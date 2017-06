Wimbledon: Federer primo favorito (3,25), Murray (4,33), Nadal (5,50) più quotato di Djokovic (7). E Fognini…

Fabio Fognini re a Wimbledon 301 a 1, Roberta Vinci 100 a 1, Pliskova e Kvitova le due top

Cinque giorni all’inizi di Wimbledon, ma di tempo per ipotizzare i possibili vincitori ce ne sarà anche nel corso del torneo.

L’edizione 2017 di Wimbledon si preannuncia, però, materia davvero ostica per i pronostici. Nel tabellone maschile si è detto del dominio dei Fab4, capeggiati da Roger Federer che appare il più accreditato per la vittoria finale (3.25). Il suo avversario principale dovrebbe essere Andy Murray (4.33) che da una parte deve fronteggiare gli strascichi dell’eliminazione prematura al Queen’s, dall’altra può contare sulle sensazioni positive della semifinale raggiunta al Roland Garros. Nadal (5.50) e Djokovic (7) inseguono con minimo ma discreto distacco, a conferma dei dubbi che per lo spagnolo riguardano condizione atletica e resa sulla superficie, e per il serbo invece tutte le scialbe prestazioni di questo 2017. Sarebbe in effetti una grossa sorpresa se il vincitore esulasse da questi quattro nomi: ma il Cilic (15) ammirato al Queen’s merita attenzione. Kyrgios (15) chissà, Raonic (15) è pur sempre il vicecampione in carica. Fognini a 301 è la follia di chi crede nell’impossibile…

Nel tabellone femminile regna il caos. La vittoria della n.1 Kerber pagherebbe 15 volte la quota, stesse cifre della recente trionfatrice di Parigi Jelena Ostapenko. Sulla n.2 Halep si crede persino meno: 21 a 1. Chi sono le favorite allora? Karolina Pliskova (5.50) e Petra Kvitova (6.00). Le due tenniste ceche arrivano a Wimbledon con storie completamente diverse: Karolina da ormai un anno mette in campo una continuità invidiabile, ma le manca l’acuto Slam che ha solo sfiorato a New York. L’erba sembra la superficie giusta per darle un quid in più. Kvitova è appena rientrata in campo ma ha già trionfato sull’erba di Birmingham, lei che due trofei a Wimbledon li ha sollevati nel 2011 e nel 2014. Guai però a trascurare Venus Williams (13): è l’unica altra giocatrice in tabellone ad aver vinto il torneo.

Tra le azzurre le speranze in chiave vittoria sono francamente quasi nulle. Per succedere a Flavia Pennetta come vincitrice di un trofeo dello Slam il nome più quotato è quello di Roberta Vinci, 31esima favorita del seeding, a quota 101.

