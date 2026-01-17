Australian Open 2026, da Moutet e Fonseca a Sinner e Alcaraz: la guida alle 32 teste di serie

1. Carlos Alcaraz (SPA)

Carlos Alcaraz – Australian Open 2025 (X @AustralianOpen)

Nato: 05/05/2003 a Murcia (Spagna)

Best ranking: n.1 (attuale)

Miglior risultato Australian Open: QF 2024-25 (Zverev, Djokovic); V-S: 11-4

Migliori risultati altri Slam:

Roland Garros Wimbledon US Open W 2024-25 (vs Sinner, Zverev) W 2023-24 (vs Djokovic) W 2022, 2025 (vs Ruud, Sinner)

Sinner che abdica? Sì, ma solo in favore di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo non ha mai raggiunto la semifinale all’Australian Open, ma arriva nel 2026 con un obiettivo importante: diventare il più giovane a completare il Career Grand Slam. Gli indizi ci sono sicuramente tutti, il suo tennis cresce a vista d’occhio in termini di qualità e affidabilità, costanza e sicurezza. È il n.1 al mondo, il tabellone non propone insidie eccessive ed è difficile immaginare un blackout troppo grave da parte sua (lo US Open 2024 è lontano, per intenderci). La carta, il cuore dice Sinner per molti. Ma, per questo Australian Open 2026, sarebbe saggio prendere in considerazione Carlos Alcaraz. Che sarà il primo a giocare in sessione serale dei big, contro il padrone di casa Walton. Un battezzo australiano contro un australiano. Di buon auspicio.