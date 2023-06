Iga Swiatek prolunga la partnership con Tecnifibre fino al 2026

Entrano nel vivo sempre di più i tornei ATP e WTA di questa settimana che aprono la stagione sull’erba. Due italiani sono rimasti ancora in corsa, si tratta del numero 1 e del numero 2 azzurro: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il primo a scendere in campo sarà il carrarino che affronterà Frances Tiafoe a Stoccarda, aprendo il programma sul Campo Centrale dalle ore 11.00. Lorenzo ha vinto le sue due prime partite sull’erba nel torneo tedesco e affronta lo statunitense con il quale ha condiviso il campo a Roma recentemente, vincendo in rimonta. L’azzurro vinse anche sul cemento di Acapulco e sulla terra di Forlì, mentre l’americano ha prevalso a Parma e in United Cup all’inizio di quest’anno grazie anche all’infortunio alla spalla di Musetti. Non scorre buon sangue tra i due: a Roma ci sono state tensioni a causa di qualche servizio da sotto da parte di Tiafoe non gradito da Musetti. Ci apprestiamo a vivere un match bollente che secondo i bookmakers vede favorito il numero 12 del mondo che è offerto a 1.45 contro il 2.75 dell’italiano.

Quarto match a partire dalle 11.00 sarà quello di Jannik Sinner contro Emil Ruusuvuori sul Campo Centrale di ‘s-Hertogenbosch. Anche questa è una sfida piuttosto nota: l’altoatesino ha vinto cinque volte su sei, perdendo solo il primo dei sei confronti nel Challenger di Canberra nel 2020. Si sono sfidati tre volte a Miami, l’ultima volta quest’anno e Jannik vinse lasciando per strada soli quattro game. Entrambi si trovano bene su questa superficie, ma i bookmakers danno per nettamente favorito il giocatore nostrano (1.28) contro il finlandese (3.75). Il debutto con Alexander Bublik è stato convincente per il giocatore di Sesto Pusteria e si deve continuare su questa strada per arrivare al meglio a Wimbledon.