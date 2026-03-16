ATP Miami, la guida per il tabellone: Sinner guida i sei italiani al via, di cui quattro teste di serie

È tutto pronto per il Miami Open presented by Itau. Il secondo ATP Masters 1000 della stagione si svolgerà sui campi in cemento del Hard Rock Stadium di Miami Gardens dal 18 al 29 marzo. In passato il torneo è stato votato più volte come il migliore della sua categoria: dal 1998 al 2000, dal 2002 al 2006 e poi di nuovo nel 2008. In questa edizione 2026, tra singolo e doppio, i tennisti si spartiranno un montepremi di 9,415,725 dollari. Il campione del singolare di Miami (Sinner nel 2024) ne intascherà 1,151,380, mentre il finalista staccherà un assegno da 612,340 dollari. Il torneo sarà visibile in tv sui canali Sky e in streaming su NOW.

Sei italiani al via nel main draw, due nel tabellone cadetto

Saranno sei i tennisti italiani ai nastri di partenza di Miami: Jannik Sinner (2) – campione del torneo nel 2024 e finalista sia nel 2021 che nel 2023 -, Lorenzo Musetti (4), Flavio Cobolli (13) e Luciano Darderi (17) saranno insigniti di una testa di serie ed esordiranno direttamente al secondo turno. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, invece, partiranno dal primo turno.

Lorenzo Sonego ha fatto sapere che non si unirà alla pattuglia azzurra a causa dell’infortunio al polso che lo sta tenendo da settimane lontano dalle competizioni. Mattia Bellucci e Francesco Maestrelli proveranno a qualificarsi per il tabellone principale. Per riuscirci dovranno passare indenni due turni di qualificazione… ma non sarà possibile per entrambi, perché in caso di una duplice vittoria azzurra al primo turno del tabellone cadetto i due daranno vita a un derby valevole per un posto nel main draw.

Come verrà compilato il tabellone?

Nel pomeriggio di lunedì 16 marzo verrà reso noto il tabellone del singolare maschile, guidato dal numero 1 al mondo Carlos Alcaraz, campione dell’edizione 2022, e da Jannik Sinner. I due saranno ai lati opposti del tabellone e dunque, se i tifosi vorranno vedere il primo Sincaraz della stagione, questo si potrebbe verificare solamente in finale. Novak Djokovic, che nel 2025 perse all’ultimo atto contro Jakub Mensik, ha dato forfait per il torneo. Alexander Zverev, finalista nel 2018, e Lorenzo Musetti saranno quindi rispettivamente la terza e la quarta testa di serie e verranno sorteggiati uno nella parte alta del seeding e l’altro nella parte bassa.

Il tabellone principale sarà formato da 96 giocatori. Le teste coronate saranno 32 e debutteranno direttamente al secondo turno, dato che al primo avranno un bye. Saranno 12 i qualificati e 5 le wild card. Ci sarà poi Zhizhen Zhang che usufruirà del Protected ranking. Il resto dei giocatori ha invece conquistato l’accesso al main draw grazie alla classifica. Oltre a Nole e a Sonny, non prenderanno parte al torneo Holger Rune, Tallon Griekspoor, Jaume Munar ed Eliot Spizzirri.

I primi incroci tra le teste di serie potrebbero verificarsi al terzo turno. Qui le forze del seeding dalla 1 alla 8, in caso di successo all’esordio, sfiderebbero una testa di serie dalla 25 alla 32, mentre i giocatori dal numero 9 al 16 del tabellone affronterebbero una testa coronata dalla numero 17 alla 24. Agli ottavi, poi, i primi quattro favoriti sfiderebbero un tennista compreso tra il 13 e il 16 nelle forze del seeding. I giocatori dal 5 all’8 se la vedrebbero invece contro quelli dal 9 al 12.

ATP Miami, le teste di serie: guidano Alcaraz e Sinner

1) Carlos Alcaraz

2) Jannik Sinner

3) Alexander Zverev

4) Lorenzo Musetti

5) Alex de Minaur

6) Taylor Fritz

7) Felix Auger-Aliassime

8) Ben Shelton

9) Daniil Medvedev

10) Alexander Bublik

11) Casper Ruud

12) Jakub Mensik

13) Flavio Cobolli

14) Karen Khachanov

15) Andrey Rublev

16) Alejandro Davidovich Fokina

17) Luciano Darderi

18) Francisco Cerundolo

19) Frances Tiafoe

20) Learner Tien

21) Jiri Lehecka

22) Tommy Paul

23) Cameron Norrie

24) Valentin Vacherot

25) Jack Draper

26) Arthur Rinderknech

27) Brandon Nakashima

28) Arthur Fils

29) Tomas Martin Etcheverry

30) Corentin Moutet

31) Ugo Humbert

32) Sebastian Korda