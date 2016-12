Twitter trattiene il fiato per Petra Kvitova: i messaggi d’incoraggiamento

I “cinguettii” di sostegno delle colleghe per la tennista ceca, assalita in casa propria da un malintenzionato e ferita gravemente al polso (è già sotto i ferri)

È uno shock per tutto il mondo del tennis, l’aggressione armata che stamattina ha spezzato la tranquillità della casa di Petra Kvitova. Il tentativo di rapina fortunatamente non è risultato fatale, ma ha lesionato tendini e legamenti del suo polso sinistro (Kvitova è mancina) e la ha costretta ad un’operazione d’urgenza. Amiche e colleghe della WTA, ma anche tennisti del sesso opposto, coach, familiari e organizzazioni di vari tornei del circuito hanno mostrato il loro sbigottimento e il loro sostegno per la ceca attraverso Twitter. Ecco una raccolta dei principali “cinguettii”.

Madison Keys e Caroline Wozniacki manifestano il loro sgomento. Belle le loro parole per Petra, “una delle persone più gentili mai incontrate” a giudizio di entrambe:

So upset hearing the news about @Petra_Kvitova. Hands down one of the nicest people I've ever met. All my thoughts with her — Madison Keys (@Madison_Keys) December 20, 2016

Just heard what happened to @Petra_Kvitova ! All my thoughts are with her today! So scary! One of the nicest people I know! — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) December 20, 2016

Tweet anche da parte di Magnus Norman, coach di Stan Wawrinka, che le fa coraggio da parte di tutto il mondo del tennis:

@Petra_Kvitova The world of tennis sending strength your way🙏🏻 — Magnus Norman (@normansweden) December 20, 2016

Neppure le leggende Billie Jean King e Martina Navratilova hanno fatto mancare il loro supporto:

Thinking of @Petra_Kvitova and sending wishes for a safe and fast recovery. — Billie Jean King (@BillieJeanKing) December 20, 2016

Just finding out about @Petra_Kvitova and the awful stabbing and injury to her hand- pulling for you Petra, všichni držíme palce!!! Xoxo — Martina Navratilova (@Martina) December 20, 2016

Ormai i social network arrivano sempre più spesso prima dei mezzi di informazione, e così è ai suoi quasi 170.0000 followers che una scioccata Svetlana Kuznetsova si affida per avere notizie della collega:

What happened to Petra ??? @Petra_Kvitova how is she ???? Anyone knows????😨😨😨😨😨 — Svetlana Kuznetsova (@SvetlanaK27) December 20, 2016

Vika Azarenka twitta addirittura dall’ospedale, dove ha appena dato alla luce il primo figlio. Forte il contrasto tra le due grandi vicende del giorno nel mondo WTA, ma è bello che la bielorussa abbia trovato un momento per pensare alla collega:

My prayers and best wishes to @Petra_Kvitova 🙏🏻 stay strong — victoria azarenka (@vika7) December 20, 2016

Fa forza alla ceca anche Marion Bartoli, che di certo se ne intende di difficoltà da superare, siano esse mediche, sportive o psicologiche:

@Petra_Kvitova All my prayers & thoughts are with u Petra.This is just beyond awful!! U are so strong 💪, u will come back to us on the @WTA — Marion bartoli (@bartoli_marion) December 20, 2016

Parole di incoraggiamento anche dagli account ufficiali di WTA, US Open e Wimbledon (sul cui prato Kvitova ha trionfato per ben due volte):

Our thoughts go out to @Petra_Kvitova – a truly incredible athlete. We wish you a speedy recovery! https://t.co/F8KMmGgE8B #USOpen pic.twitter.com/CCyp9YPRi8 — US Open Tennis (@usopen) December 20, 2016

The thoughts of everyone at Wimbledon are with Petra Kvitova, and we send her our best wishes for her recovery. https://t.co/4HrLCrlQc6 — Wimbledon (@Wimbledon) December 20, 2016

Ai tweet qui menzionati se ne aggiungono anche tanti altri, tra i quali quelli di Belinda Bencic, Kiki Bertens, Alizé Cornet, Alja Tomljanovic e quelli che senza dubbio continueranno ad arrivare nelle prossime ore. E ovviamente anche quelli della redazione di Ubitennis.