AO junior: all’ungherese Piros il titolo nel singolare maschile

L'ungherese Zsombos Piros agli Australian Open 2017

Vittoria in rimonta per il n.15 Piros contro il n.4 Oleil. “Oggi lui ha giocato meglio, ma io sono stato più forte mentalmente”

Vittoria un po’ a sorpresa dell’ungherese Zsombos Piros (classe 1999) nel torneo di singolare maschile juniores degli Australian Open. In finale la testa di serie numero 15 del tabellone ha sconfitto per 4-6, 6-4, 6-3 in 1 ora e 52 minuti il n.4 del seeding, l’israeliano Yshai Oliel, che in semifinale si era imposto sul favorito Wu.

Piros è riuscito a rimontare uno svantaggio di un set in una partita in cui i due ragazzi si sono affrontati a viso aperto nel match più importante delle loro giovani carriere su un campo n.7 gremito di tifosi festanti. Infatti ai supporter israeliani, che avevano già sospinto Oliel nel match contro il n.1 del seeding Wu, si sono aggiunti uno sparuto ma rumoroso gruppetto di sostenitori ungheresi che hanno reso l’atmosfera molto intensa. “Ho giocato la mia migliore partita di sempre dal punto di vista mentale – ha detto un ancora incredulo Piros nella sua prima conferenza stampa importante – il mio servizio oggi non funzionava, come non aveva funzionato per tutta la settimana, e dopo aver perso il primo set stavo perdendo anche un po’ la convinzione di potercela fare”.

Dopo aver ceduto il primo set per 6-4, l’ungherese è riuscito a scappare velocemente 4-1 nel secondo parziale prima di farsi recuperare il break mentre serviva per il set sul 5-3. Tuttavia l’israeliano è mancato nel momento della verità commettendo ben due doppi falli nel gioco successivo e consentendo a Piros. Nel terzo parziale il break decisivo è arrivato sul 3-2 Piros, quando nel game più lungo dell’incontro (12 punti) la testa di serie n.15 è riuscita a strappare il servizio all’avversario alla terza occasione, chiudendo il game con un diritto vincente. “Non so come ho vinto quel game – ha detto Piros – i miei colpi non erano buoni come i suoi oggi, onestamente lui ha giocato meglio. Ho cercato di tenerlo sotto pressione per farlo sbagliare, ed in quel frangente non ci sono riuscito”.

Zsombos Piros al servizio, campo 7 di Melbourne Park

Yshai Oliel alla risposta, campo 7 di Melbourne Park