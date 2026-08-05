WTA Toronto: rientro vincente per Sabalenka. Bartunkova regola Tauson, bene Kalinskaya

Ordinaria amministrazione per le migliori tenniste nel loro esordio al National Bank Open presented by Rogers. Dopo le vittorie di Iga Swiatek e Marta Kostyuk, e il successo un po’ più sofferto di Elina Svitolina, in chiusura di giornata è scesa in campo la numero 1 del mondo, Aryna Sabalenka. Andiamo quindi a vedere come si sono risolte le ultime sfide andate in scena martedì 4 agosto.

[1] A. Sabalenka b. [Q] M. Uchijima 6-3 6-3

“Voglio solo ubriacarmi e dimenticarmi del tennis”. L’avevamo lasciata così Aryna Sabalenka, uscita agli ottavi di finale di Wimbledon contro Naomi Osaka. Dopo due swing, uno su terra e l’altro su erba, nei quali la bielorussa non ha raggiunto nemmeno una finale, e un periodo di pausa in cui ha anche inaugurato un circolo a Minsk, ora Sabalenka è tornata in campo in Canada, dove aveva raggiunto il penultimo atto nel 2021. All’esordio Aryna si è sbarazzata per la seconda volta su altrettanti testa a testa di Moyuka Uchijima, con un doppio 6-3. Nonostante lo svantaggio di 0-2 nel parziale inaugurale, e i due break subiti a inizio seconda frazione, la prima testa di serie del torneo ha disposto piuttosto tranquillamente della qualificata nipponica.

“Sono tornata più fresca mentalmente”, ha dichiarato la numero 1 del mondo – che in questo torneo potrebbe perdere lo scettro – ai microfoni di Tennis Channel dopo la partita. “Mi sento pronta per ripartire, ho lavorato dalla mattina alla sera. Là fuori mi voglio sentire affamata e voglio godermi la lotta, sperando di poter mettere insieme un buon momento di forma in vista dello US Open”, dove ricordiamo che giocherà il doppio misto con Novak Djokovic prima di difendere i titoli nel singolare conquistati nel 2024 e nel 2025. Tornando però a Toronto, ora Aryna se la vedrà con la cinese Shuai Zhang per un posto agli ottavi.

Bartunkova supera Tauson. Kalinskaya vince una lotta, Siniakova si ritira

Continua l’ottimo periodo di Nikola Bartunkova, che di recente si era spinta fino al terzo turno a Wimbledon. In Canada, dopo aver battuto la tennista di casa Bianca Andreescu all’esordio, la giovane tennista ceca ha superato anche Clara Tauson, che arrivava dalla sconfitta contro Elisabetta Cocciaretto a Washington. Con un 6-3 6-4 più equilibrato di quanto possa sembrare, Bartunkova dimostra ancora una volta di saperci fare contro le prime 30 della classifica, con le quali ha ora un bilancio di 6 vittorie e solamente 4 sconfitte. Se la danese, poco concreta in battuta, uscirà dalla top 40 a seguito di questo torneo, la ceca molto probabilmente ci entrerà, dato che ora figura al 40esimo posto nel ranking live. Ma il suo torneo non è ancora finito. Ora Bartunkova sfiderà Amanda Anisimova al terzo turno.

Prosegue anche il cammino di Anna Kalinskaya, che allo US Open si è segnata per giocare il doppio misto con Lorenzo Musetti. La tennista russa ha superato con un combattuto 6-2 6-7(3) 6-4, in quasi tre ore di gioco, l’americana McCartney Kessler, che nel set decisivo si era trovata per due volte avanti di un break. Nonostante i 12 doppi falli, Kalinskaya avanza nel torneo, dove adesso giocherà contro la connazionale Diana Shnaider. La ceca Katerina Siniakova si è invece ritirata per un infortunio sul punteggio di 6-7(1) 6-0 5-2 in favore della sua avversaria, Kamilla Rakhimova. L’uzbeka sarà opposta al terzo turno alla statunitense Jessica Pegula o alla polacca Magdalena Frech.