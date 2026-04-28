ATP Madrid: sarà Jodar-Sinner ai quarti! Ruud, vittoria più importante dell’anno contro Tsitsipas. Fils non si ferma

Al momento del sorteggio del Mutua Madrid Open 2026, si sperava in un incontro tra Jannik Sinner e Rafa Jodar. E lo si avrà. Detto del n. 1 del mondo che ha battuto Cameron Norrie, il giovane spagnolo si è invece imposto su Vit Kopriva. Nella giornata di martedì 28 aprile si sono registrati anche i successi del campione in carica Casper Ruud, che ha eliminato Stefanos Tsitsipas, e Arthur Fils, che si è sbarazzato di Tomas Martin Etcheverry.

[21] A. Fils b. [25] T. M. Etcheverry 6-3 6-4 (di Andrea Binotto)

Arthur Fils non ha alcuna intenzione di fermarsi. Ottava vittoria consecutiva per il francese, che con un solido 6-3 6-4 si è sbarazzato di Tomas Martin Etcheverry in un’ora e mezza di partita, nella quale non ha mai ceduto il servizio. Sull’Arantxa Sanchez Stadium il primo set ha visto crollare l’argentino nell’ottavo gioco. Dopo aver mancato una palla break nel game inaugurale, il campione del 500 di Rio de Janeiro è incappato in qualche errore di troppo sul 4-3 per il francese. Che gli ha strappato la battuta grazie a un dritto vincente ed è poi venuto a prendersi il parziale con carattere.

La seconda frazione è invece subito partita sotto una brutta stella per Etcheverry, vittima della potenza del transalpino. Nel gioco inaugurale Fils, alla seconda palla break, ha trovato un nastro amico che gli ha permesso di strappare la battuta all’avversario. Nei game successivi l’argentino si è procurato quattro chance in risposta (di cui tre consecutive nell’ottavo gioco) per rientrare nel match. Ma il vincitore del 500 di Barcellona è stato ineccepibile in questi momenti di tensione, venendosi a prendere la vittoria a suon di fendenti di dritto. Non a caso, il francese ha concluso il match con 11 vincenti messi a referto più del suo rivale. Che comunque termina il torneo con il best ranking virtuale di numero 25.

Per Etcheverry si tratta della terza sconfitta su altrettante presenze agli ottavi di finale in un 1000. Inoltre, il più vittorioso sul rosso in questa stagione – con 15 vittorie intascate – ha dimostrato ancora una volta di faticare contro i top 30, dati i suoi 12 insuccessi nelle ultime 13 partite giocate contro questi giocatori. Fils, invece, ha fatto valere nuovamente il suo status, strappando la 14esima affermazione stagionale (a fronte di 0 sconfitte) ai danni di tennisti classificati peggio di lui.

Con la top 20 riconquistata – è 18 virtuale – l’allievo di Goran Ivanisevic diventa il primo francese ad approdare al turno dei migliori otto a Madrid da Jo-Wilfried Tsonga nel 2013. Per Arthur si tratta del 23esimo quarto di finale ATP, l’ottavo sul rosso, il sesto nei 1000. E il terzo in stagione a livello Masters dopo Indian Wells e la semifinale a Miami. Ora, per un posto al penultimo atto, sfiderà Lorenzo Musetti o Jiri Lehecka.

[12] C. Ruud b. S. Tsitsipas 6⁴-7 7-6² 7-6³

TITLE DEFENCE: STILL ON ✅ @CasperRuud98 saves two match points to defeat Tsitsipas 6-7(4) 7-6(2) 7-6(3) and reach the last eight!#MMOpen pic.twitter.com/nMxjFICAzo — Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2026

Stefanos Tsitsipas sta provando con tutto sé stesso ad uscire dal momento complicato e l’eliminazione contro il campione in carica Casper Ruud, impostosi 6⁴-7 7-6² 7-6³, può considerarsi comunque un passo importante. Match dai mille volti quello vinto dal n. 12 al termine di una battaglia di 3h 01′. Grande equilibrio nel primo set, in cui c’è una singola palla break – a favore del norvegese – non sfruttata sul 4-4. Le uniche emozioni sono rappresentate dalle lamentele per i falli di piede chiamati e i fischi del pubblico successivi alle richieste di spiegazione. Al tie-break il greco scappa via sul 5-2 e poi amministra il vantaggio senza particolari patemi. Copione non troppo diverso nel secondo parziale, anche questo risolto al tie-break, a favore dello scandinavo, che approfitta di qualche errore di troppo del suo avversario (fino a quel momento per la verità molto preciso.

Ad esaltare, in base a quel che si è visto in campo, è però il terzo set. Le prime occasioni di scappare via sono a favore di Casper Ruud, che però nel game successivo subisce il break. Meriti soprattutto di Stefanos Tsitsipas, che comincia a giocare vincenti da qualsiasi punto del campo. Come nelle più classiche tragedie greche – e qui è proprio il caso di dirlo – ‘Tsitsi’ va sotto 0-40, ma si salva e ringrazia il n. 12 del seeding, che sbaglia un dritto a campo aperto affossandolo a rete.

Quella è la prima di sei palle break non sfruttate, che aumentano i dubbi dello scandinavo, bravo quantomeno ad annullare due match point al servizio. Trovatosi a servire per chiudere, il n. 80 si fa investire dalle risposte del suo avversario, a quel punto senza nulla da perdere, e si inceppa totalmente, chiedendo al suo angolo più volte come arginare la situazione. Si arriva al terzo tie-break su tre e a dominare sono gli erroracci da una parte e dall’altra. A risultare fatale, a conti fatti, è il serve&volley tentato da Stefanos Tsitsipas, che si fa infilare da un passante di Casper Ruud. Quest’ultimo esce quindi vincitore da una rimonta di 3h 01′ e rimane in corsa per il back-to-back. Ora uno tra Francisco Cerundolo e Alexander Blockx.

[WC] R. Jodar b. V. Kopriva 7-5 6-0

THE FAIRYTALE CONTINUES ✨



Rafael Jodar defeats Kopriva 7-5 6-0 to become just the sixth teenager to reach the men’s Madrid QFs!#MMOpen pic.twitter.com/ktvfmKriSl — Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2026

Prosegue senza sosta la scalata di Rafa Jodar, che dopo il titolo al Gran Prix Hassan II 2026 di Marrakech e la semifinale al Barcelona Open Banc Sabadell 2026 di Barcellona, raggiunge i quarti di finale al Mutua Madrid Open 2026, superando 7-5 6-0 Vit Kopriva. Il primo set vive all’insegna dell’equilibrio per larghi tratti, con il padrone di casa che fatica a sfondare. Le prime palle break, sul 3-3, sono a favore del ceco, che però non le sfrutta a dovere. Cinico, invece, il giovane talento iberico, che – proprio quando il parziale stava per incanalarsi verso il tie-break – strappa il servizio a zero all’improvviso e chiude in 49′.

Archiviato a suo favore un parziale così equilibrato, Rafa Jodar gioca a braccio decisamente più sciolto nel secondo, scappando via immediatamente e dominando in lungo e in largo. Una volta operato il break nel secondo game al quarto tentativo, la wild card di casa allunga ulteriormente e si porta ben presto sul 5-0. Vit Kopriva crolla definitivamente, perde il terzo turno di battuta consecutivo, e subisce un pesante bagel che cancella in parte quanto di buono fatto vedere nel set d’apertura. Ora, per lui, c’è Jannik Sinner.