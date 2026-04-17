Italiani in campo venerdì 17 aprile: Cobolli a Monaco e Musetti a Barcellona puntano alle semifinali

Sono ancora tre gli italiani impegnati nei due eventi principali del circuito maschile: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e (in doppio) Andrea Vavassori. Apre le danze Cobolli, in campo a Monaco di Baviera dalle 11:00 contro Vit Kopriva, poi i riflettori si spostano a Barcellona dove Musetti tenta un posto in semifinale contro Arthur Fils mentre Vavassori insieme al compagno Pierre-Hugues Herbert continua a lottare per il titolo di doppio. Tutte le partite saranno visibili su Sky e in streaming su NOW e Tennis Tv.

ATP Monaco: Cobolli favorito contro Kopriva

Sulla terra rossa dell’Iphitos Tennis Club, i riflettori del BMW Open by Bitpanda si accendono oggi sui quarti di finale, che si apriranno proprio con la partita di Flavio Cobolli e Vit Kopriva. L’azzurro, accreditato della quarta testa di serie e reduce dalle convincenti prove contro Dedura e Bergs, si trova di fronte a un avversario insidioso e in grande condizione: il ceco, infatti, è il responsabile dell’eliminazione di Luciano Darderi al turno precedente. Sarà il loro primo incontro nel circuito principale, ma i due tennisti si sono già sfidati nel 2023 ai Challenger di Sanremo e di Stettino, dove in entrambe le occasioni si è imposto Kopriva. Cobolli, però, arriva alla sfida con una mentalità diversa e un gioco nettamente cresciuto, pronto anche a rivendicare il compagno di nazione. A tale proposito, Bet365 favorisce la vittoria azzurra con un 1.40, mentre premia l’eventuale affermazione del Ceco con un 3.

ATP Barcellona: Musetti e Vavassori per le semifinali

Dopo l’eliminazione di Lorenzo Sonego per mano di Andrej Rublev, nella corsa per il titolo del Barcelona Open rimane come unico italiano Lorenzo Musetti, numero due del seeding. Sulla Pista Rafa Nadal, l’azzurro scenderà in campo non prima delle 16:00 contro il francese Arthur Fils, numero 30 del ranking e testa di serie n.9. I due si sono affrontati solo due volte prima dell’incrocio all’ATP 500 catalano: a Montecarlo 2024 e a Indian Wells 2025. Il bilancio è in perfetto equilibrio, con Musetti vincitore nel Principato e la risposta di Fils nel deserto californiano. Per questo motivo il vincente su Bet365 vale 1.90 per entrambi.

Un’ora prima, intorno alle 15:00, anche Andrea Vavassori lotterà per un posto alle semifinali di doppio. A fianco di Pierre Hugues Herbert, in attesa di ritrovare Bolelli – in pausa a causa della dolorosa perdita del padre –, l’azzurro sfiderà il duo tutto spagnolo composto da Daniel Rincon e Oriol Roca Batalla. Si prospetta una sfida complicata, in quanto gli avversari – entrati grazie a una wild card – sono molto abili sulla terra battuta. Eppure le quote dei bookmaker non hanno dubbi e pendono per la coppia italo-francese. Il successo della squadra di casa vale addirittura 10, contro i soli 1.06 di Vavassori/Herbert.

Italiani in campo venerdì 17 aprile

ATP Barcellona: Vavassori/Herbert-Batalla/Rincon, quarti di finale: non prima delle 15:00, visibile in tv su Sky e in streaming su NOW e Tennis Tv.

ATP Barcellona, Musetti-Fils, quarti di finale: non prima delle 16:00, visibile in tv su Sky e in streaming su NOW e Tennis Tv.

ATP Monaco: Cobolli-Kopriva, quarti di finale: 11:00, visibile in tv su Sky e in streaming su NOW e Tennis Tv.



