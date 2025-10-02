ATP Shanghai: Comesana primo avversario di Musetti. Bene Tabilo, Bonzi e Brooksby. Out Opelka e Atmane

Il Rolex Shanghai Mastersè entrato nel vivo. Nonostante non siano ancora scesi in campo i primi 32 della classe – e il leader, Carlos Alcaraz, proprio non lo farà -, i primi turni del 1000 cinese hanno già regalato qualche spunto interessante. Oltre alle vittorie di Mattia Bellucci, Luca Nardi e Matteo Arnaldi, e le sconfitte di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, molti altri giocatori non teste di serie hanno esordito in Cina nel penultimo Masters dell’anno in programma dal 1° al 12 ottobre.

Il giustiziere di Daniil Medvedev a Wimbledon e allo US Open, Benjamin Bonzi, con un solidissimo 7-6(2) 6-4 ha sconfitto l’ex numero 17 al mondo Reilly Opelka. Per il francese si tratta della prima vittoria nel tour ATP in Cina, mentre lo statunitense rimedia il quarto insuccesso consecutivo. Molto bene anche il recente campione del 250 di Chengdu, Alejandro Tabilo, bravo a regolare il sempre insidioso Marcos Giron per 6-4 6-3. Sfiderà al secondo turno Felix Auger-Aliassime. Con un lottato 7-6(5) 7-6(5), invece, Nuno Borges ha avuto la meglio sul finalista del torneo di Winston Salem, Botic Van De Zandschulp, che esce sconfitto per la sesta volta negli ultimi sette match disputati. Ora il portoghese incrocerà la racchetta con Stefanos Tsitsipas.

ATP Shanghai: Brooksby non si ferma più

Prosegue la corsa anche di Jenson Brooksby, fresco semifinalista al 500 di Tokyo. Lo statunitense ha gestito con il punteggio di 7-6(2) 6-1 il nipponico James Kent Trotter senza offrire palle break. Sono servite invece tre ore ad Arthur Cazaux per prevalere su Pedro Martinez, piuttosto infastidito da alcuni comportamenti del francese. Il punteggio, 6-3 3-6 7-5 in favore del secondo classificato nel torneo di Kitzbuhel, che ha chiuso il match con 23 ace all’attivo. Anche la wild card di casa Juncheng Shang ha ottenuto il successo, sconfiggendo il finalista dei 250 di Montpellier e Los Cabos Aleksandar Kovacevic per 6-4 3-6 6-3. Il giovane cinese ora si misurerà con Karen Khachanov. Vittoria per ritiro, invece, per Arthur Rinderknech, che sotto 6-7(3) 1-0 ha beneficiato del ritiro di Hamad Medjedovic.

Oltre a questi giocatori, hanno conquistato il pass per il secondo turno anche Francisco Comesana, vittorioso per 6-4 6-2 su Ugo Blanchet (sfiderà Lorenzo Musetti), Christopher O’Connell, che ha battuto 6-2 6-4 Damir Dzumhur, e Mariano Navone, bravo a rimontare per 3-6 6-4 6-4 il finalista del 250 di Hangzhou, Valentin Royer. L’argentino sarà il primo avversario di Sascha Zverev. Nel giorno del suo 23esimo compleanno, Dalibor Svrcina ha passato il turno dopo aver vinto il primo set 7-5 contro la wild card di casa Yibing Wu, costretto al ritiro dopo neanche un’ora di gioco. Il ceco ora affronterà Medvedev. Hanno staccato il pass per il secondo turno anche Kamil Majchrzak (6-3 6-4 a Ethan Quinn), Quentin Halys (6-3 6-2 a Mackenzie McDonald) e Jesper De Jong (6-7 6-2 7-6 a Yi Zhou).

Atmane si ritira: “Non riuscivo più a respirare”

Merita un capitolo a parte, invece, Terence Atmane, che nelle ultime ore aveva dichiarato al sito ATP di voler puntare molto in alto nel mondo del tennis. All’esordio nel 1000 cinese, però, il semifinalista di Cincinnati ha alzato bandiera bianca sul punteggio di 4-4 contro Camilo Ugo Carabelli. “Oggi, dopo il primo punto del match, le mie mani tremavano”, ha rivelato il francese sui suoi canali social. “Mi sono detto ‘ok, forse sono più stressato del solito’. Dopo il secondo game ho sentito immediatamente il mio corpo tremare e soffocavo a seguito di ogni punto. Non riuscivo a respirare e la testa ha iniziato a farmi molto male. Ho chiamato il fisio, ma nessuna parola è uscita dalla mia bocca. Ero in panico, stavo tremando. Era impossibile per me ricordare dove fossi o in che giorno della settimana ci trovassimo. Il mio corpo mi ha mandato il segnale di smettere subito. Sono ancora confuso riguardo ciò e non ricordo molto. Lo stress causato dal caldo poteva essere persino peggiore… Per me è il momento di prendermi un po’ di tempo libero prima degli ultimi tornei della stagione. Ci vediamo”.