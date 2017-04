Come si assegnano le due wild card americane per il Roland Garros

Da quest'anno l'USTA ha aperto ai tornei ATP, che pertanto concorreranno ad alzare il livello della competizione per l'assegnazione della WC maschile agli Open di Francia

Dal 2009 tre delle quattro Federazioni nazionali che organizzano i tornei dello Slam stipulano accordi per scambiarsi reciprocamente due wild card per i tre Open più famosi al mondo. La United States Tennis Association (USTA), a differenza della Federation Francaise de Tennis (FFT) e di Tennis Australia, assegna i due spot per il tabellone principale del Roland Garros attraverso un mini-competizione itinerante che si dipana nell’arco delle quattro settimane che chiudono il mese di aprile. Hanno il diritto di partecipare tutti gli atleti americani che “non hanno altre chance di ottenere l’accesso diretto al tabellone degli Open di Francia”.

Da quest’anno ai tornei che assegnano punti al fine di comporre questa speciale classifica, la federazione americana ha scelto di aggiungere anche sette tornei del circuito maggiore, vale a dire tutti gli ATP che si giocheranno da qui al primo maggio. Andiamo nel dettaglio:

Per gli Uomini i tornei che contribuiscono a determinare la “USTA PRO CIRCUIT Roland Garros wild card Challenge” sono:

-1° settimana: Houston ATP 250, Marrakech ATP 250 , San Luis Potosi $50,000, Barletta €43,000

, San Luis Potosi $50,000, Barletta €43,000 2° settimana: MonteCarlo Masters ATP 1000 , Taipei $125,000, Qingdao $125,000, Sarasota, Fla. $100,000

, Taipei $125,000, Qingdao $125,000, Sarasota, Fla. $100,000 3° settimana: Barcellona ATP 500, Budapest ATP 250 , Anning $150,000, Tallahassee $75,000, Francavilla €43,000

, Anning $150,000, Tallahassee $75,000, Francavilla €43,000 4° settimana: Monaco ATP 250, Estoril ATP 250, Istanbul ATP 250, Savannah, Ga. $75,000, Ostrava €64,000, Gimcheon $50,000

Molto più scarno il calendario che assegna la wild card femminile, composto unicamente di eventi organizzati dalla stessa Federazione Americana:

1° settimana: Indian Harbour Beach, Fla. $80,000

2° settimana: Dothan, Ala. $60,000

3° settimana: Charlottesville, Va. $60,000

4° settimana: Charleston, S.C. $60,000

A determinare la classifica saranno i due migliori risultati, tradotti in punti ATP e WTA. In caso di parità a far fede sarà il risultato del terzo torneo, poi il quarto e così via. Se l’equilibrio persisterà la wc sarà assegnata al giocatore con il miglior ranking.