ATP Montpellier, preview: Cobolli sfida Nardi per invertire la tendenza negativa

All’Open Occitanie sta per andare in scena un derby azzurro. Flavio Cobolli e Luca Nardi si sfideranno nell’ATP 250 di Montpellier a livello di ottavi di finale. L’entrata in campo dei due giocatori italiani è prevista per le ore 16 e non sarà la prima volta che il romano e il pesarese si troveranno faccia a faccia su un campo da tennis. La loro rivalità, così come il loro rapporto, parte da lontano. Dai tornei under nazionali a cui prendevano parte più di dieci anni fa.

Rapporto

“Ci siamo conosciuti sicuramente più di cinque anni fa”, diceva Nardi in un’intervista a Sportface realizzata insieme a Cobolli nell’aprile del 2020. “Come cinque anni fa, ma che dici?”, replicava prontamente il romano con la sua solita ironia. “Saranno almeno sette”, aggiungeva Flavio. “Eh, quindi sono più di cinque”, puntualizzava Luca. “Almeno sette anni fa perché il primo match lo abbiamo giocato sei anni fa alla Lambertenghi. Hai sempre perso eh…”, ricordava Cobolli. E in effetti ricordava bene.

Il primo scontro tra i due risale alla Coppa Lambertenghi (Campionati italiani under 12) nel settembre del 2014. In quell’occasione, presso il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, Flavio la spuntò per 6-4 6-3. Da quel testa a testa i due si misurarono uno contro l’altro più volte nel corso degli anni. Nei tornei giovanili, alle Next Gen ATP Finals, ma anche nelle qualificazioni di eventi del circuito maggiore e al primo turno di uno degli appuntamenti più attesi dai tennisti azzurri: gli Internazionali d’Italia a Roma.

Precedenti tra Cobolli e Nardi

Nonostante Cobolli da ormai un paio di anni abbia ‘staccato’ ampiamente Nardi nella classifica mondiale, il bilancio degli scontri diretti a livello ATP recita un sonoro 3-1 in favore del marchigiano. Perso per 6-1 7-5 il primo confronto da professionisti, al turno inaugurale del tabellone cadetto del 250 di Umago nel 2023, Luca da quel momento ha intascato tre successi ai danni del connazionale. Il primo risale alle Next Gen ATP Finals di Gedda dello stesso anno. Nel girone eliminatorio l’attuale numero 106 del ranking ebbe la meglio su Flavio in cinque set. In avvio di 2025, poi, Nardi uscì di nuovo vittorioso al debutto nel tabellone principale del 250 di Auckland. Dopo aver perso il primo parziale per 6-2, Cobolli sull’1-1 del secondo set alzò bandiera bianca a causa di un fastidio alla coscia destra.

Infine, l’ultimo precedente risale al torneo di Roma andato in scena sempre nel 2025. In uno scherzo del destino i due furono sorteggiati uno contro l’altro al primo turno. Luca riuscì a gestire le emozioni meglio di Flavio, che non fu in grado di esprimere un buon tennis a differenza del suo avversario, bravo a chiudere con il punteggio di 6-3 6-4. “Voglio fare i complimenti a Luca”, dichiarò il tennista romano dopo quella partita. “Non mi sono sentito bene in campo. Questo è il torneo che tutti noi italiani sogniamo di giocare tutto l’anno. Io ogni volta ce la metto tutta per prepararlo al meglio, ci tengo tanto”, continuò un Cobolli con le lacrime agli occhi.

Il record di Flavio nei derby è un po’ a luci e ombre. Se a livello internazionale il suo bilancio è positivo (37-28), non si può dire lo stesso dei match giocati nel circuito maggiore (4-8). Nonostante ciò, dall’inizio del 2024 – anno della sua esplosione definitiva – Cobolli ha vinto 26 partite delle 36 disputate contro tennisti fuori dalla top 100.

Nardi invece ha fatto suoi solamente 2 dei 10 match giocati contro i primi 20 del mondo. Il suo storico nei derby, nei tornei professionistici, è però in positivo (27-19), mentre per quanto riguarda quelli a cui ha preso parte nell’ATP Tour il suo saldo è in parità (4-4).

Periodo di forma recente

L’inizio di stagione di Cobolli non è andato come sperava. Dopo la parentesi in United Cup, in cui ha rimediato una vittoria e una sconfitta, il 23enne romano ha dovuto abbandonare subito l’Australian Open, eliminato da Arthur Fery al primo turno in un match in cui ha sofferto di problemi allo stomaco. Ora, a seguito di un periodo di allenamenti, è pronto e carico per esordire in Francia in qualità di secondo favorito del torneo (è la prima volta che ricopre una testa di serie così alta in un torneo ATP). Cercherà il 13esimo quarto di finale nel circuito maggiore, il secondo a Montpellier dopo quello raggiunto nel 2024.

Anche per Nardi la trasferta australiana non è stata fruttuosa in termini di risultati. Tre sconfitte su altrettanti match disputati dal 22enne pesarese, che aveva dichiarato di aver la necessità di ritrovare un po’ di fiducia. Negli ultimi giorni è stato bravo a risalire la corrente: la finale nel Challenger di Manama e l’ottima prestazione contro Nikoloz Basilashvili all’esordio hanno restituito buone sensazioni a Luca, che tenterà di strappare il suo secondo quarto di finale nel circuito maggiore dopo Dubai 2025 sconfiggendo l’amico Flavio. Quest’ultimo non ha però ancora mai perso quattro volte da uno stesso avversario nel circuito maggiore. Riuscirà Nardi a fare il colpaccio?