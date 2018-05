Nadal, 50 da record. Quarti a Madrid. Lajovic sorprende Delpo

50esimo set consecutivo vinto. Record in Era Open su una singola superficie (superato McEnroe). Ora Thiem. Delpo fuori al tie-break decisivo. Shapovalov si prende il derby

dal nostro inviato a Madrid

RAFA E UN RECORD DURATO 34 ANNI – (a breve la cronaca)

LAJOVIC SUPER, DEL POTRO SPRECONE – Esce dal Mutua Madrid Open il più accreditato antagonista di Nadal: Juan Martin del Potro perde una partita che più volte aveva dato l’impressione di avere in pugno. Era stato padrone del campo sino a metà del secondo set, ma, soprattutto, deve recriminare per come ha sprecato un vantaggio di 4-0 nel tie-break decisivo. Il gigante di Tandil è dunque rimandato per l’ennesima volta sul rosso (non raggiunge una semi su questa superficie da Madrid 2012), ma va dato il giusto onore a Lajovic, autore di una prova coraggiosa e tignosa, nella quale ha mostrato al pubblico di Madrid tutto il talento e le qualità di cui dispone. E dire che l’inedito match con Lajovic, pur essendo il 27enne serbo solo 95 ATP, sulla carta nascondeva le sue insidie, avvisaglie che avrebbero dovuto mettere in allarme Delpo. L’allievo di Jose Perlas – ex coach tra gli altri di Fabio Fognini – proveniva dalla qualificazioni e in questi giorni a Madrid ancora doveva perdere un set, nonostante avesse sconfitto ben quattro giocatori, alcuni dei quali di buonissimo livello (Gimeno-Traver, Florian Mayer, Khachanov e Gasquet).

Dopo 21 minuti di partita si è già sul 3 pari: nessun gioco arriva ai vantaggi e il match vive la più classica delle prolungate fasi di studio. Il settimo gioco, come vuole una vecchia regola non scritta del nostro sport, è quello dove arriva la prima svolta: del Potro deve fare poco più che assistere, perché Lajovic si produce in una serie di gratuiti che concedono all’argentino il break. Delpo prima conserva facilmente il servizio, poi strappa nuovamente la battuta al serbo: senza quasi sudare, il numero 6 del mondo conquista in appena 32 minuti il primo set. Il pubblico ama il gigante di Tandil. Nonostante questa sia l’ultima partita del programma diurno, tifa per lui: nel catino del Manolo Santana, rimbombano i “Vamos Delpo!”. La prima parte del secondo set segue la stessa falsariga di quella del primo: nei primi sei giochi chi è al servizio concede complessivamente solo quattro punti a chi riceve. Nel settimo game, ancora come accaduto nel primo parziale, arriva la svolta: Juan Martin si distrae, mentre Dusan spinge sull’acceleratore e arriva a palla break. L’argentino se la cava con lo schema servizio-dritto, ma Lajovic guadagna una seconda chance, che con una bella accelerazione di dritto converte. Il numero 6 del mondo nel game successivo avrebbe due palle per mettere a posto le cose, ma Lajovic con il servizio le annulla. Si percepisce il nervosismo di del Potro per essersi lasciato sfuggire una partita che controllava facilmente: l’argentino prova a ingranare le marce, ma intanto Lajovic si è come sciolto dalla tensione. Il serbo ha preso fiducia e gioca bene: serve ottimamente (nel secondo set conquista l’81% di punti con la prima e il 69% con la seconda), spara belle accelerazioni da fondo campo, alternate con buoni colpi di tocco. Dopo 1 ora e 14 minuti, si va giustamente al terzo set, un epilogo impensabile appena venti minuti prima.

Chi immagina che il più titolato dei due subito rimetterà a posto le cose, rimane basito dall’inizio del decisivo parziale. Lajovic guadagna due palle break nel gioco iniziale, che del Potro è bravo ad annullare. Ne arriva però la terza, sulla quale giunge la stecca di dritto del gigante argentino: l’immagine migliore della crisi inaspettata che il 6 ATP sta vivendo in campo. Il serbo conquista una palla del 2-0, grazie a una discesa in controtempo conclusa con una splendida volée di rovescio, un punto testimoniante appieno il suo buonissimo potenziale, ancora non uscito fuori a 27 anni. Tuttavia, subito dopo, Lajovic ricorda a tutti anche perché abbia una classifica modesta e regala, senza che del Potro faccia nulla di rimarchevole, il controbreak. Dopo i primi due set nei quali si aveva la percezione di una partita asettica – soprattutto a causa della sensazione che Delpo avesse sempre e comunque la partita in pugno, anche quando era in svantaggio -, il terzo parziale si fa davvero coinvolgente. Si vedono bei punti e banali errori da ambo le parti del campo e, soprattutto, si avverte un vero equilibrio in campo, perché Lajovic, da metà secondo set in poi, sta finalmente giocando (molto bene) come fatto nei precedenti turni di Madrid. Dopo l’1 pari non ci sono più sussulti, nessun game arriva ai vantaggi e così il tie-break diventa l’epilogo inevitabile per decidere chi dei due andrà ai quarti di finale. Il gioco decisivo non tradisce l’andamento del resto del match e va ad ondate: un servizio vincente dell’argentino e tre errori banali del serbo mandano Delpo sul 4-0 e il match sembra assegnato. Non è così e Lajovic, con la complicità del gigante Tandil, apparso pigro e lento, rimette in piedi la partita e anzi, si porta sul 6-5. Delpo annulla il primo match point con un servizio vincente, ma una risposta profonda di Dusan gli garantisce la seconda palla per il match. Dopo un lungo scambio, un rovescio lungo dell’argentino, manda ai quarti di finale Lajovic, miglior risultato, sin qui, della carriera (mai era arrivato così avanti in un Masters 1000). Domani il 27enne serbo affronterà Kevin Anderson, 8 ATP, contro il quale, sul cemento di Miami, l’anno scorso ha perso l’unico precedente.

THIEM SUPERA CORIC E VA DA NADAL – Un Dominic Thiem lunatico trionfa alla distanza contro un solidissimo Borna Coric, che è persino andato a servire per il match sul 5-4 nel secondo set. È proprio allora che l’austriaco, dopo un set e mezzo dove ha alternato molti gratuiti (frutto della sua endemica impazienza) a pochi vincenti di qualità, ha ritrovato se stesso sfoderando una prestazione magistrale. Riavvolgendo il nastro, è lampante come quel decimo game sia stato la sliding door dello scontro: fino a quel momento Coric aveva dominato l’incontro sfruttando un’ottima percentuale di prime (82% nel primo set), che, combinata alla posizione eccessivamente arretrata di Thiem in risposta, ha conferito al croato una tremenda efficacia nell’uno-due e la possibilità di giocare in scioltezza i game in risposta, dove ha sempre giocato alla regola cercando di allungare gli scambi e far puntualmente sbagliare l’avversario. Dopo aver salvato il match però il nr.2 su terra del 2017 gioca un ottimo tiebreak e nel terzo set è insolitamente assennato sino all’ottavo game, il più bello del match, quando sopperisce alla scomparsa della prima di servizio usufruendo del suo pazzesco rovescio monomane a tutta potenza che salva due palle break e provoca lo stupore del pubblico e dell’avversario. Quest’ultimo vicendevolmente non regge più il ritmo altissimo del suo avversario ed è costretto ad alzare bandiera bianca nel finale, siglando un solo punto negli ultimi due game prima di concedere partita e incontro.

CANADA GIOVANE – Il primo capitolo della rivalità canadese tra i due migliori tennisti del grande paese nord-americano viene vinto – con buon margine – da Shapovalov, il più inesperto e peggio classificato, ma anche quello maggiormente dotato di talento. Senza esperienza specifica sulla terra, Denis, ad appena 19 anni compiuti il mese scorso, sfodera una prova quasi perfetta, fatta di grande personalità, colpi spettacolari e una sensazione, lasciata in chi lo vede, che davvero abbia ancora ampi margini di crescita.

Il cielo di Madrid non presenta nuvole, fa caldo (23 °) quando i due giocatori scendono in campo. Che sia primavera e non estate lo capiamo solo dalla tempesta di polline che a più riprese si scatena nel secondo set. Il terreno di gioco della Arantxa Sanchez presenta, a causa del suo tetto richiudibile, il solito antipatico gioco di luci e ombre. Vivendolo in prima fila dalle tribune riservate alla stampa nel secondo impianto per importanza della Caja Magica, va però detto come appaia meno fastidioso per i tennisti, rispetto almeno all’impressione che se ne ricava dagli schermi della televsione. Pronti-via e subito si capisce che aria tira: Milos nel gioco inaugurale spara tre ace. Inizialmente i due concedono poco al servizio e si vede pochissimo tennis – dopo 12 minuti si è sul 2 pari – ma poi due spettacolari accelerazioni da fondo campo di Shapovalov regalano al più giovane dei canadesi in campo due palle break consecutive. Milos non ci sta e col servizio guadagna quattro punti consecutivi, che gli levano le castagne dal fuoco. Questi si rivelano essere i prodromi del break per Denis, che concretizza il miglior avvio di partita due giochi dopo: sul 30 pari, con uno splendido passante di rovescio incrociato, guadagna la terza palla break della sua partita, che poi converte anche con un pizzico di fortuna. La sua risposta al servizio atterra sulla riga, mandando fuori tempo Raonic. Milos prova a rientrare in partita, ma nel primo set riesce solo nell’ottavo gioco ad andare ai vantaggi, senza pero’ conquistare alcuna palla break. Nei momenti delicati, Denis risolve la contesa con splendide accelerazioni con entrambi i fondamentali. Con merito, Shapovalov conquista il primo set dopo 39 minuti di partita.

Il quinto è il primo gioco significativo del secondo set: con un passante di rovescio al fulmicotone, dopo 56 minuti, Shapovalov ha due palle break molto pesanti: il più maturo tra i due canadesi – sebbene abbia solo 27 anni – ne esce molto bene con ace e servizio vincente, tenendo viva la partita. Nel gioco successivo, come paradossalmente tante volte avviene nello sport, Milos si ritrova ad avere la più grande occasione della partita, la sua prima palla break, ma Denis si aiuta con l’effetto mancino sul servizio e l’annulla. Il treno perso costa caro a Milos: sul 3-3 30 pari, affossa in rete una non impossibile volée di rovescio. Shapovalov, come già accaduto nel primo set, non si lascia sfuggire la seconda occasione e vola sul 4-3 e servizio. Dieci minuti dopo è l’ora delle strette di mano. In appena 1 ora e 22 minuti, tra l’entusiasmo e l’ammirazione del pubblico, Denis accede per la prima volta ai quarti di finale a Madrid – e per la seconda in un Masters 1000 dopo Montreal 2017 – dove affronterà in una sfida tra nuove leve (ma il britannico ha 23 anni) Edmund.

I CHILI DI KYLE – Nel solo precedente, finale Davis 2015, Goffin (10 ATP, tds 8) finì sotto di due set contro Edmund (22 ATP) prima di vincere 6-0 al quinto. Questa volta il tennista inglese si prende una meritata rivincita mettendo in mostra notevoli miglioramenti da quel dì. Sempre pesantissimo con servizio e dritto – colpo che ricorda vagamente quello di Jim Courier –, Kyle oggi difende alla grande anche il lato del rovescio e si aggiudica agevolmente il primo set strappando due volte la battuta al rivale. Nel secondo qualcosa sembra cambiare quando Goffin sale subito 15-40 in risposta ma Edmund non crolla, annulla due volte col drittone e tiene la testa. David appare svagato e poco incisivo nelle traiettorie, i troppi errori gli costano il match in un sesto gioco che era iniziato bene. Dal 30-15 invece due dritti larghissimi e un terzo a mezza rete anticipano la sentenza, scritta poco dopo dall’ennesima combinazione servizio-dritto dell’inglese. Al prossimo turno quinto incrocio (parità) con la mano fatata di Denis Shapovalov. La prima volta, in Davis, ci andò di mezzo l’arbitro, Ricordate?

KEVIN PICCHIA DURO – Forse sarà stata l’altitudine o la terra veloce, probabilmente il ricordo della recente maratona persa in Davis contro Ferrer, sta di fatto che le mazzate di Kevin Anderson (8 ATP, tds 6) hanno sgretolato le difese di un remissivo Philipp Kohlschreiber (28 ATP). Primo set quasi perfetto fino al 5-1 per il sudafricano, che con la risposta in allungo per il secondo break mostra di non essere tutto servizio. Musica simile nel secondo parziale soprattutto perché il tedesco non riesce ad essere incisivo in battuta e continua a soffrire la maggior velocità della palla avversaria. In più perde spesso anche gli scambi lunghi. Anderson rimane tremendamente efficace in risposta e quando sul 15-40 del quinto gioco un dritto incrociato di Kohlschreiber atterra in corridoio i giochi sembrano fatti. Sul più bello però Anderson cede la battuta e si imbarca in un tie-break lungo e nervoso. Il tedesco risponde come un ossesso ma sul set point del 6-5 stecca malamente un dritto. Ne avrebbe un altro ma Kevin rintuzza con due aces consecutivi e chiude 8-6.

SASCHA SENZA AFFANNI – La scritta “next gen contender” nella sua pagina sul sito ATP fa un po’ ridere, ma Alexander Zverev ha poca voglia di scherzare e si libera in due set di Leonardo Mayer, 45 ATP, vincendo oltre l’80% dei punti anche con la seconda di servizio. Primi quattro giochi di studio, poi due errori a rete di Leo offrono la possibilità di allungare a Sascha che ne approfitta prontamente. Sul punto di disunirsi, Mayer evita il doppio break, resta in scia e, con due soli punti strappati in risposta fino a quel momento, sul 4-5 si procura la palla per rientrare, ma Zverev salva e chiude il set a forza di prime. Il tedesco detta il ritmo dall’inizio del secondo parziale e piega agevolmente la resistenza argentina guadagnando così i quarti come lo scorso anno quando fu fermato da Cuevas. Ma questa volta non troverà l’uruguaiano, bensì John Isner che ha fatto suo il match dopo tre tie-break.

UNA BATTAGLIA LUNGA TRE TIEBREAK – John e Pablo, 33 anni l’uno e 32 l’altro, non si sono mai incontrati prima: differenti frequentazioni, probabilmente. I turni di servizio non sono mai in discussione perché, se Isner veste i panni di sé stesso, Cuevas non gli è da meno, tanto da arrivare al tie-break vantando il 100% di punti con la prima. Pur con un paio di sbavature che gli costano immediatamente i mini-break di vantaggio, Pablo resta concentrato e fa suo il gioco decisivo al ventesimo punto con una risposta bloccata su cui John sbaglia il dritto. Il secondo set ricalca il precedente tranne che per una discussione a causa di un segno che l’arbitro non vuole verificare dicendo che lo ha perso, ma poi, come raramente accade benché previsto dalle regole, scende e si fa aiutare dal giudice di linea dopo le insistenze di Cuevas che comunque perde il punto. E tranne per il fatto che il tie-break scivola agevolmente dalla parte di Isner, mentre Pablo deve accontentarsi di vincere lo scambio più bello. Due break point a inizio terzo set che Cuevas non può giocarsi per colpa del servizio di Long John e si arriva al prevedibile epilogo: un passante di rovescio a testa per infiammare il pubblico, poi è una catenata di dritto in risposta da parte di Isner a decidere il match a favore dell’americano, sotto 1-3 nei precedenti con Zverev.

con la collaborazione di Raffaello Esposito, Niccolò Masiero e Michelangelo Sottili

Risultati:

K. Edmund b. [8] D. Goffin 6-3 6-3

[6] K. Anderson b. P. Kohlschreiber 6-3 7-6(7)

D. Shapovalov b. M. Raonic 6-4 6-4

[Q] D. Lajovic b. [4] J.M. del Potro 3-6 6-4 7-6(6)

[5] D. Thiem b. B. Coric 2-6 7-6(5) 6-4

[2] A. Zverev b. L. Mayer 6-4 6-2

[7] J. Isner b. P. Cuevas 6-7(9) 7-6(3) 7-6(4)

[1] R. Nadal b. [13] D. Schwartzman 6-3 6-4

Il tabellone maschile