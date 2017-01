AO: Sock supera Kyrgios e Fognini nella classifica dei “ribelli”

MELBOURNE – L’americano del Nebraska ha accumulato la somma più alta in sanzioni nei primi tre turni degli Australian Open, Sakkari la più multata tra le ragazze

dal nostro inviato a Melbourne

L’ITF ha pubblicato la lista delle sanzioni comminate durante i primi tre turni degli Australian Open.

A comandare questa speciale classifica è Jack Sock, che ai 2.000 dollari del secondo turno per “oscenità udibile” ha aggiunto altri 3.000 dollari al terzo turno per “condotta antisportiva”.

Dopo di lui c’è Nick Kyrgios, che nel corso di un solo match, quello di secondo turno con Seppi, ha accumulato 2.000 dollari di multa per “oscenità udibile” ed altri 2.500 dollari per “abuso di racchetta”. Unico italiano in graduatoria il nostro Fabio Fognini con una multa di 2.000 dollari per “condotta antisportiva”.

In campo femminile è in testa la ventunenne greca Maria Sakkari, che ha ricevuto due multe da 2.000 dollari entrambe per coaching. Da sottolineare come le multe siano in dollari americani, mentre i premi a Melbourne vengono pagati in dollari australiani (che valgono circa il 25% in meno di quelli statunitensi). Queste multe hanno perciò sul montepremi degli atleti un peso superiore rispetto a quanto dica il puro valore nominale.