Australian Open 2026, da Moutet e Fonseca a Sinner e Alcaraz: la guida alle 32 teste di serie

Nella clessidra è rimasto solo qualche granello di sabbia, il tempo è ormai prossimo. L’Australian Open 2026, schierando subito alcune delle teste di serie più nobili, partirà nella notte italiana tra sabato 17 e domenica 18 gennaio. Il primo Slam dell’anno, l’evento che dà per tutti il via alla stagione, che inizia a definire i protagonisti principali del circuito. 128 giocatori, 10 italiani nel singolare maschile, 4 saranno teste di serie all’Australian Open 2026.
Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi faranno parte dei primi 32. Con i vantaggi che possono derivare, e anche la pressione che porta con sé essere testa di serie in un torneo del prestigio dell’Australian Open. Per alcuni sarà la prima volta, per altri l’ennesima, per pochi una consolazione dopo l’ingresso di alcuni altri tra i 32 che ha evitato un sorteggio malevolo ai primi turni. Andiamo a vedere, dalla 32esima alla prima, nel dettaglio le teste di serie dell’Australian Open 2026.
Teste di serie 25-32
32. Corentin Moutet (FRA)
Nato: 19/04/1999 a Neuilly-sur Seine (Francia)
Best ranking: n.31; ranking attuale: n.34
Miglior risultato Australian Open: 3T 2025 (Tien); V-S: 5-6
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|4T 2024 (Sinner)
|2T 2019, 2023, 2025
|4T 2022 (Ruud)
Non dubitiamo che, al vedere il nome di Corentin Moutet compreso di un soffio nelle teste di serie, molti tra i big abbiano tirato un sospiro di sollievo. Il francese viene dalla miglior stagione in carriera (non che abbia del tutto eliminato i “colpi di testa”, basti pensare alla Davis) e sembra un giocatore ben più solido. Non soltanto vezzi e ghirigori, ma accelerazioni e palle corte ben pilotate per cercare il punto, non il godimento e poco altro. Sul cemento sa come dire la sua, e quello dell’Australian Open non è rapidissimo. Deve arrivare al terzo turno, poi con Alcaraz sarà un match da vivere.
31. Stefanos Tsitsipas (GRE)
Nato: 12/08/1998 ad Atene (Grecia)
Best ranking: n.3; ranking attuale: n.33
Miglior risultato Australian Open: F 2023 (Djokovic); V-S: 24-8
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|F 2021 (Djokovic)
|4T 2018, 2023 (Isner, Eubanks)
|3T 2020-21 (Coric, Alcaraz)
Per il rotto della cuffia, grazie a una buona United Cup, Stefanos Tsitsipas è riuscito a rientrare nelle teste di serie per l’Australian Open. Certo, si è rivista una versione decente del greco. Per quanto lontano parente del giocatore che tre anni fa raggiunse la finale a Melbourne, ha aperto la stagione con un tennis aggressivo, un servizio che è tornato a restituire buone sensazioni appoggiandosi a una resa da fondo meno fallosa. Da testa di serie così bassa Tsitsipas può chiaramente essere una mina vagante al terzo turno, per esperienza e qualità di gioco, soprattutto sui campi di Melbourne Park. Al contempo, se il livello sarà quello del 2025 (neanche un top 10 battuto), il sorteggio che si ritrova potrebbe anche vederlo salutare anzitempo la compagnia.
30. Valentin Vacherot (MON)
Nato: 16/11/1998 a Roccabruna-Capo Martino (Montecarlo)
Best ranking: n.30; ranking attuale: n.31; V-S: 0-0
Miglior risultato Australian Open: Q2 2025 (Coppejans)
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|1T 2024 (Davidovich)
|Q1 2025 (Stewart)
|Q2 2024 (Choinski)
Valentin Vacherot giocherà per la seconda volta in uno Slam, e lo farà da testa di serie. La storia più bella del 2025 vuole diventare una presenza abituale ad alti livelli nel circuito, non una favola da ricordare. I punti da difendere sono dalla sua parte, visto che fino all’inizio dell’autunno c’è poco o nulla da scartare. Ma, in maniera direttamente proporzionale, aumenta anche la pressione. Il suo gioco da fondo è esplosivo, ed ha anche un buon servizio: saprà però adattarlo in pianta stabile al circuito maggiore? La risposta a questa domanda orienterà la sua stagione. All’Australian Open, pur testa di serie, non è scontato faccia molta strada: la poca abitudine a livello Slam è un handicap non indifferente. Sogna un quarto di finale contro Sinner…Shelton non è apparso brillante.
29. Frances Tiafoe (USA)
Nato: 20/01/1998 a Hyattsville (USA)
Best ranking: n.10; ranking attuale: n.31
Miglior risultato Australian Open: QF 2019 (Nadal); V-S: 11-9
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|QF 2025 (Musetti)
|4T 2022 (Goffin)
|SF 2022, 2024 (Alcaraz, Fritz)
Perso nella memoria tennistica, il primo quarto Slam di Frances Tiafoe, ben prima della sua definitiva esplosione tra il 2022 e il 2023, fu in Australia. Non che sia un’enorme sorpresa vista l’attitudine dell’americano ai campi in cemento, come ben dimostra la sua carriera. Ciò detto, non ha mai avuto un feeling incredibile con il primo Slam della stagione, e quest’anno più degli ultimi arriva con tanti, troppi punti di domanda. La parte finale del 2025 ha consegnato un Tiafoe con più problemi che serenità e, nonostante rimanga uno dei giocatori più godibili, non è così scontato neanche vederlo passare i primi due turni.
28. Joao Fonseca (BRA)
Nato: 21/08/2006 a Rio de Janeiro (Brasile)
Best ranking: n.24; ranking attuale: n.29
Miglior risultato Australian Open: 2T 2025 (Sonego); V-S: 1-1
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|3T 2025 (Draper)
|3T 2025 (Jarry)
|2T 2025 (Machac)
La domanda del 2026: dove arriverà Fonseca? È ancora presto per rispondere, anche perché ha rinunciato agli eventi pre Australian Open a causa di qualche noia fisica. Niente di grave sembrerebbe, ma il test dei cinque set è sempre qualcosa di diverso, qualcosa di più. Se sano, il brasiliano ha dimostrato ampiamente il suo livello, facendo capire che al tavolo dei migliori arriverà. Qui avevamo analizzato il suo profilo (e di altri 19 under 20) e ora è tempo di prima stagione con la pressione. Terzo turno? Ci sentiamo di dire sì, poi dovrebbe giocare contro Sinner. La seconda settimana sarebbe troppo, ma rimarrebbe uno dei match che tutti vorrebbero vedere.
27. Brandon Nakashima (USA)
Nato: 03/08/2001 a San Diego (USA)
Best ranking (attuale): n.29
Miglior risultato Australian Open: 1T 2022, 2023, 2025; V-S: 0-3
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|3T 2022 (Zverev)
|4T 2022 (Kyrgios)
|4T 2024 (Zverev)
Troppo spesso ci si dimentica di Brandon Nakashima. Forse caricato di troppe aspettative in una fase iniziale della carriera, si sta dimostrando per quello che è: un giocatore solido, continuo, che sa vincere quando deve. Non è un uomo da exploit probabilmente, ma al contempo è meglio non sottovalutarlo. Soprattutto sui campi in cemento. In tre partecipazioni all’Australian Open zero vittorie, piccolo campanello d’allarme. Ma arriva in corsa, con la finale a Brisbane che gli ha fatto riacciuffare le teste di serie all’ultimo. Il terzo turno è un obiettivo concreto, assolutamente raggiungibile. Poi sarà consentito sognare.
26. Cameron Norrie (GBR)
Nato: 23/08/1995 a Johannesburg (Sudafrica)
Best ranking: n.8; ranking attuale: n.28
Miglior risultato Australian Open: 4T 2024 (Zverev); V-S: 7-7
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|4T 2025 (Djokovic)
|SF 2022 (Djokovic)
|4T 2022 (Rublev)
Almeno quarto turno in tutti gli Slam: avrà anche tanti difetti caratteriali, non sarà spettacolare da vedere, ma la costanza di Cameron Norrie è sicuramente da premiare. Parte dietro in ogni torneo, eppure spesso arriva in alto, a dare fastidio ai migliori con il suo gioco piatto, rognoso, che non concede neanche il giusto ritmo. Degli otto tra 25 e 32, che potrebbero incontrare uno dei migliori otto, sicuramente è uno dei meno desiderabili. Può perdere con giocatori di calibro inferiore, è vero, ma in questo Slam aspettiamolo al terzo turno. Molto probabilmente, non oltre.
25. Learner Tien (USA)
Nato: 02/12/2005 a Irvine (USA)
Best ranking: n.26; ranking attuale: n.27
Miglior risultato Australian Open: 4T 2025 (Sonego); V-S: 3-1
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|1T 2025 (Zverev)
|2T 2025 (Jarry)
|1T 2022, 2023, 2024, 2025
Learner Tien torna nel torneo che lo ha consacrato al grande pubblico, con la vittoria in una delle partite più belle del 2025 contro Medvedev. Lo fa con molti più occhi su di sé, da testa di serie e con un ottavo di finale da difendere. L’impressione è che lui sia però ben consapevole dei propri mezzi, di dove possa spingersi anche nei tornei più importanti. Il suo gioco mancino, che si basa su un’ottima curva del servizio e soprattutto su una preparazione tattica curata nei minimi dettagli (Michael Chang non è una presenza casuale) lo rende un avversario insidioso per chiunque. Può ripetersi, e trovare nuovamente il quarto turno, vista anche la propensione al cemento. Con Auger-Aliassime darebbe vita a un terzo turno da sogno.
Teste di serie 17-24
24. Arthur Rinderknech (FRA)
Nato: 23/07/1995 a Gassin (Francia)
Best ranking (attuale): n.26
Miglior risultato Australian Open: 2T 2022 (Evans); V-S: 1-3
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|2T 2023-24 (Fritz, Etcheverry)
|3T 2025 (Majchrzak)
|4T 2025 (Alcaraz)
Una sola vittoria in terra australiana per Arthur Rinderknech, all’esordio nel 2022 contro Popyrin. Dopo quattro anni, al suo primo Slam in assoluto da testa di serie a 30 anni, proverà a ritrovare la gioia a Melbourne Park. Sta vivendo il miglior periodo della sua carriera, ha recentemente battuto Cobolli in un gran match e sta dimostrando di poter recitare da protagonista tra i primi 30-40 giocatori del mondo. Ha raggiunto almeno il terzo turno negli ultimi due Slam, punta a riuscirci nuovamente. Può farlo, se il servizio farà ciò che deve. La seconda settimana appare onestamente troppo.
23. Tallon Griekspoor (NED)
Nato: 02/07/1996 ad Haarlem (Olanda)
Best ranking: n.21; ranking attuale: n.25
Miglior risultato Australian Open: 3T 2023-24 (Tsitsipas, Cazaux); V-S: 5-5
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|4T 2025 (Zverev)
|2T 2022, 2024 (Alcaraz, Kecmanovic)
|3T 2024 (Dimitrov)
Lui è sempre lì, in un modo o nell’altro. Spesso ci si dimentica di Tallon Griekspoor che, senza eccessivi squilli, mantiene una classifica di buonissimo prestigio e dà sempre filo da torcere ai migliori. Gioca indifferentemente bene su tutte le superfici, ma di certo il cemento non rapidissimo dell’Australian Open può esaltare il suo bel gioco, pulito e non sempre definitivo, da fondo campo. L’olandese non parte mai in prima fila, non figura mai nelle liste dei “giocatori da evitare”, ma vende sempre cara la pelle, dando vita a grandi e lunghi match. Il terzo turno sarebbe il minimo…ma Hurkacz o Bergs al secondo turno, più poi Mensik, non lascia dormire sogni tranquilli per cercare un quarto di finale Slam che meriterebbe.
22. Luciano Darderi (ITA)
Nato: 14/02/2002 a Villa Gesell (Argentina)
Best ranking (attuale): n.24
Miglior risultato Australian Open: 1T 2025 (Martinez); V-S: 0-1
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|2T 2024 (Griekspoor)
|3T 2025 (Thompson)
|3T 2025 (Alcaraz)
Una sola presenza, e una sconfitta, in Australia per Luli. Che arriva però come giocatore profondamente cambiato nell’ultimo anno, top 25 e ormai parte integrante dell’élite del circuito. Ha dimostrato di saper giocare anche sul cemento, pur preferendo di certo l’amata terra, e giocherà per la seconda volta di fila uno Slam da testa di serie. La domanda arriva spontanea: dove può arrivare? Il suo tennis, specie quado può manovrare con il dritto, è pesante e può creare problemi agli avversari, specie i meno regolari. Sa tenere il ritmo alto e fisicamente regge i cinque set: il terzo turno è alla portata.
21. Denis Shapovalov (CAN)
Nato: 15/04/1999 a Tel Aviv (Israele)
Best ranking: n.10; ranking attuale: n.23
Miglior risultato Australian Open: QF 2022 (Nadal); V-S: 12-8
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|3T 2023-24 (Alcaraz, Hurkacz)
|SF 2021 (Djokovic)
|QF 2020 (Carreno Busta)
Denis Shapovalov, o anche l’eterna incognita. Il canadese ha ristabilito una classifica accettabile dopo un buonissimo 2025, ritrovando la top 30 e la testa di serie negli Slam e i 1000 con stabilità. Vederlo giocare a tennis è sempre uno spettacolo, con il rovescio mancino a una mano e la delicatezza a rete propria di chi è stato baciato dagli dei del tennis. L’altro lato della medaglia è l’incapacità di trovare costanza anche all’interno dello stesso match, che spesso lo porta a perdere partite che sulla carta dovrebbero essere sue senza patemi. Per come gioca può anche puntare ai quarti di finale; per la maturità che (non) ha, non sarebbe un’enorme sorpresa vederlo perdere all’esordio.
20. Flavio Cobolli (ITA)
Nato: 06/05/2002 a Firenze
Best ranking: n.17; ranking attuale: n.22
Miglior risultato Australian Open: 3T 2024 (de Minaur); V-S: 2-2
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|3T 2025 (Zverev)
|QF 2025 (Djokovic)
|3T 2024-25 (Medvedev, Musetti)
Fu proprio l’Australian Open 2024 a lanciare Flavio Cobolli nel tennis che conta in maniera definitiva. Passando le qualificazioni in scioltezza da prima testa di serie strappò un bel terzo turno, attestandosi a un livello che ha saputo poi gradualmente aumentare fino alla top 20. È uno dei giocatori più intriganti ed enigmatici al via del primo Slam del 2026. Troverà un ulteriore salto di qualità, vedrà la top 10? Rimarrà in questa dimensione buona, non farà ulteriori strappi? Il tennis per riuscire a salire ancora, anche da un punto di vista della resistenza fisica, c’è eccome. E sul cemento, nonostante l’amore per Roma e gli Internazionali, rende al massimo. Arriverà al terzo turno, anche se Kecmanovic o Etcheverry sono avversari insidiosi, poi contro (probabilmente) Bublik ci sarà da divertirsi.
19. Tommy Paul (USA)
Nato: 17/05/1997 a Voorhees (USA)
Best ranking: n.8; ranking attuale: n.21
Miglior risultato Australian Open: SF 2023 (Djokovic); V-S: 14-6
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|QF 2025 (Alcaraz)
|QF 2024 (Alcaraz)
|4T 2023-24 (Shelton, Sinner)
Di spaventoso Tommy Paul ha il luogo di nascita, omonimo del cognome del protagonista di “Venerdì 13”. Per il resto è un giocatore leggermente sopra la norma, con un grande merito: ha probabilmente ottenuto molto più di quanto potesse fare. Ex n.8 al mondo, quarti in tre Slam su quattro, e un’incredibile semifinale proprio in Australia, tre anni fa. Non sarà mai un vincente, probabilmente, ma con il suo tennis molto americano, a cui aggiunge un tocco di variazioni sul tema appena possibile, ha saputo conquistarsi un posto in prima fila. Viene da un periodo difficile fisicamente, bisognerà vedere come risponderà al tre su cinque. Terzo turno obiettivo minimo, quarto con un po’ di impegno, immaginare di meglio al momento è difficile.
18. Francisco Cerundolo (ARG)
Nato: 13/08/1998 a Buenos Aires (Argentina)
Best ranking: n.18; ranking attuale: n.20
Miglior risultato Australian Open: 3T 2023, 2025 (Auger-Aliassime, de Minaur); V-S: 5-3
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|4T 2023-24 (Rune, Djokovic)
|2T 2023 (Lehecka)
|2T 2023-24-25
L’argentino “quasi atipico”. Perché sul cemento gioca bene quasi quanto gioca bene sulla terra, pur avendo ottenuto gli unici ottavi Slam della carriera al Roland Garros. Giocatore dall’arsenale completo, dotato di un dritto molto pesante quando giocato con i tempi giusti, Francisco Cerundolo è uno di quei nomi che in tabellone possono sempre essere pericolosi. Specie perché fino all’ultimo punto non la dà mai vinta. Il neo? Per quanto sappia battere i migliori, a volte scivola contro avversari improbabili. È un giocatore che normalmente farebbe terzo turno ad occhi chiusi, ma è meglio concedergli una buona parte di dubbio (nel suo spicchio occhio al qualificato Draxl).
17. Jiri Lehecka (RCE)
Nato: 08/11/2001 a Mlada Boleslav (Repubblica Ceca)
Best ranking: n.16; ranking attuale: n.19
Miglior risultato Australian Open: QF 2023 (Tsitsipas); V-S: 8-4
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|3T 2025 (Sinner)
|4T 2023 (Medvedev)
|QF 2025 (Alcaraz)
Con un fisico sano, di che giocatore staremmo parlando? Probabilmente di un top 10. Jiri Lehecka in un campo da tennis sa fare tutto: serve bene, ha un bel tocco a rete, è potente e mobile da fondo…in apparenza non gli manca nulla. Ogni tanto però, anche a causa di qualche distrazione di troppo, manca appuntamenti dove invece dovrebbe arrivare con comodo. Il suo primo grande risultato furono proprio i quarti in Australia nel 2023, seguiti da quelli a New York lo scorso anno. È un obiettivo che può porsi, specie sul cemento, superficie regolare dove sa esprimere al meglio il suo tennis.
Teste di serie 9-16
16. Jakub Mensik (RCE)
Nato: 01/09/2005 a Prostejov (Repubblica Ceca)
Best ranking: n.16; ranking attuale: n.18
Miglior risultato Australian Open: 3T 2025 (Davidovich Fokina); V-S: 3-2
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|2T 2025 (Rocha)
|3T 2025 (Cobolli)
|3T 2023-24 (Fritz, Borges)
Il miglior ceco, al momento. E forse per tanti anni a venire. Jakub Mensik è esploso definitivamente vincendo a Miami lo scorso anno, ma già in Australia aveva mostrato grandi cose, perdendo solo al quinto con Davidovich Fokina al terzo turno. Servizio mortifero, rovescio molto bello e anche definitivo, gli manca un po’ di continuità, un handicap anche accettabile vista la giovane età. Questi campi sono il suo habitat naturale, come ha già dimostrato, e l’intenzione è quella di poter fare ancora meglio. La testa di serie suggerisce di puntare come minimo agli ottavi, l’istinto è che gli ottavi potrebbero essere solo un gradino intermedio…ma al contempo che un’uscita prematura non va esclusa a priori. E al quarto turno con Djokovic potremmo vedere un importante passaggio verso il futuro.
15. Karen Khachanov (RUS)
Nato: 21/05/1996 a Mosca (Russia)
Best ranking: n.8; ranking attuale: n.17
Miglior risultato Australian Open: SF 2023 (Tsitsipas); V-S: 20-9
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|QF 2019, 2023 (Thiem, Djokovic)
|QF 2021, 2025 (Shapovalov, Fritz)
|SF 2022 (Ruud)
Almeno quarti di finale in tutti gli Slam, varie settimane in top 10, ma non ne parla mai nessuno. Karen Khachanov ha vissuto all’ombra dei grandi della sua generazione, in primis i connazionali Medvedev e Rublev. Eppure è un manifesto di continuità, questo sarà il suo 27esimo Slam consecutivo (dallo US Open 2018 in poi) tra le teste di serie, uno che arriva sempre dove deve. Con un tennis che nelle giornate di grazia è difficile da contenere, pur non essendosi mai staccato da qualche errore di troppo dovuto al “tirare troppo senza pensare”. Alla luce di ciò, nel rispetto del proprio dovere, è giusto aspettarselo agli ottavi di finale almeno. E lì, semplicemente, dovrebbe esserci Sinner.
14. Alejandro Davidovich Fokina (SPA)
Nato: 05/06/1999 a Rincon de la Victoria (Spagna)
Best ranking: n.14; ranking attuale: n.15
Miglior risultato Australian Open: 4T 2025 (Paul); V-S: 7-5
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|QF 2021 (Zverev)
|3T 2023, 2025 (Rune, Fritz)
|4T 2020, 2022 (Zverev, Berrettini)
Alejandro Davidovich Fokina, reduce dalla miglior stagione della carriera ma ancora con un vuoto importante: non ha vinto il primo titolo, pur avendo finito la stagione tra i primi 15 del mondo nel 2025. E con l’unico ottavo Slam trovato proprio all’Australian Open, perso per stanchezza contro Paul. È un giocatore completo, godibile, che può scambiare molto a lungo da fondo e sa come chiudere anche il punto a rete in maniera non banale. Il tempo per un altro quarto Slam, dopo la netta sconfitta a Parigi cinque anni fa, potrebbe essere maturo. Ma probabilmente non in Australia.
13. Andrey Rublev (RUS)
Nato: 20/10/1997 a Mosca (Russia)
Best ranking: n.5; ranking attuale: n.14
Miglior risultato Australian Open: QF 2021, 2023, 2024; V-S: 20-9
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|QF 2020, 2022 (Tsitsipas, Cilic)
|QF 2023 (Djokovic)
|QF 2017, 2020, 2022, 2023
Il secondo miglior Slam, con tre quarti di finale in quattro anni, della carriera di Andrey Rublev. Che cerca ancora la prima semifinale Major, clamorosamente mancata ben dieci volte. Viene da un anno difficile, il primo chiuso fuori dalla top 10 dal 2020, e senza qualificazione alle ATP Finals. Quella versione completa, costante, sempre in fondo del russo si è un po’ persa. Neanche l’aiuto di Marat Safin è bastato per riattivare il miglior Rublev, che rimane ancora un po’ troppo attaccabile dal lato del rovescio. Gli ottavi sono un obiettivo sicuramente alla portata, ma la fiducia scarseggia…e Arnaldi al primo turno potrebbe giocargli uno scomodo tiro mancino.
12. Casper Ruud (NOR)
Nato: 22/12/1998 a Oslo (Norvegia)
Best ranking: n.2; ranking attuale: n.13
Miglior risultato Australian Open: 4T 2021 (Rublev); V-S: 8-6
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|F 2022-23 (Nadal, Djokovic)
|2T 2022, 2023, 2024
|F 2022 (Alcaraz)
Non ha mai brillato particolarmente in Australia, il buon Casper Ruud. E viene da un 2025 che, non fosse stato per la magica settimana di Madrid che lo ha visto vincere il suo primo 1000, ne ha decurtato un certo tipo di ambizioni. Contando anche le brutte impressioni avute nei tornei di avvicinamento all’Australian Open 2026, dove esordirà contro Mattia Bellucci in un match per nulla scontato. Rimane un giocatore di prima fascia, solido, temibile…ma anche in un periodo tutt’altro che positivo. Dove può arrivare? Verrebbe da dire quantomeno agli ottavi, ma l’impressione è che una prestazione concreta del funambolico Bellucci, mancino che non dà ritmo, potrebbe regalargli un brutto esordio. Con tendenze da incubo.
11. Daniil Medvedev (RUS)
Nato: 11/02/1996 a Mosca (Russia)
Best ranking: n.1; ranking attuale: n.12
Miglior risultato Australian Open: F 2021, 2022, 2024 (Djokovic, Nadal, Sinner); V-S: 28-9
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|QF 2021 (Tsitsipas)
|SF 2023-24 (Alcaraz)
|W 2021 (vs Djokovic)
E se fosse arrivato il momento? Se Daniil Medvedev fosse pronto a vincere in Australia? Due indizi non fanno una prova, ma negli ultimi quattro tornei ha raccolto due vittorie e un quarto di finale, un chiaro segnale che qualcosa si sta muovendo, anche grazie a un nuovo staff tecnico. Deve riscattare un 2025 privo di soddisfazioni, con una sola vittoria in quattro Slam e troppe delusioni per un giocatore della sua caratura. Non snaturerà il suo gioco, quello è poco ma sicuro, ma c’è quasi la sensazione che abbia ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Da un punto di vista fisico quanto tecnico. E, sul cemento, il miglior Medvedev ha il diritto (forse anche il dovere) di non temere nessuno. La risposta alla domanda iniziale, per quanto ci riguarda, è un grande sì! Dopo tre finali perse Daniil può vincere l’Australian Open.
10. Alexander Bublik (KAZ)
Nato: 17/06/1997 a Gatcina (Russia)
Best ranking: n.10 (attuale)
Miglior risultato Australian Open: 2T 2017, 2021, 2022; V-S: 5-7
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|QF 2025 (Sinner)
|4T 2023 (Rublev)
|4T 2025 (Sinner)
Inutile nascondersi, il kazako è uno dei nomi più attesi in questo Australian Open. Alexander Bublik per la prima volta sarà testa di serie alta in uno Slam, al n.10, al primo torneo da top 10. Sembra aver finalmente radicalizzato il suo gioco, mettendo il talento puro, il gran servizio e la potenza da fondo al servizio della vittoria, non più soltanto dello spettacolo. Ha raggiunto almeno il quarto turno in due degli ultimi 3 Slam, in entrambi ha perso poi contro Sinner. A Melbourne non ha mai vinto più di una partita nella stessa edizione, quasi come se fosse una maledizione da spezzare. L’anno è di certo quello giusto, e gli indizi ci sono tutti. Può puntare a un secondo quarto di finale Major. Forse deve.
9. Taylor Fritz (USA)
Nato: 28/10/1997 a Rancho Santa Fe (USA)
Best ranking: n.4; ranking attuale: n.9
Miglior risultato Australian Open: QF 2024 (Djokovic); V-S: 16-9
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|4T 2024 (Ruud)
|SF 2025 (Alcaraz)
|F 2024 (Sinner)
Chi è Taylor Fritz al momento? Un grosso enigma. L’americano, dopo un 2024 stellare con la finale allo US Open e alle ATP Finals, chiuso al n.4 del mondo, non è riuscito a ripetersi nel 2025. Che ha concluso anche con qualche problema fisico, che ha rivelato non essere poi così banale. Per un giocatore che basa tutto il proprio gioco sul servizio e il pressing da fondo questo potrebbe essere un ostacolo non indifferente. Normalmente un tennista della caratura dell’americano dovrebbe puntare quantomeno ai quarti di finale. In questa situazione, tra fiducia e problemi fisici, sarebbe onestamente chiedere troppo. Il tabellone gli propone, almeno fino al terzo turno, un cammino fattibile. Lì potrà trarre le prime somme, ma tra i primi 10 è quello di cui fidarsi di meno.
Teste di serie 1-8
8. Ben Shelton (USA)
Nato: 09/10/2002 a Atlanta (USA)
Best ranking: n.5; ranking attuale: n.8
Miglior risultato Australian Open: SF 2025 (Sinner); V-S: 11-3
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|4T 2025 (Alcaraz)
|QF 2025 (Sinner)
|SF 2023 (Djokovic)
Tre partecipazioni in Australia, una semifinale e un quarto di finale. Ben Shelton quando arriva a Melbourne e legge la scritta dell’Australian Open trova il suo miglior tennis. Per la prima volta, però, sarà tra gli indiziati speciali: testa di serie n.8, uno dei giocatori da battere, uno dei migliori. Sa gestire la pressione, è un ragazzo che gronda autostima e non si lascia impressionare, giocando un tennis tutto muscoli, ma spesso godibile. Il suo servizio, quando imbrocca la giornata giusta, rende i turni di battuta poco più che una mera formalità. Potrà subito saggiare il proprio stato contro un avversario scomodo quale Humbert, anche lui mancino, e da lì calibrare le ambizioni. Di base, almeno i quarti di finale. Se dovesse arrivarci, darebbe motivo di pensare anche a qualcosa di più. Ma perdesse all’esordio contro il francese non sarebbe il caso di manifestare sorpresa eccessiva.
7. Felix Auger-Aliassime (CAN)
Nato: 08/08/2000 a Montreal (Canada)
Best ranking: n.5; ranking attuale: n.7
Miglior risultato Australian Open: QF 2022 (Medvedev); V-S: 13-6
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|4T 2022, 2024 (Nadal, Alcaraz)
|QF 2021 (Berrettini)
|SF 2021, 2025 (Medvedev, Sinner)
Il quarto di finale del 2022, per quanto sprecato contro Medvedev, fu un primo manifesto della grande crescita di Felix Auger-Aliassime, che chiuse poi l’anno in top 10. Sembrava un avvento definitivo, che non è mai arrivato…salvo una sorprendente ripresa del canadese ad alti livelli nel 2025, entrando addirittura in top 5 (secondo nella storia della sua nazione dopo Raonic). Il suo gioco si applica d’altronde a qualsiasi superficie: gran servizio, dritto pulito e pesante, buon rovescio in rimessa e soprattutto alte capacità difensive. Il cemento è di certo il campo che più lo esalta, ma il sorteggio non è stato clemente, con Tien e Medvedev tra terzo turno e ottavi come insidie per nulla trascurabili. Il quarto turno deve essere il minimo per lui, ma forse in quest’occasione sarà anche il massimo.
6. Alex de Minaur (AUS)
Nato: 17/02/1999 a Sydney (Australia)
Best ranking: n.6 (attuale)
Miglior risultato Australian Open: QF 2025 (Sinner); V-S: 18-8
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|QF 2024 (Zverev)
|QF 2024 (Djokovic)
|QF 2020, 2024, 2025
Il padrone di casa, il più grande australiano dai tempi di Lleyton Hewitt. Alex de Minaur arriva all’Australian Open 2026 da n.6 al mondo, con due quarti di finale Slam nel 2025 e la semifinale alle ATP Finals. Una consapevolezza di eccellenza che si riflette anche nel suo gioco, sempre più solido e preciso, quasi massacrante per gli avversari. Non ha un colpo definitivo, o un’arma che basti da sola a vincere le partite, ma sa come fare la differenza. Il tabellone gli propone subito un avversario più che ostico come Berrettini, ma l’impressione è che anche il miglior Matteo del momento (non in assoluto) possa arginare fino a un certo punto Demon. I quarti di finale sono un traguardo che ha l’obbligo di tagliare…ma occhio a Bublik. Pensare a una semifinale è poco più che un sogno d’estate australiana.
5. Lorenzo Musetti (ITA)
Nato: 03/03/2002 a Carrara
Best ranking: n.5 (attuale)
Miglior risultato Australian Open: 3T 2025 (Shelton); V-S: 3-4
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|SF 2025 (Alcaraz)
|SF 2025 (Djokovic)
|QF 2025 (Sinner)
Il secondo italiano più forte, che sarebbe il primo nella maggior parte delle altre nazioni. Lorenzo Musetti arriva all’Australian Open con il vento in poppa, cosciente di essere uno degli uomini più temuti, un avversario da battere. Lo Slam Down Under è l’unico in cui non ha ancora raggiunto i quarti di finale, e onestamente sembra solo una mera questione di tempo. Il suo tennis, spettacolare, tra i più belli da vedere, è diventato via via sempre più efficace, sempre più vincente. Essere n.5 al mondo regala maggiori pressioni e responsabilità, ma la netta impressione è che l’azzurro sappia come reggerle. Deve puntare alla seconda settimana, di meno sarebbe ingiusto. I quarti sono alla portata? Assolutamente sì, ma le condizioni fisiche (a suo dire non preoccupanti) vanno comunque tenute d’occhio. Già l’esordio contro Collignon può essere un ottimo crash test.
4. Novak Djokovic (SER)
Nato: 22/05/1987 a Belgrado (Serbia)
Best ranking: n.1; ranking attuale: n.4
Miglior risultato Australian Open: W x10; V-S: 99-10
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|W x3
|W x7
|W x4
L’eterno cannibale, il dieci volte campione in Australia e 24 Slam. Novak Djokovic ha ancora fame, l’intenzione di fermarsi è ben lontana. Ma il 2025 gli ha sbattuto in faccia una cruda verità: può ancora battere i migliori, può arrivare in fondo…ma non riesce più a vincere. Contro Sinner e Alcaraz, al meglio dei cinque set, il serbo non regge più. Il suo tennis rimane costante, perfetto in difesa e definitivo in attacco…ma quest’anno le primavere saranno 39. Tante, forse troppe. Eppure è ancora lì, n.4 del mondo, con un tabellone che fino agli ottavi non presenta molti problemi. La sorpresa può essere sempre dietro l’angolo, ma l’impressione è che Djokovic possa puntare senza problemi, e senza eccessi di autostima, ai quarti di finale. Vincere? Onestamente sarebbe troppo.
3. Alexander Zverev (GER)
Nato: 20/04/1997 ad Amburgo (Germania)
Best ranking: n.2; ranking attuale: n.3
Miglior risultato Australian Open: F 2025 (Sinner); V-S: 31-10
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|F 2024 (Alcaraz)
|4T 2017, 2021, 2024
|F 2020 (Thiem)
Il 2025 di Alexander Zverev è finito all’inizio. Non è un (brutto) tentativo di ossimoro, ma un dato di fatto: dalla sconfitta in finale all’Australian Open contro Sinner il tedesco non è stato più lo stesso. La delusione, data soprattutto dall’incapacità di fare partita, di essere un avversario all’altezza dell’azzurro, è stata la vera protagonista della stagione di Sasha. Che ha chiuso da n.3, certo (e abbiamo analizzato le cause nel dettaglio), ma ben lontano dai primi due del mondo…e soprattutto dal suo miglior tennis. Rimane un colpitore formidabile da fondo campo, bellissimo con il rovescio, che gli permette spesso e volentieri di comandare il gioco, ma la troppa passività si sta rivelando sempre più una condanna. La sua testa di serie gli pone quasi come obbligo l’approdo alle semifinali. Il tabellone fino ai quarti sembra anche strizzargli l’occhio…ma che Zverev vedremo a Melbourne? L’indomito del 2024, vincente e sognatore, o l’opaco sconfitto del 2025, che potrebbe uscire anche nei primi due turni? La partita con Diallo all’esordio darà tante risposte. Ma, per noi, prima dei quarti non saluterà Melbourne Park.
2. Jannik Sinner (ITA)
Nato: 16/08/2001 a Sesto Pusteria
Best ranking: n.1; ranking attuale: n.2
Miglior risultato Australian Open: W 2024-25 (vs Medvedev, Zverev); V-S: 22-4
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|F 2025 (Alcaraz)
|W 2025 (vs Alcaraz)
|W 2024 (vs Fritz)
Il bicampione in carica, il grande favorito, l’uomo da battere. Jannik Sinner arriva in pompa magna a Melbourne Park, con un obiettivo non da poco: diventare il terzo nella storia a vincere per tre volte di fila l’Australian Open dopo Roy Emerson e Novak Djokovic. I mezzi per farlo, senza girarci intorno, ci sono tutti. Il tennis meccanico di Sinner, che diventa una sentenza quando la pallina si fa più calda e i punti contano, è una garanzia di successo. Soprattutto sui campi in cemento, più regolari, come quelli di Melbourne Park dove ha vinto il suo primo Slam. Avrà due primi turni non impossibili, con un interessante scontro con Fonseca all’orizzonte che il mondo del tennis spera di vedere. È il grande favorito alla vittoria finale, ma forse è per lui arrivato il momento di abdicare.
1. Carlos Alcaraz (SPA)
Nato: 05/05/2003 a Murcia (Spagna)
Best ranking: n.1 (attuale)
Miglior risultato Australian Open: QF 2024-25 (Zverev, Djokovic); V-S: 11-4
Migliori risultati altri Slam:
|Roland Garros
|Wimbledon
|US Open
|W 2024-25 (vs Sinner, Zverev)
|W 2023-24 (vs Djokovic)
|W 2022, 2025 (vs Ruud, Sinner)
Sinner che abdica? Sì, ma solo in favore di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo non ha mai raggiunto la semifinale all’Australian Open, ma arriva nel 2026 con un obiettivo importante: diventare il più giovane a completare il Career Grand Slam. Gli indizi ci sono sicuramente tutti, il suo tennis cresce a vista d’occhio in termini di qualità e affidabilità, costanza e sicurezza. È il n.1 al mondo, il tabellone non propone insidie eccessive ed è difficile immaginare un blackout troppo grave da parte sua (lo US Open 2024 è lontano, per intenderci). La carta, il cuore dice Sinner per molti. Ma, per questo Australian Open 2026, sarebbe saggio prendere in considerazione Carlos Alcaraz. Che sarà il primo a giocare in sessione serale dei big, contro il padrone di casa Walton. Un battezzo australiano contro un australiano. Di buon auspicio.