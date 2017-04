Tutti i risultati del weekend di Coppa Davis

Definite le semifinali del World Group. Belgio e Francia ospiteranno Australia e Serbia (15-17 settembre). Gli esiti di tutte le sfide dei raggruppamenti inferiori

WORLD GROUP QUARTERFINALS

BELGIUM defeated ITALY 3-2

Venue: Spiroudome de Charleroi, Charleroi, BEL (hard – indoor)

Steve Darcis (BEL) d. Paolo Lorenzi (ITA) 67(3) 61 61 76(4)

David Goffin (BEL) d. Andreas Seppi (ITA) 64 63 63

Simone Bolelli/Andreas Seppi (ITA) d. Ruben Bemelmans/Joris de Loore (BEL) 46 63 64 36 76(6)

David Goffin (BEL) d. Paolo Lorenzi (ITA) 63 63 62

Alessandro Giannessi (ITA) d. Joris de Loore (BEL) 64 76(9)

AUSTRALIA defeated USA 3-2

Venue: Pat Rafter Arena, Brisbane, AUS (hard – outdoor)

Jordan Thompson (AUS) d. Jack Sock (USA) 63 36 76(4) 64

Nick Kyrgios (AUS) d. John Isner (USA) 75 76(5) 76(5)

Steve Johnson/Jack Sock (USA) d. Sam Groth/John Peers (AUS) 36 63 62 26 63

Nick Kyrgios (AUS) d. Sam Querrey (USA) 76(4) 63 64

John Isner (USA) d. Sam Groth (AUS) 76(5) 63

FRANCE defeated GREAT BRITAIN 4-1

Venue: Kindarena, Rouen, FRA (clay – indoor)

Lucas Pouille (FRA) d. Kyle Edmund (GBR) 75 76(6) 63

Jeremy Chardy (FRA) d. Daniel Evans (GBR) 62 63 63

Julien Benneteau/Nicolas Mahut (FRA) d. Dominic Inglot/Jamie Murray (GBR) 76(7) 57 75 75

Daniel Evans (GBR) d. Julien Benneteau (FRA) 61 62

Jeremy Chardy (FRA) d. Kyle Edmund (GBR) 64 64

SERBIA defeated SPAIN 4-1

Venue: Aleksandar Nikolic Arena, Belgrade, SRB (hard – indoor)

Novak Djokovic (SRB) d. Albert Ramos-Vinolas (ESP) 63 64 62

Viktor Troicki (SRB) d. Pablo Carreno Busta (ESP) 63 64 63

Viktor Troicki/Nenad Zimonjic (SRB) d. Pablo Carreno Busta/Marc Lopez (ESP) 46 76(4) 60 46 62

Dusan Lajovic (SRB) d. Jaume Munar (ESP) 26 61 64

Albert Ramos-Vinolas (ESP) d. Nenad Zimonjic (SRB) 62 61

EUROPE/AFRICA GROUP I SECOND ROUND

NETHERLANDS defeated BOSNIA/HERZEGOVINA 3-1

Venue: Arena Zenica, Zenica, BIH (hard – indoor)

Robin Haase (NED) d. Mirza Basic (BIH) 64 62 57 63

Damir Dzumhur (BIH) d. Thiemo de Bakker (NED) 62 62 62

Robin Haase/Jean-Julien Rojer (NED) d. Mirza Basic/Tomislav Brkic (BIH) 63 36 63 62

Robin Haase (NED) d. Damir Dzumhur (BIH) 75 63 67(4) 26 64

Mirza Basic (BIH) v Thiemo de Bakker (NED) – not played

BELARUS defeated AUSTRIA 3-1

Venue: Republic Olympic Training Center, Minsk, BLR (hard – indoor)

Egor Gerasimov (BLR) d. Gerald Melzer (AUT) 63 63 63

Ilya Ivashka (BLR) d. Jurgen Melzer (AUT) 76(8) 63 46 76(1)

Julian Knowle/Jurgen Melzer (AUT) d. Max Mirnyi/Yaraslav Shyla (BLR) 64 76(6) 67(3) 64

Ilya Ivashka (BLR) d. Gerald Melzer (AUT) 76(3) 36 63 61

Egor Gerasimov (BLR) v Jurgen Melzer (AUT) – not played

PORTUGAL defeated UKRAINE 4-1

Venue: Club Internacional de Foot-Ball, Lisbon, POR (clay – indoor)

Gastao Elias (POR) d. Artem Smirnov (UKR) 64 76(1) 67(6) 36 61

Joao Sousa (POR) d. Nikita Mashtakov (UKR) 60 63 60

Denys Molchanov/Artem Smirnov (UKR) d. Gastao Elias/Joao Sousa (POR) 57 61 63 64

Joao Sousa (POR) d. Artem Smirnov (UKR) 76(3) 76(2) 62

Pedro Sousa (POR) d. Illia Biloborodko (UKR) 60 61

ASIA/OCEANIA GROUP I SECOND ROUND

KAZAKHSTAN defeated CHINA, P.R. 4-1

Venue: National Tennis Centre, Astana, KAZ (clay – indoor)

Mikhail Kukushkin (KAZ) d. Di Wu (CHN) 62 36 63 62

Dmitry Popko (KAZ) d. Ze Zhang (CHN) 63 64 75

Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov (KAZ) d. Yan Bai/Mao-Xin Gong (CHN) 36 61 57 61 63

Ze Zhang (CHN) d. Aleksandr Nedovyesov (KAZ) 36 64 61

Dmitry Popko (KAZ) d. Di Wu (CHN) 67(3) 75 76(1)

INDIA defeated UZBEKISTAN 4-1

Venue: KSLTA Tennis Stadium, Bangalore, IND (hard – outdoor)

Ramkumar Ramanathan (IND) d. Temur Ismailov (UZB) 62 57 62 75

Prajnesh Gunneswaran (IND) d. Sanjar Fayziev (UZB) 75 36 63 64

N.Sriram Balaji/Rohan Bopanna (IND) d. Farrukh Dustov/Sanjar Fayziev (UZB) 62 64 61

Ramkumar Ramanathan (IND) d. Sanjar Fayziev (UZB) 63 62

Temur Ismailov (UZB) d. Prajnesh Gunneswaran (IND) 75 63

ASIA/OCEANIA GROUP I FIRST ROUND PLAY-OFF

NEW ZEALAND defeated KOREA, REP. 3-2

Venue: ASB Tennis Arena, Auckland, NZL (hard – outdoor)

Jose Statham (NZL) d. Seong Chan Hong (KOR) 36 57 76(6) 76(6) 20 ret.

Soon Woo Kwon (KOR) d. Michael Venus (NZL) 62 62 76(1)

Marcus Daniell/Artem Sitak (NZL) d. Hong Chung/Jea Moon Lee (KOR) 62 46 64 76(4)

Soon Woo Kwon (KOR) d. Jose Statham (NZL) 63 62 64

Michael Venus (NZL) d. Seong Chan Hong (KOR) 63 36 46 62 63

AMERICAS GROUP I SECOND ROUND

BRAZIL defeated ECUADOR 5-0

Venue: Club Tungurahua, Ambato, ECU (clay – outdoor)

Thomaz Bellucci (BRA) d. Emilio Gomez (ECU) 62 64 67(1) 46 64

Thiago Monteiro (BRA) d. Roberto Quiroz (ECU) 67(6) 76(0) 63 76(7)

Marcelo Melo/Bruno Soares (BRA) d. Gonzalo Escobar/Roberto Quiroz (ECU) 63 64 63

Thomaz Bellucci (BRA) d. Ivan Endara (ECU) 76(7) 64

Thiago Monteiro (BRA) d. Gonzalo Escobar (ECU) 67(5) 64 63

COLOMBIA defeated CHILE 3-1

Venue: Country Club Ejecutivos, Medellin, COL (clay – outdoor)

Santiago Giraldo (COL) d. Nicolas Jarry (CHI) 46 62 62 76(7)

Christian Garin (CHI) d. Eduardo Struvay (COL) 63 63 62

Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah (COL) d. Nicolas Jarry/Hans Podlipnik-Castillo (CHI) 76(3) 36 63 61

Santiago Giraldo (COL) d. Christian Garin (CHI) 67(10) 63 63 67(7) 63

Eduardo Struvay (COL) v Nicolas Jarry (CHI)

EUROPE/AFRICA GROUP II SECOND ROUND

SWEDEN defeated TURKEY 4-1

Venue: Ali Bey Hotels & Resorts, Antalya, TUR (clay – outdoor)

Christian Lindell (SWE) d. Marsel Ilhan (TUR) 61 64 64

Elias Ymer (SWE) d. Cem Ilkel (TUR) 46 63 67(6) 76(3) 63

Altug Celikbilek/Cem Ilkel (TUR) d. Johan Brunstrom/Andreas Siljestrom (SWE) 67(5) 64 64 63

Elias Ymer (SWE) d. Altug Celikbilek (TUR) 76(6) 61 75

Christian Lindell (SWE) d. Anil Yuksel (TUR) 63 57 61

LITHUANIA defeated GEORGIA 3-2

Venue: Mziuri Tennis Club, Tbilisi, GEO (hard – outdoor)

Nikoloz Basilashvili (GEO) d. Tadas Babelis (LTU) 63 62 60

Laurynas Grigelis (LTU) d. George Tsivadze (GEO) 63 62 62

Laurynas Grigelis/Lukas Mugevicius (LTU) d. Nikoloz Basilashvili/George Tsivadze (GEO) 64 63 63

Nikoloz Basilashvili (GEO) d. Laurynas Grigelis (LTU) 60 61 60

Lukas Mugevicius (LTU) d. George Tsivadze (GEO) 64 62 16 64

DENMARK defeated NORWAY 4-1

Venue: Stavanger Forum Expo, Stavanger, NOR (hard – indoor)

Casper Ruud (NOR) d. Soren Hess-Olesen (DEN) 63 57 75 62

Frederik Nielsen (DEN) d. Viktor Durasovic (NOR) 62 36 62 76(7)

Thomas Kromann/Frederik Nielsen (DEN) d. Viktor Durasovic/Casper Ruud (NOR) 64 46 62 62

Frederik Nielsen (DEN) d. Casper Ruud (NOR) 64 62 63

August Holmgren (DEN) d. Simen Sunde Bratholm (NOR) 76(4) 75

SOUTH AFRICA defeated SLOVENIA 5-0

Venue: Irene Country Club, Centurion, RSA (hard – outdoor)

Lloyd Harris (RSA) d. Mike Urbanija (SLO) 61 61 62

Nicolaas Scholtz (RSA) d. Grega Zemlja (SLO) 36 67(1) 76(6) 76(4) 76(7)

Raven Klaasen/Ruan Roelofse (RSA) d. Tomislav Ternar/Grega Zemlja (SLO) 76(6) 62 64

Lloyd Harris (RSA) d. Tilen Zitnik (SLO) 63 63

Nicolaas Scholtz (RSA) d. Tomislav Ternar (SLO) 62 64

EUROPE/AFRICA GROUP II PLAY-OFFS

TUNISIA defeated CYPRUS 4-1

Venue: National Tennis Centre, Nicosia, CYP (hard – outdoor)

Malek Jaziri (TUN) d. Menelaos Efstathiou (CYP) 62 63 75

Moez Echargui (TUN) d. Marcos Baghdatis (CYP) 75 76(2) 46 46 61

Malek Jaziri/Skander Mansouri (TUN) d. Marcos Baghdatis/Petros Chrysochos (CYP) 75 36 57 64 75

Petros Chrysochos (CYP) d. Aziz Dougaz (TUN) 64 76(2)

Moez Echargui (TUN) d. Eleftherios Neos (CYP) 63 62

FINLAND defeated MADAGASCAR 3-2

Venue: Hangon Urheilutalo, Hanko, FIN (hard – indoor)

Patrik Niklas-Salminen (FIN) d. Jean-Jacques Rakotohasy (MAD) 62 64 63

Antso Rakotondramanga (MAD) d. Eero Vasa (FIN) 46 63 62 60

Harri Heliovaara/Henri Kontinen (FIN) d. Antso Rakotondramanga/Lofo Ramiaramanana (MAD) 61 62 61

Antso Rakotondramanga (MAD) d. Patrik Niklas-Salminen (FIN) 63 75 76(3)

Harri Heliovaara (FIN) d. Lucas Andriamasilalao (MAD) 62 61 61

MOROCCO defeated LATVIA 3-2

Venue: Royal Tennis Club de Marrakech, Marrakech, MAR (clay – outdoor)

Amine Ahouda (MAR) d. Mikelis Libietis (LAT) 63 46 63 62

Reda El Amrani (MAR) d. Martins Podzus (LAT) 64 76(8) 64

Mikelis Libietis/Martins Podzus (LAT) d. Amine Ahouda/Reda El Amrani (MAR) 46 76(5) 76(4) 63

Reda El Amrani (MAR) d. Rudolfs Mednis (LAT) 62 62 63

Martins Podzus (LAT) d. Amine Ahouda (MAR) 61 ret.

ESTONIA defeated MONACO 3-2

Venue: Tere Tennisekeskus, Tallinn, EST (hard – indoor)

Vladimir Ivanov (EST) d. Romain Arneodo (MON) 76(4) 76(5) 16 64

Kenneth Raisma (EST) d. Lucas Catarina (MON) 63 60 64

Kenneth Raisma/Mattias Siimar (EST) d. Romain Arneodo/Benjamin Balleret (MON) 46 61 62 76(7)

Lucas Catarina (MON) d. Mattias Siimar (EST) 64 46 76(3)

Thomas Oger (MON) d. Kristofer Siimar (EST) 64 64

ASIA/OCEANIA GROUP II SECOND ROUND

THAILAND defeated PHILIPPINES 5-0

Venue: The National Tennis Development Center, Nonthaburi, THA (hard – outdoor)

Wishaya Trongcharoenchaikul (THA) d. Alberto Lim (PHI) 76(2) 64 63

Jirat Navasirisomboon (THA) d. Jeson Patrombon (PHI) 26 76(4) 61 61

Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana (THA) d. Jeson Patrombon/Patrick-John Tierro (PHI) 61 64 62

Wishaya Trongcharoenchaikul (THA) d. Patrick-John Tierro (PHI) 64 61

Jirat Navasirisomboon (THA) d. Alberto Lim (PHI) 64 62

ASIA/OCEANIA GROUP II PLAY-OFFS

IRAN defeated VIETNAM 5-0

Venue: Isfahan Center Tennis Complex, Isfahan, IRI (clay – outdoor)

Shahin Khaledan (IRI) d. Minh Tuan Pham (VIE) 62 64 60

Hamid Reza Nadaf (IRI) d. Thien Nguyen Hoang (VIE) 54 ret.

Amirvala Madanchi/Ashkan Shokoofi (IRI) d. Quoc-Khanh Le/Minh Tuan Pham (VIE) 64 64 64

Amirvala Madanchi (IRI) d. Quoc-Khanh Le (VIE) 63 62

Hamid Reza Nadaf (IRI) d. Minh Tuan Pham (VIE) 63 63

INDONESIA defeated KUWAIT 4-1

Venue: Gelora Manahan Tennis Stadium Complex, Solo, INA (hard – outdoor)

Abdullah Maqdes (KUW) d. Anthony Susanto (INA) 64 46 36 60 60

Christopher Rungkat (INA) d. Mohammad Ghareeb (KUW) 63 62 60

Christopher Rungkat/Sunu-Wahyu Trijati (INA) d. Mohammad Ghareeb/Abdullah Maqdes (KUW) 76(5) 64 63

Christopher Rungkat (INA) d. Abdullah Maqdes (KUW) 61 63 62

Anthony Susanto (INA) d. Abdulrahman Alawadhi (KUW) 64 64

AMERICAS GROUP II SECOND ROUND

BARBADOS defeated GUATEMALA 3-1

Venue: National Tennis Centre, St Michael, BAR (hard – outdoor)

Christopher Diaz-Figueroa (GUA) d. Adam Hornby (BAR) 75 60 62

Darian King (BAR) d. Luciano Ramazzini (GUA) 62 61 61

Darian King/Haydn Lewis (BAR) d. Christopher Diaz-Figueroa/Wilfredo Gonzalez (GUA) 63 64 63

Darian King (BAR) d. Christopher Diaz-Figueroa (GUA) 64 63 62

Haydn Lewis (BAR) v Wilfredo Gonzalez (GUA)

VENEZUELA defeated EL SALVADOR 3-2

Venue: Doral Park Country Club, Miami, USA (hard – outdoor)

Marcelo Arevalo (ESA) d. Jesus Bandres (VEN) 62 67(4) 63 62

Ricardo Rodriguez (VEN) d. Alberto Emmanuel Alvarado Larin (ESA) 63 61 61

Luis David Martinez/Jordi Munoz-Abreu (VEN) d. Marcelo Arevalo/Rafael Arevalo (ESA) 67(5) 75 46 75 64

Marcelo Arevalo (ESA) d. Ricardo Rodriguez (VEN) 62 62 63

Luis David Martinez (VEN) d. Rafael Arevalo (ESA) 61 61 ret.

AMERICAS GROUP II PLAY-OFFS

MEXICO defeated PARAGUAY 4-0

Venue: Polideportivo Metropolitano de Tenis, Zapopan, MEX (hard – outdoor)

Hans Hach (MEX) d. Ayed Zatar (PAR) 63 46 64 36 63

Manuel Sanchez (MEX) d. Juan Borba (PAR) 75 63 61

Santiago Gonzalez/Luis Patino (MEX) d. Juan Borba/Ayed Zatar (PAR) 62 62 61

Manuel Sanchez (MEX) d. Ayed Zatar (PAR) 62 30 ret.

Hans Hach (MEX) v Juan Borba (PAR)

BOLIVIA defeated BAHAMAS 3-0

Venue: Club de Tenis Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra, BOL (clay – outdoor)

Hugo Dellien (BOL) d. Spencer Newman (BAH) 62 60 62

Federico Zeballos (BOL) d. Philip Wilbert Major (BAH) 62 62 64

Hugo Dellien/Federico Zeballos (BOL) d. Philip Wilbert Major/Marvin Rolle (BAH) 67(5) 61 60 61

Boris Arias (BOL) v Spencer Newman (BAH)

Juan Carlos Manuel Aguilar (BOL) v Justin Lunn (BAH)