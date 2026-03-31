Aryna Sabalenka (quasi) da record

Con il WTA 1000 di Miami si è conclusa la prima parte della stagione di tennis femminile: i tornei sul cemento sono terminati e, in attesa degli impegni sulla terra battuta, si possono stilare i primi bilanci. Un dato emerge innanzitutto: dopo il successo a Indian Wells, Aryna Sabalenka ha vinto anche a Miami, ottenendo quindi il primo Sunshine Double della carriera. Sabalenka si unisce così al ristretto club di tenniste capaci di conquistare le vittorie in California e Florida nello stesso anno; si tratta di Steffi Graf (due volte, nel 1994 e 1996), Kim Clijsters (2005), Vika Azarenka (2016) e Iga Swiatek (2022).

Il torneo di Miami è partito sin dall’inizio con un sorteggio sbilanciato: le prime quattro giocatrici della Race (Rybakina, Sabalenka, Pegula e Svitolina), cioè le tenniste sulla carta più in forma di questo inizio d’anno, sono capitate tutte nella stessa parte di tabellone. Di conseguenza nella parte alta abbiamo avuto alcuni scontri anticipati tra le più forti (come per esempio Rybakina contro Pegula a livello di quarto di finale), mentre nella parte bassa a presidiare il draw c’erano due giocatrici che garantivano meno certezze, anche se per ragioni diverse: Iga Swiatek e Coco Gauff.

Swiatek, testa di serie numero 2, stava attraversando un momento negativo e lo ha confermato nel modo più clamoroso: ha perso all’esordio nel derby polacco contro Magda Linette. Iga non perdeva all’esordio di un torneo addirittura da cinque anni (dal 2021); un risultato che testimonia la fase di involuzione. Ho sempre considerato Linette una grande professionista del circuito WTA; una giocatrice con una buona tenuta mentale, fisicamente resistente e senza particolari punti deboli sul piano tecnico. Ricordo che Magda è consecutivamente tra le prime 100 del mondo da quasi dieci anni (dal 2017), ma negli ultimi cinque è stata quasi sempre fra le prime 50 con un best ranking da numero 19. Non vanta successi eclatanti, ma per la sua solidità complessiva la ritengo uno dei migliori “benchmark” del circuito, cioè l’avversaria ideale per capire il valore o lo stato di forma di una giocatrice. Quando è scesa in campo a Miami era numero 50 del ranking, mentre nella Race era numero 27. Insomma la classica Linette, con pochi alti e bassi, che difficilmente regala le partite.

Swiatek ha perso con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-3, scendendo drasticamente di livello dopo il primo set. Per Iga è stata davvero di una sconfitta difficile da digerire, probabilmente acuita dal fatto che è arrivata contro una connazionale. Iga e Magda si saranno affrontate molte volte negli allenamenti di Billie Jean King Cup o in altre situazioni semi-ufficiali, ma a livello WTA fra loro c’era un solo precedente: a Pechino nel 2023 (quando Linette era numero 25 del ranking). Swiatek aveva vinto 6-1, 6-1. In sostanza dopo avere infilato tre 6-1 consecutivi, a Miami Iga ha invertito il trend, finendo per perdere in modo inatteso.

L’eliminazione di Miami si è rivelata la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso: dopo l’inizio di 2026 al di sotto delle aspettative (in questo momento Swiatek è undicesima nella Race), la sconfitta ha sancito la separazione tecnica da Wim Fissette. Diventato il suo allenatore nel periodo psicologicamente più duro per Iga (nell’autunno del 2024, quando le era stata comunicata la positività dalla WADA), Fissette ha chiuso l’anno e mezzo di collaborazione con un bilancio in chiaroscuro; dalla parte dei “pro” c’è soprattutto il successo a Wimbledon 2025, dalla parte dei “contro” il complessivo calo di rendimento, con la perdita non solo del numero 1 in classifica ma anche della leadership sulla terra battuta (nessun torneo vinto sul rosso). Al momento non si hanno notizie sul possibile nuovo coach, vedremo se sarà scelto prima del prossimo impegno di Swiatek, che dovrebbe essere fra due settimane a Stoccarda.

a pagina 2: La finale Sabalenka contro Gauff