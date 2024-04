ATP Madrid, qualificazioni: Vavassori prima spreca e poi regala, passa Comesana

[21] F. Comesana b. A. Vavassori 6-4 7-5

Dopo la felicissima esperienza di 12 mesi fa dove partendo dalle qualificazioni ottenne la sua prima vittoria 1000 contro Andy Murray, Andrea Vavassori esce subito a Madrid, dopo neanche un’ora di match, al primo turno di qualificazione non riuscendo dunque a difendere il secondo turno di tabellone principale raggiunto nel 2023. Per il 28enne di Torino si tratta della terza sconfitta consecutiva a seguito di quelle rimediate a Barcellona (una nelle quali e una dopo il ripescaggio).

Alla fine si salva solo Zeppieri in questo primo turno di qualificazione del Mutua Madrid Open. Una giornata storta per gli italiani con Andrea Vavassori che dopo Gigante e Napolitano saluta la capitale spagnola sotto i colpi di Francisco Comesana. Il fresco campione del Challenger di Oeiras 3 conferma l’ottimo stato di forma sbagliando poco o nulla in un incontro durato un ora e ventisette minuti. C’è tanto rammarico per Vavassori – sconfitto 6-4 7-5 – nel primo set dove sia prima che dopo il break di Comesana ha avuto due possibilità per rubare il servizio, per un totale di quattro break point vanificati. Anche nel secondo parziale ci sono stati alcuni episodi che hanno indirizzato il match, come per esempio essere passati dal 3-0 e poi 5-3 al rocambolesco 7-5 a favore di un Comesana che probabilmente, oltre a una maggiore bravura in campo in quasi tutti i fondamentali, ha avuto dalla sua la tenuta mentale.

Primo Set: Vavassori vanifica quattro break-point, Comesana cinico e galvanizzato

La partita inizia con Vavassori decisamente carico, consapevole di avere davanti a sé un avversario tutt’altro che da sottovalutare. Al quarto gioco, il tennista italiano si conquista due palle break con un bellissimo pallonetto, ma l’estetica non basta e con un ace Comesana sbarra la strada a Vavassori e si tiene stretto il 2-2, annullando dunque due break point. Sul 3-3, per la prima volta da quasi venti minuti, Vavassori si trova sotto in un turno di servizio concedendo inoltre due possibilità di break al classe 2000 argentino che al primo colpo si porta avanti chiudendo a 15. Si sa che i servizi più difficili da tenere sono quello decisivo per il set e quelli dopo il break.

Così è stato con Comesana che ha dovuto salvare due palle break per portarsi sul 5-3 sia con grande gestione mentale che del campo da parte dell’argentino. Continua a sbagliare pochissimo il numero 96 al mondo che si porta a casa il primo set per 6-4. Rendimento in calo per Vavassori che era partito bene salvo poi farsi scivolare il set di mano dopo il break. Naturalmente molti pensieri vanno alle quattro possibilità di break vanificate da Vavassori, equamente divise nel quarto e nel ottavo gioco.

Secondo Set: black out Vavassori, doppio break consecutivo per l’argentino

Il secondo set rischia di cogliere alla sprovvista Vavasorri che concede una palla break, prontamente salvata scacciando ogni paura. Oltre il danno, anche la beffa per Comesana dato che nel suo game di servizio è lui che non solo concede la palla break, ma regala il 2-0 sparacchiando sul fondo, per la gioia di Vavassori che esulta in maniera pacata ma piena di significato, consapevole che la rimonta deve partire da qui come dimostra anche con l’ace perfetto che lo porta sul 3-0.

Quando sembrava tutto andare nel verso giusto per Vavassori, con tanto di 5-3 e turno di servizio per portarla sull’1-1, si spegne la luce: errori banali, game portato sul 15-40 e dunque doppia palla break per Comesana che ringrazia il tennista numero 157 al mondo che da due passi spara sulla rete, con tanto di gesto di stizza che testimonia il black-out accusato da Vavassori. Da lì in poi, il tennista azzurro non riesce più a riprendersi concedendo a Comesana, questa volta addirittura a 15. Una formalità per l’argentino chiudere con il 7-5 al primo match point utile. Ora per il classe 2000 c’è l’ultimo sforzo da compiere contro il vincente tra Gaston-Medjedovic.

Christian Attanasio