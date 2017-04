ATP Houston: prima vittoria in stagione per Tommy Haas

Prima gioia del 2017 per il tedesco che supera il giovane Opelka. Passa il turno anche Dustin Brown contro il campione uscente Juan Monaco

È stata la notte di Tommy Haas. Il tedesco, seppur abituato a ben altre soddisfazioni, si è preso una bella vittoria su Reilly Opelka di venti anni più giovane. Lui 39, l’altro 20 una differenza però solo anagrafica perchè inoltre Tommy il match l’ha vinto al terzo set dopo due ore e undici minuti di gioco. “È bello vincere queste partite – ha detto Haas – soprattutto contro ragazzi molto più giovani con una carriera davanti a sé. Ci si può allenare tutto il giorno ma le emozioni di match come questo non si possono riprodurre. Ora spero di recuperare bene e farmi trovare pronto mercoledì”. Nel prossimo turno Haas avrà un cliente davvero ostico: Jack Sock, testa di serie numero uno: “Guardo con serenità ogni sfida – conclude l’ex numero due del mondo – Voglio solo essere in grado di finire la carriera alle mie condizioni e godermi il circuito ancora una volta”.

Oltre al match tra Haas e Opelka in programma vi erano solo altre due sfide di primo turno. Nella prima Nicola Kicker ha approfittato del ritiro di Noah Rubin dopo appena otto giochi, mentre nella seconda Dustin Brown si è concesso il lusso di eliminare il campione in carica Juan Monaco. Per l’argentino è la terza sconfitta in stagione in altrettanti tornei. Tanta, invece, la soddisfazione per Dustin Brown che adesso affronterà Steve Johnson: “Avevo già incontro Juan in passato. Sapevo di dover essere aggressivo e sono felice che la tattica abbia funzionato”, questo il suo commento al termine dell’incontro.

Tra stasera e stanotte, infine, avremo un programma più ricco. Sul centrale s’inizia con il match tra Kevin Anderson e Fernando Verdaso mentre nella sessione serale esordio anche per Feliciano Lopez contro Bjorn Fratangelo. Sugli altri campi Donaldson-Gonzalez; Vhung-Estrella Burgos; Zeballos-Dutra Silva e Mayer-Pavlasek.

Risultati:

[PR] T. Haas b. [WC] R. Opelka 7-6(5) 4-6 6-3

D. Brown b. J. Monaco 7-6(7) 6-3

N. Kicker b. [Q] N. Rubin 5-3 rit.