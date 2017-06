Accadde oggi: Hana Mandlikova annuncia l’addio al tennis

20 giugno 1990: la quattro volte campionessa Slam si sente svuotata e annuncia a Eastbourne che Wimbledon sarebbe stato il suo ultimo torneo

“Mi sento come un’arancia senza succo”, così Hana Mandlikova annuncia a Eastbourne la fine della sua carriera agonistica il 20 giugno 1990. La cecoslovacca sceglie il successivo torneo di Wimbledon come l’ultimo da professionista: “La determinazione non c’è, le motivazioni non ci sono e sono troppo orgogliosa per continuare a perdere contro giocatrici contro cui non dovrei perdere. Per questo ho deciso di smettere”.

Mandlikova in quel momento N.31 WTA, era stata però N.3 capace di vincere quattro prove del Grande Slam: due Australian Open (1980, 1987), un Roland Garros (1981) e uno US Open (1985). Nel suo curriculum anche due finali giocate a Wimbledon (1981, 1986)

La settimana successiva giocherà il suo ultimo match proprio sui prati dell’All-England Club perdendo al secondo turno contro Ann Henrickson col punteggio di 6-3 6-3.

Qui gli highlights del suo ultimo Slam vinto a Kooyong: