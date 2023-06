Challenger: Lavagno in semifinale a Perugia, Murray e Nishikori avanti a Nottingham e Palmas del Mar

Come ogni settimana, l’universo challenger presenta, con la sua vasta programmazione in giro per il mondo, condizioni di gioco molto differenti, a seconda della superficie e della località in cui si disputa il torneo.

In Italia, da sempre roccaforte della categoria, è in corso il 125 di Perugia, sulla terra rossa. Registriamo, in Umbria, un exploit nostrano: Edoardo Lavagno, ventiquattrenne torinese, numero 289 del mondo con una crescita stimata di sessantatrè posizioni, ha raggiunto la semifinale, dopo aver eliminato, nell’ordine, il connazionale Weis, lo spagnolo Roca Batalla e poi Brancaccio in un altro derby. Lo attende Alexandre Muller. L’altra semifinale vedrà invece la presenza del numero uno del seeding, l’argentino Cachin, e la sorpresa di Roma Fabian Marozsan. Nel corso della settimana, da menzionare il successo di Stefano Travaglia ai danni di Dominic Thiem. L’austriaco, sempre più in difficoltà, non ha saputo chiudere il match nel corso del tiebreak del secondo set, per poi cedere di schianto (6-1) nel terzo parziale. Travaglia poi ha perso in due set il derby con Francesco Maestrelli, sconfitto a sua volta da Maroszan.

Proseguono intanto i cammini vincenti (per ora) di due veterani: Andy Murray e Kei Nishikori. Lo scozzese, dopo aver vinto il challenger di Surbiton la settimana scorsa, è sceso in campo anche a Notthingam (erba), con vista sul Queen’s. È atteso oggi dalla semifinale con Nuno Borges, dopo aver eliminato il talentuoso svizzero Dominic Stricker in quarti. Murray ha vinto tredici delle ultime quattordici partite disputate nel circuito minore. In finale potrebbe trovare Dominik Koepfer, vincitore poche settimane fa del Piemonte Open Intesa Sanpaolo.

Palmas de Mar (cemento), invece, è il luogo scelto da Kei Nishikori per il suo rientro nel circuito, su cui mancava dal 2021. Rientro per ora del tutto positivo: disputerà nella notte tra sabato e domenica la semifinale, dopo aver vinto tre buone partite, di cui quella in ottavi contro la testa di serie numero sette Krueger.

A Lione, invece, non sarà presente fra gli ultimi quattro Benoit Paire, eliminato in tre set dal connazionale Debru; a Bratislava, infine, a due giorni dalla fine il grande favorito è Alex Molcan, la testa di serie numero uno.