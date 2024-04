Italiani in campo oggi venerdì 26 aprile: Musetti e Paolini all’esordio, Darderi e Bronzetti sfida dura. Quote, orari e dove vederli

Giorno di secondi turni maschili e femminili al Mutua Madrid Open. Due azzurri e due azzurre saranno impegnati nel loro incontro valevole per un posto tra i migliori trentadue del torneo. Lorenzo Musetti calcherà per primo il campo numero 7 alle ore 11 e sfiderà quel Seyboth Wild che nel lontano 2018 lo sconfisse in finale allo US Open junior. Ricordi lontani. Dopo quasi sei anni entrambi sono cambiati molto e secondo bet365 il favorito sarà il tennista toscano. La sua vittoria è data a 1.53, quella del suo avversario a 2.50. Confidiamo che il pronostico fili liscio e che Lorenzo riesca a ingranare bene in questo secondo Masters 1000 stagionale sul rosso dopo il positivo ottavo di finale a Montecarlo.

Allo stesso orario di Musetti apriranno le danze nel Manolo Santana Stadium Lucia Bronzetti ed Elena Rybakina, recentissima campionessa a Stoccarda. Le due si sfideranno per la prima volta e, chiaramente, il successo della tennista kazaka domina i siti di scommesse. La posta in palio per il suo proseguo al terzo turno è di 1.07 su better. Lucia, invece, rincorre da lontano con 8.60. La partita sarà durissima, ma se il tennis mostrato dall’azzurra sarà simile a quello sciorinato contro Gracheva al primo turno, potrà uscire un match sicuramente più combattuto delle quote.

La terza forza tricolore che giocherà il suo incontro quest’oggi è la numero 1 d’Italia Jasmine Paolini. Alle 12:30 circa la toscana incrocerà la racchetta, sul campo 5, con la 18enne Victoria Jimenez Kasintseva, numero 335 al mondo, vittoriosa al primo turno su Lin Zhu. Sarà il primo testa a testa tra le due e su eurobet la vittoria di Jasmine varrà 1.14 contro i 5.50 della tennista proveniente dall’Andorra.

Ultimo in ordine cronologico tra gli azzurri impegnati in questa giornata è Luciano Darderi. Quest’ultimo, dopo l’incredibile successo ai danni di Gael Monfils, dovrà cercare di scardinare le certezze della dodicesima forza del seeding Taylor Fritz, mai sfidata prima nel circuito. Giocheranno il quarto match sul campo 3 – attorno alle 15:30 – e il favorito per staccare il pass per il terzo turno è lo statunitense. Su GoldBet la sua vittoria sarà pagata 1.48 la posta messa in palio, mentre la quota dell’azzurro ammonta a 2.65. L’incontro sarà molto interessante. Occhi puntati su Darderi contro un top player che però ha forse nella terra battuta un altro insidioso rivale.

Tutti i match saranno visibili in tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre in streaming si potranno seguire su NOW.

Italiani in campo venerdì 26 aprile