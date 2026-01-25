Australian Open, preview ottavi: Musetti per certificare la top 5, Sinner imbattibile nei derby

Sarà una nottata tutta azzurra a Melbourne. Gli ottavi di finale della parte bassa del tabellone vedono protagonisti ben tre giocatori italiani. Il primo a scendere in campo sarà Lorenzo Musetti, che verso le 4 orario italiano – le 14 australiane – sfiderà Taylor Fritz per un posto ai quarti. Poi verso le 8 di mattina – le 18 secondo il fuso orario oceanico – sarà la volta del derby tra Jannik Sinner e Luciano Darderi.

Se Musetti dovesse avere la meglio sullo statunitense, per il quinto Slam consecutivo l’Italia annovererebbe due rappresentanti ai quarti di finale – striscia aperta all’Australian Open dello scorso anno con Sinner e Sonego, ribadita da Jannik e Musetti al Roland Garros poi entrambi semifinalisti, seguiti dallo stesso altoatesino e Cobolli a Wimbledon e infine Sinner e Musetti che si sono sfidati ai quarti dello US Open. Traguardi storici che attendono solamente di essere ulteriormente migliorati.

Preview Sinner-Darderi: Luciano sfida l’imbattibilità di Jannik nei derby

Verso l’ora del caffè in Italia, Sinner e Darderi daranno vita al trentaduesimo derby azzurro in un Major, il quarto in Australia – Fognini-Caruso del 2021, Musetti-Arnaldi del 2025 e Musetti-Sonego del secondo turno di quest’anno gli altri match.

Dopo le fatiche del match contro Eliot Spizzirri, Jannik torna in campo alla ricerca del quarto di finale numero 14 in uno Slam. Dall’altra parte della rete, Luciano potrà festeggiare sulla Margaret Court Arena il primo ottavo in tornei di questo calibro. Sarà il primo incrocio tra i due connazionali, i quali hanno fatto registrare numeri agli antipodi quando hanno giocato contro un italiano nel circuito maggiore.

Il numero 25 del mondo non ha mai prevalso su un connazionale, con cinque sconfitte su cinque, di cui una al meglio dei 5 set, quella contro Musetti a Wimbledon nel 2024, arrendendosi solamente al parziale decisivo. I dati messi in fila dall’altoatesino, invece, sono scintillanti. Contro gli azzurri, Sinner ha raccolto la bellezza di 17 vittorie in altrettanti precedenti a livello ATP – 5 delle quali in uno Slam.

Statistiche che potrebbero indurre a pensare a un match già indirizzato, soprattutto se vi si unisce una superficie come il cemento e le attuali 23 posizioni di differenza in classifica. Tuttavia, il bel successo colto da Darderi contro Khachanov ha riempito il serbatoio della fiducia e la sensazione è che il 23enne nato in Argentina sia pronto a giocarsi le proprie carte. Strappandosi di dosso definitivamente l’etichetta che lo vorrebbe terraiolo.

Dopo due turni superati senza particolari insidie, in cui ha avuto spazio per sperimentare alcune variazioni, Jannik ha dovuto tirare fuori l’anima del campione per prevalere su Spizzirri, sul caldo soffocante e sui conseguenti crampi. La condizione atletica del campione azzurro non preoccupa e anche le previsioni meteo annunciano una tregua, momentanea, dall’afa dell’estate australiana.

Darderi: “Un regalo affrontare Sinner”. Ruud o Shelton l’avversario ai quarti di finale

“Penso che giocare con Sinner sia un regalo. Giocare contro il numero due del mondo oggi, che insieme a Carlos domina il circuito, sarà una bella esperienza” – aveva dichiarato Darderi nella conferenza stampa post terzo turno, quando ancora non era chiaro se avrebbe sfidato Sinner o Spizzirri. “Ovviamente giocherò al massimo, cercherò di fare il mio, come in tutte le partite. Se ci sarà Jannik sarà una partita più difficile, quindi cercherò solamente di fare il mio massimo ed essere concentrato su me stesso”.

Non vuole scendere in campo già sconfitto Luciano. D’altronde in Australia non aveva mai vinto una partita prima di quest’anno e ritrovarsi in un palcoscenico così importante contro il bicampione uscente con tre belle vittorie alle spalle è un’occasione da cogliere nel percorso di crescita. Peccato che gli sia stato negato l’esordio sulla Rod Laver Arena che tanto auspicava.

La testa di serie numero 22 ha spiegato come abbia incentrato la preparazione con focus sul cemento: “Questa è la mia seconda pre‑stagione completamente sul cemento, quindi penso che una delle chiavi sia stata proprio giocare più partite su questa superficie, prendere fiducia, perché la fiducia è molto importante su questi campi”.

Incontrerà il dominatore assoluto dei campi veloci, reduce da 17 successi consecutivi a Melbourne. “È un giocatore che sa fare un po’ tutto”: questa la prima analisi di Sinner su Darderi. “Gioca tutti i punti, è uno che combatte, ha tante qualità, quindi sarà una partita molto interessante. Sono molto contento di essere di nuovo in seconda settimana in uno Slam, è bello per me ed è bello avere ancora tre italiani in gara. C’è tanta Italia anche qui”.

Il tabellone suggerisce che l’avversario di uno dei due azzurri uscirà dall’incrocio tra Ben Shelton e Casper Ruud. Sinner ha uno storico di successi contro entrambi – quattro vittorie sul norvegese e otto sullo statunitense, contro cui conta anche una sconfitta – mentre Darderi può far leva su un solo precedente contro Shelton, quando è stato battuto all’ATP 500 di Monaco.

Preview Musetti-Fritz: Musetti vuole certificare la top 5. Djokovic attende

Verso le 4 di notte, sulla Rod Laver Arena Musetti avrà la possibilità di suffragare definitivamente il proprio status di top 5. Lorenzo affronta Taylor Fritz per guadagnarsi un posto ai quarti di finale.

Il trionfo in cinque set su Tomas Machac ha restituito un Musetti combattivo su ogni punto e capace di domare il nervosismo quando l’avversario pareva giocare sulla classica nuvoletta; ha atteso che la tempesta passasse per sfoderare tutto il vario repertorio dei propri colpi, al netto di una prestazione al servizio da rivedere. Per avere la meglio su Fritz avrà bisogno di tutti i fondamentali, oltre alla solita applicazione tattica, e di variazioni che destabilizzino il numero 9 del mondo.

I precedenti in perfetto equilibrio, sul 3-3, sono il preludio di un match che rischia di non avere padroni annunciati. Se la superficie farebbe propendere per un leggero favore dei pronostici per lo statunitense – che tra l’altro ha vinto anche i due scontri diretti sul veloce, ma sempre indoor – le prime settimane di 2026 decretano Musetti come avversario temibile pure sul cemento – con un parziale di sei vittorie e una sconfitta, a cui si somma il titolo di Hong Kong in doppio. Una condizione fisica tutt’altro che perfetta del californiano, alle prese con un problema al ginocchio, potrebbe fare il resto. Anche se le statistiche contro i top 10 non sorridono al carrarino: negli Slam ha raccolto una sola vittoria in 8 sfide, tra l’altro proprio contro Fritz.

Approdare ai quarti di finale per Musetti significherebbe confermare una volta di più la crescita perenne che sta portando avanti da due stagioni. Soprattutto perché rientrerebbe per la seconda volta consecutiva tra i migliori 8 in un Major sul cemento, la superficie considerata più debole.

La prudenza consiglia di pensare partita dopo partita. Senza affrettare i tempi, è già certo il nome del possibile avversario di Musetti – o Fritz – ai quarti di finale. Novak Djokovic beneficia del forfait di Jakub Mensik e attende vigile. Lorenzo ha battuto il serbo solamente una volta in 10 confronti. Peggio va a Taylor, che contro Nole pare non saper proprio come vincere, come indicano le 11 sconfitte in altrettanti precedenti.