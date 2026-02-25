ATP Acapulco: Zverev torna e batte Moutet. Wu sorprende Ruud, Monfils ritrova il successo

Martedì 24 febbraio si è registrata l’ennesima sorpresa all’Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. L’ATP 500 di Acapulco ha visto esordire sia Flavio Cobolli che Mattia Bellucci. Ma non solo. Anche Alexander Zverev, Casper Ruud, Frances Tiafoe, Grigor Dimitrov e molti altri sono scesi in campo. Di seguito, vi proponiamo un resoconto dei loro match.

[1] A. Zverev b. C. Moutet 6-2 6-4

Lo avevamo lasciato alla cocente sconfitta subita contro Carlos Alcaraz in semifinale all’Australian Open. Alexander Zverev è tornato in campo quasi quattro settimane dopo e nel debutto in Messico ha ottenuto una bella vittoria su Corentin Moutet, per 6-2 6-4, in un’ora e mezza di gioco. Nessuna palla break offerta da parte del tedesco, che oltre a una prestazione di primissimo calibro in battuta ha offerto una buona prova anche in risposta, sia sulla prima che sulla seconda del francese. A fine match, infatti, sono 28 i vincenti messi a segno dal numero 4 ATP (il transalpino 16), che ha regolato così il transalpino per la terza volta su altrettanti scontri diretti.

Il 35esimo tennista al mondo manca ancora l’appuntamento con la prima vittoria sul duro contro un top 10 (0-8 il suo bilancio). Dal lato opposto, Sascha estende il suo record impressionante ai danni dei tennisti mancini (39-1 negli ultimi 40 match giocati). Il campione dell’edizione 2021 diventa poi il secondo giocatore con più vittorie negli ATP 500, categoria di tornei ‘nata’ nel 2009. Ora è a quota 117, dietro solamente a Rafael Nadal con 121 successi. Al prossimo turno il teutonico – che sogna di diventare il primo diabetico a vincere uno Slam – se la vedrà con il serbo Miomir Kecmanovic.

[Q] Y. Wu b. [3] C. Ruud 7-6(2) 7-6(1)

Dopo la sconfitta di Alex de Minaur contro Patrick Kypson, anche Casper Ruud è stato costretto a salutare subito il torneo. Il norvegese si è fatto fregare da Yibing Wu, che con un ottimo 7-6(2) 7-6(1), in circa due ore di tennis, ha avuto la meglio nel loro primo testa a testa. L’andamento della partita è stato perlopiù regolare. Solo nel secondo parziale lo scandinavo è riuscito a intascare un break, salvo poi restituirlo subito al mittente. Ma è sul 6-6 che il qualificato cinese, ex numero 54 al mondo, ha dominato la scena lasciando al numero 12 al mondo solamente tre punti complessivi in due tie-break.

Il finalista dell’edizione 2024, diventato padre di recente, dopo la sconfitta subita a Delray Bech contro Korda perde quindi un’altra partita da favorito. Merito della gara straordinaria messa in piedi da Wu, che ha chiuso con 38 vincenti all’attivo (Ruud 22) a fronte di 3 soli gratuiti (il norvegese 11). La sua seconda affermazione in carriera contro un top 15 diventa poi anche la prima in assoluto di un tennista cinese nel tabellone principale di questo torneo. Adesso, agli ottavi, Wu giocherà un derby tutto asiatico contro il nipponico Sho Shimabukuro.

Bene Tiafoe e Monfils, Atmane vince facile su Dimitrov

Avanza nel torneo anche Frances Tiafoe, che con un doppio 6-4 ha ottenuto la sua prima vittoria su un top 50 dallo scorso agosto battendo il portoghese Nuno Borges. Agli ottavi l’americano sfiderà il connazionale Aleksandar Kovacevic.

Gael Monfils ha poi strappato la sua prima affermazione dallo scorso Wimbledon regolando per 6-4 7-6(5) il bosniaco Damir Dzumhur. Tornato ad Acapulco dopo ben 17 anni dall’ultima volta – nel 2009 raggiunse la finale quando l’evento si giocava ancora su terra battuta -, la wild card transalpina ha disputato un match con il cuore nel suo ultimo anno nel circuito. La Monf a 39 anni e 5 mesi diventa così il francese più anziano ad aver agguantato un successo in un torneo del circuito maggiore e il secondo più vecchio in assoluto a riuscirci in questo torneo (dopo Feliciano Lopez che nel 2023 vinse un match a 41 anni). Per lui, ora, Valentin Vacherot.

Grigor Dimitrov è invece subito inciampato contro Terence Atmane, vittorioso con un doppio 6-3. Troppo falloso il bulgaro (30 gratuiti per lui), finalista qui nel 2014, che spesso si è fatto aggredire sulla sua seconda di servizio e in risposta non è mai riuscito a trovare il break. Si tratta della sua quarta sconfitta filata, lui che dal 2023 aveva un ottimo record contro i tennisti mancini (14-1). Il francese ora se la vedrà con Rafael Jodar.

Infine, si sono qualificati al secondo turno anche Sho Shimabukuro e Dalibor Svrcina. Il nipponico ha trovato un successo prestigioso superando il transalpino Adrian Mannarino per 6-3 6-4, mentre il ceco ha gestito l’australiano James Duckworth con il punteggio di 6-4 6-1 e ha così raggiunto Flavio Cobolli agli ottavi.