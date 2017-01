WTA San Pietroburgo: Gavrilova avanti a fatica

L’australiana sbroglia la sua matassa con fatica, e al secondo turno troverà una impegnativa Kuznetsova. Bertens subito KO, superano le qualificazioni Petkovic e Mertens

Il tabellone principale del WTA di San Pietroburgo si apre con il match tra Daria Gavrilova, numero 26 WTA, opposta a Anna Kalinskaya, tennista russa appena diciottenne numero 182 WTA. Nelle fasi iniziali del primo set le atlete si scambiano break e contro-break, poi si lotta tantissimo sui turni di servizio della giovane russa, la quale dopo 14 punti sia nel sesto che nell’ottavo game, non riesce a difendere il primo set point nel decimo game, cedendo servizio e parziale a Gavrilova per 6-4. L’australiana, molto fallosa nell’occasione, parte male nel secondo set andando sotto, riesce a risalire fino al 3 a 2 a proprio vantaggio, si rilassa dopo il medical time out e la fasciatura al ginocchio della sua avversaria, ritrovandosi 5 a 4 e servizio a favore di Kalinskaya; in questo frangente, pur con tante incertezze, Gavrilova conquista due break consecutivi e chiude la sua opaca prestazione prendendosi la seconda partita per 7-5, sotto lo sguardo,un pò annoiato a dirla tutta, della campionessa in carica Roberta Vinci. Prossimo impegno sarà la rivincita della finale giocata nel mese di ottobre a Mosca contro Kuznetsova.

Successivamente scendono in campo Kiki Bertens, numero 24 al mondo e testa di serie numero 7 del torneo, contro la tedesca Annika Beck, numero 67 al mondo. L’olandese conduce 6 a 0 nei confronti diretti, con l’ultimo precedente disputato tre settimane fa a Hobart. Bertens parte bene e sembra poter controllare la sfida ma sul 5 a 3 si inceppa al servizio, perde 4 giochi di fila cedendo il set 7-5. Il secondo parziale si apre allo stesso modo, ma questa volta Kiki conduce, dall’inizio alla fine, senza cali di concentrazione aggiudicandosi la partita 6-3. L’inerzia sembra essersi spostata a favore della giocatrice meglio piazzata in classifica, ma gli errori della numero 24 WTA aumentano, levandole sicurezza e perdendo il servizio per 3 volte durante il set decisivo; Beck ringrazia e al termine di un combattuto turno di servizio, vince il decimo gioco e di conseguenza il set 6-4. Oltre alla prima vittoria su Bertens in carriera, dopo 2 ore e 19 minuti Beck ottiene la prima vittoria del suo 2017.

Chiude il programma della prima giornata la sfida tra la kazaka Yaroslava Shvedova, numero 45 WTA, contrapposta alla quasi ventenne Natalia Vikhlyantseva, numero 115 WTA. La giovane tennista russa gioca un gran bel primo set, aggiudicandoselo con merito per 6-3 concedendo e annullando una sola palla break; la seconda partita segue lo stesso filone con Natalia che si porta sul 5 a 1 ma si smarrisce sul più bello, dando la possibilità per rientrare alla Shvedova fino al 4 a 5, per poi recuperare la concentrazione e chiudere la pratica 6-4 qualificandosi al prossimo turno in 1 ora e 7 minuti. Ora attende la vincente tra Bencic e Kasatkina. Citazione finale per l’ultimo turno di qualificazioni, con l’accesso al tabellone principale per Petkovic, che vince agevolmente contro Komardina. A lei si aggiungono Flipkens, che si aggiudica la battaglia su Vekic, Voegele che regola Kostova e infine Mertens che sconfigge Zanevska in tre set.

Primo turno:

Gavrilova b. [WC] A. Kalinskaya 6-4 7-5

Beck b. [7] K. Bertens 7-5 3-6 6-4

[WC] N. Vikhlyantseva b. Y. Shvedova 6-3 6-4

Qualificazioni, terzo turno:

[1] A. Petkovic b. A. Komardina 6-2 6-3

[2] K. Flipkens b. [7] D. Vekic 6-4 5-7 7-5

E. Kostova b. S. Voegele 6-3 6-4

[4] E. Mertens b. M. Zanevska 6-2 2-6 6-4

articolo a cura di Michele Trabace