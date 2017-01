Les Petits As, trionfa Luca Nardi: è il nuovo campione under 14

Luca Nardi e Maria Timofeeva a Les Petits As 2017

Gioia azzurra allo storico torneo giovanile di Tarbes, dove il pesarese si è imposto in singolare e in doppio sui pari età provenienti da ogni nazione (tra cui anche il figlio di Bjorn Borg!)

Il “piccolo asso” del 2017 parla italiano. A quattro anni dal successo di Samuele Ramazzotti, primo campione italiano nella storia del torneo, è il marchigiano Luca Nardi a sollevare la coppa del Les Petits As, uno dei tornei internazionali under 14 di maggior rilievo. L’adolescente di Pesaro si è imposto sulla concorrenza internazionale cedendo un solo set in tutto il torneo, sconfiggendo tra gli altri la testa di serie numero 1 Holger Vitus Rune (norvegese) e, in finale, il serbo Hamad Medjedovic, testa di serie numero 3. Nardi, nato il primo gennaio del 2003, ha ottenuto il massimo da questa sua seconda apparizione al torneo di Tarbes, primeggiando anche nel tabellone di doppio al fianco di Alessio Tramontin.

“Principessa” del femminile è stata la russa Maria Timofeeva, che come Nardi ha primeggiato in entrambe le specialità. Tra gli altri italiani in gara in questa trentacinquesima edizione del torneo, altri due nel maschile più tre nel femminile, da segnalare la finale di doppio raggiunta dalla coppia formata da Lisa Pigato e Matilde Paoletti e la sconfitta al primo turno di Giorgio Tabacco, resa peculiare dal suo avversario. Ad eliminare l’azzurro è stato Leo Borg, figlio dell’indimenticabile campione svedese. Nonostante il patrimonio genetico Borg Jr. – che in campo ha mostrato un caratterino più simile a quello di McEnroe che a quello del padre – non è andato oltre il turno successivo, ma alla tenera età di tredici anni si è già trovato a dover firmare qualche autografo.