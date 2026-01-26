Fiocco azzurro in casa Garbiñe Muguruza: l’ex tennista spagnola è diventata mamma

Garbiñe Muguruza è diventata mamma. L’ex tennista spagnola, ritiratasi dalle competizioni ufficiali ad aprile 2024, in questi giorni ha accolto un nuovo arrivo in famiglia. Si tratta del piccolo Marcos, suo primogenito. La 32enne iberica aveva rivelato a fine settembre di star aspettando un bambino insieme a suo marito, Arthur Borges, con il quale è sposata dall’ottobre del 2024.
“Il nostro piccolo miracolo”, sono state le parole scelte dalla due volte campionessa Slam (Roland Garros 2016, Wimbledon 2017) per la didascalia del post Instagram di benvenuto per il neonato. “Marcos Borges Muguruza compie una settimana dal suo arrivo”, ha continuato Muguruza, che di recente aveva espresso la sua opinione riguardo alla ‘Battaglia dei Sessi’ andata in scena a Dubai tra Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka. Ma non solo.
Già direttrice delle WTA Finals da inizio estate 2024 – quindi da un paio di mesi dopo il suo ritiro -, Muguruza lo scorso dicembre è stata nominata anche co-direttrice del Mutua Madrid Open, torneo 1000 combined che si svolge nella capitale spagnola tra fine aprile e inizio maggio di ogni stagione. L’ex numero 1 del mondo affiancherà in questo ruolo Feliciano Lopez, con l’obiettivo di far crescere ancora di più il torneo. L’acquisizione dell’evento da parte del colosso MARI di Ariel Emanuel e l’ufficializzazione del progetto di espansione della Caja Màgica con un nuovo stadio da 8000 posti sono le ultime notizie che riguardano il 1000 spagnolo, per il quale Muguruza si farà senz’altro trovare pronta. Intanto, però, potrà godersi appieno il tempo con la sua famiglia.