AO: c’è posta per… Jo-Wilfried Tsonga!

Une bella sorpresa per Tsonga a Melbourne. Per lui, una lettera dalla raccattapalle che, vittima di un malore l’anno scorso, lo ringrazia di averla aiutata a lasciare il campo

Con l’avvento di internet e le email, abbiamo sempre meno il piacere di ricevere posta scritta di pugno. Ebbene, Jo-Wilfried Tsonga è ancora tra i fortunati a cui viene recapitata una missiva “vecchia maniera”, manoscritta, su un bel biglietto dai temi floreali.

La mittente è Giuliana, la raccattapalle che, l’anno scorso, proprio a Melbourne, durante il match di secondo turno tra Jo-Wilfried Tsonga e Omar Jasika, si era sentita male. Il francese, vedendo che la ragazzina stava piangendo, non aveva esitato ad avvicinarsi per chiederle cosa stesse succedendo, per poi accompagnarla all’uscita del campo.

Giuliana si è dimostrata alquanto grata del bel gesto del francese e, ad un anno dall’accaduto, alcuni giorni fa, ha inviato una lettera a Jo per ringraziarlo di esserle venuto in aiuto. Tsonga, a sua volta, ha ringraziato la ragazza via Twitter: