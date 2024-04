Machac pronto al grande salto: “Giocare con Sinner mi ha fatto capire il livello dei migliori”

Tomas Machac si è presentato al Mutua Madrid Open 2024 in un ottimo stato di forma, conscio di poter fare molto bene sulla terra battuta, superficie a lui familiare durante il corso della sua giovane carriera. Reduce dalla vittoria sul finlandese Ruusuvuori il tennista ceco è in attesa di affrontare Ben Shelton, con cui non ci sono precedenti.

Il classe 2000 è una stella nascente del firmamento tennistico; il suo potenziale in questa stagione si è visto a Miami, dove ha raggiunto i quarti di finale perdendo contro Sinner. Arrivato a Madrid dopo aver superato qualche disagio fisico patito a Barcellona, Machahc vuole dimostrare di essere un giocatore totale, capace di imporsi nella top-50, in attesa di obbiettivi più grandi. Nel frattempo il ceco ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito di tennis spagnolo Puntodebreak, circa il suo stato di forma e gli obiettivi di questa stagione

Congratulazioni per la vittoria, Tomas. Come ti trovi qui a Madrid, con quel fattore speciale di altitudine sul livello del mare e che differenza senti rispetto a Barcellona, ​​da dove vieni? Pensi che il tuo gioco possa adattarsi bene alla terra battuta?

Le condizioni sono piuttosto veloci qui. Fin dall’inizio della partita mi sono sentito molto bene, ho giocato con fiducia. Mi sono adattato bene e penso di aver giocato una grande partita.

Il tuo livello di gioco in questa stagione è molto alto e tu sei una delle stelle dell’anno. Quali obiettivi principali ti sei prefissato per il 2024?

Non voglio esercitare pressioni su me stesso per creare aspettative specifiche. Cerco semplicemente di essere un tennista migliore ogni giorno, di trovare un modo per progredire continuamente e acquisire quel ritmo che mi permette di dominare le partite ed essere quello che detta il gioco.

Uno dei momenti salienti della tua carriera, finora, è stato il duello con Jannik Sinner a Miami. Come lo ricordi e che sensazioni hai provato giocando con uno dei migliori al mondo?

Era qualcosa di speciale, questo è certo. È stata una partita importante per me perché mi ha permesso di rendermi conto della velocità con cui giocano i migliori al mondo e quale livello di precisione devi raggiungere per poter competere con loro. È il miglior tennista che abbia mai affrontato. Sono riuscito a lottare bene nel primo set, ma poi mi ha superato. Traggo cose molto positive da quella partita, mi ha fatto imparare molto e lavorare di più per accorciare quella distanza.

Il tennis ceco è in un buon momento, con giovani talenti in ascesa e una generazione che può portare gioia. I Giochi Olimpici sono un evento che ti rende particolarmente entusiasta di competere quest’anno? Lo hai pianificato sul tuo calendario?

Sarebbe fantastico far parte di un evento come i Giochi Olimpici. Non ci ho pensato ancora troppo perché ci sono molti tornei prima, ma sarei sicuramente molto entusiasta di essere lì.