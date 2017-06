Per TMZ Venus Williams avrebbe provocato un incidente mortale

La notizia è stata riportata nel tardo pomeriggio da TMZ, il più famoso sito di gossip e news sulle celebrità americane: Venus Williams avrebbe accidentalmente ucciso in un incidente stradale il 78enne Jerome Barson. La ricostruzione dei fatti è ancora controversa e la polizia di Palm Beach continua a trincerarsi dietro un “under investigation“.

L’incidente è avvenuto il 9 giugno, circa tre settimane fa. Secondo la testimonianza della moglie di Barson, scomparso ieri dopo una lunga degenza a causa delle lesioni gravi al cranio, il Suv guidato da Venus Williams avrebbe colpito l’auto su cui si trovavano lei e il marito ad un incrocio trafficato a Palm Beach, dove la cinque volte campionessa a Wimbledon risiede.

This is the intersection where TMZ reports Venus Williams crashed on June 9: Northlake BLVD at the entrance to BallenIsles Country Club pic.twitter.com/MdU7CZIZ4P

