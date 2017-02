Coppa Davis, oggi il sorteggio. Barazzutti: “Siamo solidi” (Cocchi)

Coppa Davis, oggi il sorteggio. Barazzutti: “Siamo solidi” (Federica Cocchi, Gazzetta dello Sport)

Oggi è il giorno del sorteggio a Buenos Aires dove l’Italia affronta da domani l’Argentina campione in carica per il primo turno del World Group. Dopo la pioggia è tornato il sole ma anche un caldo umido con temperature vicine ai 30 gradi. Gli azzurri guidati da Corrado Barazzutti, che ha lasciato la panchina della Fed Cup per dedicarsi esclusivamente alla Davis, si sono allenati sulla terra rossa del Parque Sarmiento. «Siamo qui da domenica scorsa — ha detto Barazzutti —, i ragazzi si stanno allenando con grande intensità per questa sfida molto importante. Saremo sicuramente pronti per dare il meglio. Abbiamo una squadra importante, solida, che pub far risultato contro qualunque avversario».

Un leggero favore del pronostico è dalla parte dell’Italia che si presenta con la formazione «tipo» a partire da Fabio Fognini, grande protagonista della vittoria dell’Italia nel 2014 a Mar del Plata, quando vinse i due singolari e il doppio in coppia con Simone Bolelli. L’Argentina invece non potrà contare su Juan Martin Del Potro, che ha scelto di iniziare la stagione più avanti per curare meglio il polso malconcio, e nemmeno su Delbonis. Il capitano Orsanic, che ha perso pure Zeballos, ha però avuto buone sensazioni dopo l’allenamento di Diego Schwartzman, in dubbio per un problema muscolare. Gli argentini si sono presi la rivincita di Mar Del Plata lo scorso luglio a Pesaro, in una delle tappe della cavalcata che li ha portati a conquistare la Davis. Sei mesi fa non c’era Simone Bolelli, fermo per l’infortunio al ginocchio sinistro. Bolelli dovrebbe giocare in doppio con Fognini, con cui ha vinto l’Australian Open in coppia due anni fa (…)