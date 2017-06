Safarova/Mattek-Sands, quando il Roland Garros diventa una sit-com

Safarova e Mattek-Sands sono la coppia del momento nel doppio femminile. E sono anche due ottime attrici

Lucie Safarova e Bethanie Mattek-Sands hanno vinto il doppio femminile del Roland Garros 2017, così come il primo Slam stagionale (Australian Open) e l’ultimo del 2016 (US Open). Bissando i successi di Parigi e Melbourne nel 2015, al momento la coppia detiene tre Slam su quattro e vincendo Wimbledon potrebbe aggiudicarsi il “Grande Slam virtuale”. Mica male per una coppia che gioca insieme solo da due anni e ha vinto metà degli Slam disputati: 5 degli ultimi 10.

Il feeling è tale che anche fuori dal campo c’è modo di divertirsi. In quello che sembra l’episodio pilota dell’ipotetica sit-com “Casa Safarova”, Mattek-Sands si sveglia di soprassalto e comunica alla sua partner di aver sognato la loro seconda vittoria al Roland Garros. Nel frattempo Lucie…da la coppa!

IL VIDEO