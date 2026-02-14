WTA Dubai, il tabellone: Paolini nel quarto di Gauff. Rybakina e Anisimova le prime due favorite

Domenica 15 febbraio si inizierà con i primi turni del tabellone principale al Dubai Duty Free Tennis Championships, secondo WTA 1000 stagionale. La finale è programmata per sabato 21, giornata che vedrà sfidarsi le due superstiti del tabellone a 56 giocatrici. Il montepremi del torneo ammonta a 4.088.211 dollari americani e la prima favorita per accaparrarseli sarà Elena Rybakina, campionessa recente dell’Australian Open e numero 3 al mondo. Con Aryna Sabalenka e Iga Swiatek fuori dai giochi – hanno dato forfait alla vigilia –, la kazaka punterà ad affermarsi per la prima volta nell’evento che la vide finalista nel 2020.

Ponendo invece l’attenzione sui colori azzurri, Jasmine Paolini è insignita della sesta testa di serie e perciò potrà beneficiare di un bye. Al suo esordio la trentenne toscana sfiderà Alexandra Eala o una qualificata. Una vittoria la catapulterebbe direttamente agli ottavi, dove affronterebbe con grande probabilità o Linda Noskova, oppure la recente campionessa del 250 di Cluj-Napoca, Sorana Cirstea. Ai quarti, poi, l’azzurra incrocerebbe la racchetta con una tra Coco Gauff (n. 3 del seeding), Emma Navarro, la fresca semifinalista a Doha Jelena Ostapenko (oltre che vincitrice a Dubai nell’edizione 2022), Elise Mertens o Anna Kalinskaya, che Jas batté nella finale di questo torneo nel 2024.

In un’eventuale semifinale ecco che le si potrebbero porre davanti Rybakina, la due volte campionessa di questo torneo Elina Svitolina (2017 e 2018), la vincitrice del 2019 Belinda Bencic, la fresca finalista a Doha Karolina Muchova o altre tenniste insidiose come Paula Badosa, Emma Raducanu o Sara Bejlek, rivelazione delle ultime settimane.

In tabellone ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, brava a superare le qualificazioni vincendo due partite al parziale decisivo a seguito della durissima cavalcata in Qatar.

La parte bassa è invece presidiata da Amanda Anisimova, sorteggiata nello stesso quarto di Mirra Andreeva, campionessa uscente. La teenager siberiana prima però dovrà uscire indenne da una porzione di tabellone ostica. La neo-top 10 e finalista a Doha Victoria Mboko, che giusto pochi giorni fa l’ha battuta nel primo 1000 stagionale, potrebbe infatti essere la sua avversaria agli ottavi di finale.

Jessica Pegula è infine la quarta favorita per arrivare in semifinale. Ekaterina Alexandrova sarà la sua rivale principale in questa fetta di tabellone. Molte altre tenniste saranno però agguerrite per cercare di rubare alla statunitense e alla russa il posto nel penultimo atto. Tra queste, la finalista uscente Clara Tauson, la giovanissima Iva Jovic, la semifinalista a Doha Maria Sakkari, Qinwen Zheng, Diana Shnaider o anche Sofia Kenin.

Ottavi di finale teorici

[1] E. Rybakina – [15] K. Muchova

[7] E. Svitolina – [9] B. Bencic

[3] C. Gauff – [14] E. Navarro

[6] J. Paolini – [10] L. Noskova

[8] E. Alexandrova – [12] C. Tauson

[4] J. Pegula – [16] I. Jovic

[5] M. Andreeva – [11] V. Mboko

[2] A. Anisimova – [13] L. Samsonova



