Simona Halep sceglie Darren Cahill fino alla fine della sua carriera

Simona Halep conferma Darren Cahill come coach fino al termine della sua carriera

Dopo l’esordio nella panchina di Simona Halep, Darren Cahill è stato confermato coach della tennista rumena.

La notizia non sorprende, quello che sorprende è la decisione da parte della stessa Halep di mantenere l’intero team fino alla fine della sua carriera. Cahill ha un vissuto da tennista, ma soprattutto da allenatore: ha infatti allenato Llyeton Hewitt e Andrè Agassi, entrambi divenuti numero uno sotto la guida del celebre allenatore. Speriamo che sia di buon auspicio per Simona, che saluta un 2016 non particolarmente brillante.