna Sabalenka. La stagione sull’erba, però, si era conclusa con l’altrettanto inaspettata resa contro Katerina Siniakova al debutto in quel di Wimbledon. Da lì la decisione di fermarsi per sottoporsi a un’operazione al gomito destro.

“Non pensavo di tornare così presto”, aveva dichiarato la tennista cinese nel mese di ottobre al 1000 di Pechino. In quel torneo Zheng vinse una partita per poi ritirarsi, a terzo set in corso, nel match contro Linda Noskova. “Non sono al 100%, ma sono in grado di competere”, aveva specificato. Da quelle parole sono trascorsi più di tre mesi e la finalista delle WTA Finals 2024, che avrebbe dovuto prendere parte al 1 Point Slam a Melbourne, non ha quindi ancora recuperato il top della forma per competere ai massimi livelli. Ma quando tornerà a giocare sarà meglio tenersi pronti, perché ha già dimostrato di volersi ritagliare un ruolo da protagonista nel tennis che conta.