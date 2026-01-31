WTA

WTA Ostrava, il tabellone: Maria e Arango prime teste di serie, c’è anche Boulter

Il WTA 250 di Ostrava vedrà in campo anche Anna Blinkova e Rebecca Sramkova. Diverse wild card ceche, da Brenda Fruhvirtova a Tereza Martincova

Di Fabio Barera
Katie Boulter – WTA Nottingham 2025 (foto via Twitter @the_LTA)

Tornerà a giocarsi dopo 4 anni di stop l’Ostrava Open 2026, torneo WTA 250 che si svolgerà dal 1° al 7° febbraio nella cittadina della Repubblica Ceca. L’ultima campionessa, nel 2022, fu Barbora Krejcikova, che si impose su Iga Swiatek, mentre in precedenza conquistarono il titolo Anett Kontaveit ed Aryna Sabalenka. Nessuna di queste è presente nel tabellone sorteggiato nelle ultime ore, che tra tutti i tornei della prossima settimana è quello con l’entry list di livello più basso, nomi alla mano. Le prime due teste di serie sono Tatjana Maria ed Emiliana Arango, che saranno le uniche ad usufruire di un bye al primo turno. Anna Blinkova, Rebecca Sramkova, Viktorija Golubic, Caty McNally, Moyuka Uchijima e Panna Udvardy le restanti forze del seeding.

Tutte le wild card presenti in tabellone sono rappresentanti della Repubblica Ceca: trattasi di Lucie Havlickova, Darja Vidmanova, Brenda Fruhvirtova e Tereza Martincova. Scorrendo il main draw ci si imbatte in due nomi che negli ultimi mesi hanno fatto parlare di sé. Da una parte Nikola Bartunkova, che all’Australian Open 2026 ha battuto a sorpresa Belinda Bencic, ponendo fine al cammino di una delle più attese all’Happy Slam. Dall’altra Oceane Dodin, passata agli onori della cronaca per essersi rifatta il seno e per aver aperto un account OnlyFans in off-season.

