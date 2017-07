Del Potro: “Djokovic-Gulbis? Novak ha una risposta migliore della mia”

Wimbledon, secondo turno: E. Gulbis b. [29] J.M. del Potro 6-4 6-4 7-6(3). L'intervista del dopo partita a Juan Martin del Potro

È stata una giornata dura. Cos’è successo? Come mai non sei riuscito a colpire bene la palla oggi?

Beh, non è stata la mia miglior giornata sul campo, e lui ha giocato molto bene. Ha servito forte per tutto il tempo. Non sono riuscito a brekkarlo nell’arco dei tre set e ritengo che sia un avversario molto pericoloso da affrontare sull’erba. Ha fatto molto meglio di me.

Oggi ha fatto molto caldo e si potrebbe dire che il calore abbia influito su di te. In qualche modo ha influenzato il tuo gioco?

No, no, no. Noi tutti abbiamo bevuto molta acqua e le condizioni meteo sono fantastiche per giocare. È meglio avere la luce del sole che la pioggia (sorride). Quindi credo che tutti preferiscano il sole.

Sulla carta questa è la peggior sconfitta per te, vedendo il ranking di Ernests. Lui è un giocatore che vale più della sua classifica?

Sì, sicuramente, tutti lo sanno. Lo scorso anno io ero numero 1000 e nessuno faceva affidamento a quella classifica. Dunque so quanto è forte Ernests sull’erba e nella giornata giusta può battere chiunque, cosa che ha già fatto in passato. Per quanto riguarda il suo prossimo match, penso che Novak abbia una risposta migliore dalla mia. Ernests avrà comunque delle piccole chance per vincere.

Cosa ti aspetta ora?

Andrò a casa (sorride). Mi riposerò un po’ e poi andrò a giocare in America. Al momento non porto con me nessun infortunio. Almeno spero.