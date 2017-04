UbiPodcast (con il vice): Quinzi oggi, Murray e Djokovic domani

Il futuro dell'Italia è nel buio. Quinzi esordisce nel circuito maggiore contro Mathieu. Djokovic e Murray (forse) si preparano per Montecarlo. Al posto di Fognini...

Il nebuloso futuro del tennis azzurro e l’avvicinamento alla stagione sulla terra battuta con Montecarlo alle porte. Questi i principali argomenti del podcast con il Direttore e Carlo Carnevale. La sconfitta di Charleroi era pronosticabile e difficilmente si sarebbe potuto fare di più ma la nostra squadra è sempre più “vecchia” e non si vedono nel breve-medio periodo le possibilità di un rinnovamento significativo. Gianluigi Quinzi può finalmente venir fuori dopo la conquista del primo main draw ATP?

Intanto Andy Murray sta cercando di recuperare in tempo per giocare il torneo del Principato ma il gomito non è ancora del tutto a posto. Novak Djokovic ha vinto un match in Coppa Davis ma i veri test per il suo stato mentale e fisico saranno altri, saprà superarli?