AO day 6: Nadal-Zverev è il piatto forte, in campo anche Serena e Raonic

Australian Open 2017 (disegno Fabio Palatucci)

Tutti gli occhi sono puntati sullo scontro generazionale tra Rafael Nadal e Alexander Zverev. Serena Williams sarà impegnata in un derby americano contro Nicole Gibbs. Milos Raonic sfida Gilles Simon. Dimitrov-Gasquet e Thiem-Paire promettono spettacolo

Nella sesta giornata degli Australian Open si disputano i match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni di singolare maschile e femminile, delineando così il quadro completo degli ottavi di finale. Ad inaugurare il programma della Rod Laver Arena all’una di notte ci sarà la vincitrice delle WTA Finals e testa di serie n.6 di Singapore Dominika Cibulkova opposta alla mancina russa Ekaterina Makarova. A seguire sarà il turno della 22 volte campionessa Slam Serena Williams contro la connazionale Nicole Gibbs, n. 92 del ranking WTA. Rafael Nadal e Alexander Zverev chiuderanno il programma diurno in quello che è il match più atteso della giornata. Nella sessione notturna, che inizierà alle 9, ci sarà spazio prima per la beniamina di casa Daria Gavrilova, opposta alla svizzera Timea Bacsinszky; successivamente giocheranno Richard Gasquet e Grigor Dimitrov, in quello che si prospetta come un match particolarmente spettacolare.

Sulla Margaret Court Arena ci si aspetta una pioggia di highlights da Dominic Thiem e Benoit Paire nel secondo match e una battaglia all’ultimo sangue tra Johanna Konta e Caroline Wozniacki. Nella serata australiana – anche in questo caso non prima delle 9 – Gael Monfils sfida il veterano tedesco Philipp Kohlschreiber, mentre Karolina Pliskova, testa di serie numero 5 del tabellone femminile, dovrà stare attenta alla spregiudicatezza della giovane lettone Jelena Ostapenko. Sull’Hisense Arena, non prima delle 2, il piccolo David Goffin sfiderà il gigante Ivo Karlovic. Milos Raonic, testa di serie n.3 del tabellone, chiuderà il programma su questo campo contro il sempre pericoloso transalpino Gilles Simon.

Qui il programma completo