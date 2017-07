Wimbledon: il programma del day 9. Djokovic sarà contento?

È tempo di quarti di finale maschili, è tempo di day 9. Le semifinali saranno Murray-Cilic e Djokovic-Federer come tutti credono?

Martedì solo donne (o quasi, con la breve intrusione di Djokovic), mercoledì solo uomini. La giornata servirà per delineare i quattro semifinalisti che venerdì andranno a giocarsi l’accesso in finale. Siamo alle battute finali del torneo, quindi si gioca soltanto sui due campi principali. Start ore 14 italiane e speriamo che non piova. Questo il programma:

Campo centrale

[1] A. Murray vs [24] S. Querrey

[3] R. Federer vs [6] M. Raonic

Court n.1

[7] M. Cilic vs [16] G. Muller

[2] N. Djokovic vs [11] T. Berdych

Come prevedibile il centrale va al campione in carica e all’eptacampione. Djokovic e Cilic, i cui incontri pure non promettono meno spettacolo, si dovranno accontentare del campo n.1 e quindi potrebbero essere soggetti alle condizioni atmosferiche. Chissà se il serbo accetterà di buon grado questa scelta degli organizzatori, dopo aver atteso invano di giocare contro Mannarino lunedì per poi vedersi l’incontro rinviato al giorno successivo…