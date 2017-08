Cambio di coach sulla panchina di Jack Sock

L'americano, n.19 del ranking ATP, ha iniziato una collaborazione con il connazionale ed ex-tennista Jay Berger

Jack Sock, che quest’anno sta avendo un’annata discreta con la semifinale ad Indian Wells come picco massimo, ha momentaneamente interrotto la collaborazione con il suo allenatore Troy Hahn perché quest’ultimo, da poco diventato padre, ha deciso di prendersi più tempo per la famiglia. Il suo posto, già da inizio settimana, è stato preso da Jay Berger, ex-tennista statunitense che nel 1990 raggiunse la posizione numero 7 del ranking, vanta 3 titoli ATP e come allenatore si è occupato anche di Ryan Harrison fino al 2014. L’intento di Berger, stando alle sue parole, è quello di puntare sul gioco offensivo partendo proprio dalla grande varietà di colpi di cui dispone il suo assistito.

“Io penso che le armi più potenti del suo gioco risiedano nel servizio, nel dritto e nella sua velocità. Quello che noi vogliamo fare è continuare a lavorare su questi aspetti e pian piano aggiungere nuovi elementi”. Il ventiquattrenne del Nevada sembra aver già trovato il giusto feeling con Berger e la vittoria di ieri su Raonic lo dimostra. Tuttavia al momento sta ancora recuperando da un infortunio al ginocchio rimediato durante la stagione sull’erba, e c’è ampio spazio per migliorare la posizione n. 19 che ricopre al momento.