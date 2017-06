Shapovalov, Bouchard ricevono wild card per l’Open del Canada

Denis Shapovalov è entusiasata della wild-card ricevuta per il Masters 1000 di casa sua, , classe 1999. Si tratta della seconda partecipazione consecutiva all’Open del Canada per il campione junior di Wimbledon 2016. L’anno scorso a Toronto battè nella sua seconda partita nel circuito maggiore, Nick Kyrgios in tre set prima di arrendersi a Grigor Dimitrov.

Proprio in Canada a Drummondville ha conquistato a marzo il suo primo titolo a livello Challenger (dopo 4 titoli Futures). Attualmente Shapovalov è N.164 delle classifiche mondiali, suo best ranking. La Rogers Cup si disputerà a Montreal dal 7 al 13 agosto.

Oltre a Shapovalov altri inviti sono andati a giocatori canadesi: Vasek Pospisil e Felix Auger-Aliassime nel singolare maschile e Eugenie Bouchard nel singolare femminile (che si giocherà a Toronto).

So honoured to be granted a WC by @TennisCanada into @CoupeRogers. Can't wait to play in Montréal 😊 pic.twitter.com/SHWqHL2PrZ

— Denis Shapovalov (@denis_shapo) June 28, 2017